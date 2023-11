Eldőlt: levágta a HÉV-felújítások uniós keretét a kormány, helyette Budapest költhet villamosokra és trolikra

Összesen 182,4 millió euróval csökkentette a kormány az elővárosi HÉV-vonalak korszerűsítésére szánt uniós helyreállítási források keretét, és ezzel párhuzamosan új intézkedésként 253,6 millió eurót biztosít Budapestnek villamos- és trolibusz projektekre – szúrta ki a Portfolio az Európai Bizottság által minap elfogadott magyar helyreállítási tervben. Az átcsoportosítási döntés tudomásunk szerint jórészt azért született meg, hogy biztosan befejeződjenek a fejlesztések 2026 nyaráig, különben nem lehet azok költségét elszámolni Brüsszel felé. Mindezzel egy hosszú, bizonytalan időszak végére került pont, mert egyrészt a szentendrei, a ráckevei és a csepeli HÉV-vonalak korszerűsítése meg kell, hogy történjen 2,5 év alatt, másrészt a budapesti közösségi közlekedésben is komoly fejlesztésekre van meg a fedezet.

A minap hagyta jóvá az Európai Bizottság Magyarország módosított és kiegészített helyreállítási tervét, és a brüsszeli testület munkadokumentuma felsorolja azokat a lépéseket, hogy a tavaly elfogadott eredeti program mely pontjain kért módosításokat a kormány. Ebből derült ki az, hogy a három elővárosi HÉV-vonal (H5 szentendrei vonal, H6 ráckevei vonal, H7 csepeli vonal) korszerűsítésére az uniós keretösszeg 698 millió euróról 515,6 millió euróra, azaz 182,4 millió euróval csökkent. Ezzel együtt is megvalósul azonban a három vonalon a korszerűsítés, ahogy arról például a szentendrei polgármester a minap már kiadott egy közleményt.

Az alábbi táblázat még a tavaly november végén elfogadott eredeti magyar helyreállítási terv idevágó beruházásainak költségkeretét mutatja (összesen 698 millió euró):

Az alábbi új táblázatban már a most elfogadott friss helyreállítási tervben rögzített idevágó beruházások költségkeretét látjuk (összesen 515,6 millió euró):

A fentiek tehát azt jelentik, hogy jelentős, 182 millió eurós, keretcsökkentés történt a helyreállítási programban az elővárosi HÉV-korszerűsítéseknél, de ez még nem zárja ki, hogy egyéb uniós (pl. IKOP), vagy költségvetési forrásból ezt a vágást nem kompenzálja a kormány. Mindenesetre az látszik a tavalyi és a mostani helyreállítási terv összevetéséből, hogy három főbb műszaki vállalás mérséklése húzódik meg a keret vágása mögött:

A tavaly ősszel vállalt 56 km helyett „csak” 46 km hosszúságban korszerűsítik a HÉV-vonalak pályáját és a villamos hálózatot. A H5 vonalon a Batthyány tér és a Békásmegyer közötti 10 km-es szakasz se a tavalyi elfogadott programban, se a mostaniban nincs benne, tehát nem ez okozza a 10 km-es csökkenést az összes felújítási vállalásban, de az, hogy pontosan mi, nem derült ki se az említett munkadokumentumból, se a 294 oldalas részletes értékelésből.

A H5 vonalon a Batthyány tér és a Békásmegyer közötti 10 km-es szakasz se a tavalyi elfogadott programban, se a mostaniban nincs benne, tehát nem ez okozza a 10 km-es csökkenést az összes felújítási vállalásban, de az, hogy pontosan mi, nem derült ki se az említett munkadokumentumból, se a 294 oldalas részletes értékelésből. A tavaly ősszel tervezett 22 megálló és 11 állomás helyett „csak” 10 állomáson végeznek korszerűsítési munkálatokat , és akadálymentes megközelítést lehetővé tevő fejlesztéseket, de itt sem derült ki, hogy melyik az a konkrét megálló, ahol a fejlesztés elmarad.

, és akadálymentes megközelítést lehetővé tevő fejlesztéseket, de itt sem derült ki, hogy melyik az a konkrét megálló, ahol a fejlesztés elmarad. A tavaly ősszel vállalt 2700 darab P+R parkoló helyett most már csak kerek 1000 P+R parkolót vállal a kormány kiépíteni az egyes megállóhelyek környékén , és itt sem tudni az anyagok alapján, hogy mely megállóknál vágták vissza durván a parkolók számát. Az viszont kiderült az anyagokból, hogy most már egyáltalán nincs szó a részletes vállalások között arról, hogy elektromos töltőpontokat is kiépítene ezeken a helyeken a kormány (legalábbis a helyreállítási program ötödik komponense első intézkedésében nincs erre említés, így forrás se, C5.I1.)

, és itt sem tudni az anyagok alapján, hogy mely megállóknál vágták vissza durván a parkolók számát. Az viszont kiderült az anyagokból, hogy ezeken a helyeken a kormány (legalábbis a helyreállítási program ötödik komponense első intézkedésében nincs erre említés, így forrás se, C5.I1.) Továbbra is 1500 B+R kerékpártároló létesítését vállalta a kormány, ahogy tavaly ősszel is, így ez nagyban könnyítheti a megállók kerékpárral való megközelítését.

Továbbra is 3 intermodális csomópont kiépítését vállalja a kormány, ahogy tavaly ősszel is tette. Ez azt jelenti, hogy összesen három helyen közvetlen átszállást tesznek lehetővé az utasok számára az autóbuszok és a HÉV-szerelvények között, de az említett uniós dokumentumokból nem derül ki, hogy ez konkrétan melyik három megállót érinti.

A HÉV-vonalak felújításáról konkrét frissített ütemtervet is bemutat a részletes bizottsági értékelés:

2024. harmadik negyedéve végéig kell megkötni mindhárom HÉV-vonal esetén a végig vitt közbeszerzési eljárások után a konkrét kivitelezési szerződéseket az összesen 46 km felújításra a fent említett egyéb műszaki paraméterekkel.

2025. végéig az 50%-os műszaki készültséget el kell érni a fenti munkálatokban.

2026. június végéig be kell fejezni a fenti összes munkálatot, ami nem véletlen, mert a helyreállítási program terhére kizárólag olyan munkák költségeit lehet utólag elszámolni, amelyek eddig befejeződnek.

A fenti utolsó megjegyzés rendkívül fontos, és jórészt megmagyarázza azt, hogy miért csökkentette a HÉV-felújítási keretet a kormány, és miért csoportosította át a Budapest Főváros által beszerzendő villamosokra, trolikra, illetve az ottani fejlesztések finanszírozására. Az ok „egyszerű”: ezeket a budapesti beszerzéseket végre lehet hajtani 2026. június végéig, a további HÉV-vonal korszerűsítéseket viszont már kérdésesen lehetett volna addig megcsinálni, márpedig ahogy említettük: biztosra kell menni a munkálatokkal, különben nem lehet elszámolni a forrásokat az uniós keret terhére.

Mindezek miatt tehát azt látjuk a most jóváhagyott helyreállítási programban, hogy két új budapesti közlekedési projekt bukkant fel: az egyik 51 darab villamos beszerzését, illetve trolibuszok beszerzését támogatja (gördülőállomány) 147,1 millió euró összegben, a másik a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrát 106,5 millió euró összegben:

A budapesti villamos- és trolibeszerzés, illetve kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés támogatása egyáltalán nem számít meglepetésnek, hiszen egy idén februári kormányhatározat alapján már lehetett tudni, hogy a kormány támogatja, igaz akkor még úgy volt, hogy az Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program (IKOP) terhére.

Akkoriban örömmel nyugtázta a kormánydöntést Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid volt BKK-vezér, aki 2014-ben aláírta a spanyol CAF-villamosok beszerzési szerződését opciós lehetőséggel. Éppen ennek az opciónak a lehívása teszi lehetővé a fenti 51 darab villamosnak (46 normál, 5 hosszú szerelvény) a beszerzését.

Az IKOP helyett tehát a helyreállítási programba tette bele ennek a projektnek a forrását a kormány, és eddig az nem volt ismert, hogy ezért cserébe mely projekt(ek) keretét kell levágni. Most az is kiderült a bizottsági dokumentumokból, hogy döntő részben az elővárosi HÉV-vonalak kerete bánta ezt az átcsoportosítást a fenti okok miatt.

A részletes bizottsági anyagból most azt is kiderült, hogy milyen ütemezés szerint szerzi be a főváros a villamosokat és trolikat:

2023. év végéig kell megkötni a kormánynak és Budapest Főváros Önkormányzatának a villamos, illetve troli vásárlási támogatási szerződést, amelyben minden fontos szállítási paramétert (ütemezés, konkrét számok) le kell fektetni.

2026. június végéig forgalomba kell állnia az 51 darab új villamosnak, amelyből 46 normál és 5 darab hosszú szerelvény. A trolikra nincs külön részletes cél. Szintén 2026. júniusig minden kapcsolódó villamosvonali hálózat- és megálló fejlesztést be kell fejezni.

2026. június végéig be kell fejezni az érintett trolihálózat fejlesztéseket is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László. A H5-ös szentendrei HÉV vonala, a Szentlélek téri megálló.