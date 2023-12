„Forrásokhoz juthatnak és segítséget kapnak a kkv-k a komplex fejlesztéseikhez”

Az állami IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. kiemelt figyelmet fordít a KKV Stratégia megvalósítására, különös tekintettel a vállalkozások versenyképességének növelésére, a digitális és fenntartható működésre, valamint a vállalkozói kultúra erősítésére. Szabados Richárd részletesen beszélt a Portfolio-nak a Vállalkozói Információs portál (VALI) szerepéről, amely egy egységes platform a cégeknek, segítve azokat a pályázati lehetőségek, támogatások és szakértői szolgáltatások terén. Az IFKA ügyvezetője ismertette a 8 milliárd forintos vállalkozásfejlesztési program eredményeit és részleteit, valamint beszélt arról is, hogy milyen további tervek és kezdeményezések várhatók a közeljövőben a magyar vállalkozások támogatásában.

Hogyan segíti az IFKA a nemzeti kkv-stratégia megvalósítását, és milyen terveik vannak ezen a területen?

Alapvető küldetésünk, hogy a hazai vállalkozásokat egyfajta szakmai programokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatként, illetve központi vállalkozásfejlesztési ügynökségként segítsük, különös tekintettel a kkv-kra. A kormány is ennek mentén jelölt ki minket, illetve a vállalkozásfejlesztési ökoszisztéma egyes szereplőit a KKV Stratégia megvalósítására, illetve a felülvizsgálatában való közreműködésre. Legfontosabb célunk a magyar kkv-k minél hatékonyabb fejlesztésének támogatása, ehhez a KKV Stratégia jelöli ki az irányokat, mi pedig koordináljuk a konkrét lépéseket, szoros együttműködésben a stratégiai és a minisztériumi partnerszervezetekkel.

Az alábbi területeket látom a leghangsúlyosabbnak:

a kkv-k versenyképességének növelése a tudásátadás, a technológiaváltás, a digitális és fenntartható működés, a jól képzett munkaerő révén. Vállalkozóbarát üzleti és adózási környezet továbbfejlesztése. A kkv-k finanszírozáshoz jutásának fenntartása. A vállalkozások sikeres működtetéséhez szükséges tudás megszerzése, a vállalkozói kultúra erősítése, valamint a generációváltás támogatása.

Milyenek a tapasztalataik eddig a Valival, azaz a Vállalkozói Információs portállal kapcsolatban, milyen fejlesztéseket hajtottak végre rajta, illetve milyen funkciókat terveznek még?

A „VALI”, azaz a Vállalkozói Információs portál (www.vali.hu) lényegében egy egyablakos, személyre szabott információs gyűjtőoldalként üzemel, amelynek fejlesztésén folyamatosan dolgozunk kollégáimmal. A portálon egyszerre érhetők el a különböző támogatási formák és tanácsadási szolgáltatások. Röviden összefoglalva: összehozza a vállalkozásokat az elérhető pályázati kiírásokkal, támogatásokkal, képzési és szakértői szolgáltatásokkal, így hatékonyan és átlátható módon segíti őket a fejlődésben.

A felületen legutóbb egy integráltan működő Forrástérképet is elindítottunk, amelynek segítségével a vállalkozások céges és pénzügyi adataik alapján találhatják meg a megfelelő, céljaikhoz szükséges finanszírozási forrást. Ennek fejlesztése egy fontos lépés volt az idei évben. Ugyanis korábban úgy láttuk, hogy bár számos támogatott finanszírozási program érhető el hazánkban a kkv-k számára, de az aktuális forrásokról megtalálható információk nem kellőképpen strukturáltak és áttekinthetők.

Ezt oldja meg ez a Forrástérkép alkalmazás, hiszen segít eligazodni a rendelkezésre álló források és azok felhasználhatósága között, meghatározni az optimális forrásösszetételt és tájékozódni a kkv-k döntéshozói számára.

A további terveinket illetően is ezen az úton haladunk tovább a VALI fejlesztésével: következő célunk, hogy a nem pénzügyi szolgáltatásokat is ilyen vállalkozásokra szabott módon ajánlja a kkv-k részére a portál.

A közelmúltban jelentette be a kormány, hogy a GINOP Plusz keretében egy 8 milliárd forintos vállalkozásfejlesztési program lebonyolításával bízza meg az IFKA-t. Mit lehet erről a pályázatról tudni, kiknek szól és milyen menetrend várható?

A 8 milliárd forintos keretösszeg megteremti a feltételeket arra, hogy az IFKA, mint a kormány vállalkozásfejlesztési ügynöksége, újabb területeken nyújtson segítséget a kkv-szektor részére: a hazai beszállító vállalatok fejlesztését, a vállalkozások ESG szempontú felkészítését, valamint energiahatékonyságot célzó fejlesztéseik előkészítését támogatva. Az a célunk, hogy a szolgáltatások elérjék a hátrányos helyzetű térségek vállalkozóit és a speciális vállalkozói csoportokat, illetve, hogy minél több információhoz jussanak a fejlesztési lehetőségekről.

A kkv-szektor megerősítése érdekében olyan feladatokat végzünk többek között, mint a szakmai támogatói rendszerek, szemléletformáló és tudásátadó programok, vagy a képzési, mentorálási szolgáltatások lebonyolítása. Ezeket pedig igyekszünk átlátható, strukturált módon átadni a magyar vállalkozások számára. Így a már sokat említett, és jelenleg is fejlesztés alatt álló VALI-t ajánlom a tájékozódáshoz minden fejlődni vágyó, hazai vállalkozás számára. Jelenleg is már több mint 12 ezer regisztrált vállalkozás használja az oldalt.

Nem rég zárult le a módosított beadási határideje a KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023 (a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások energiaköltségeinek növekményéhez kapcsolódó támogatás és energiahatékonysági beruházásaihoz kapcsolódó önerőt kiegészítő támogatás) című pályázati felhívásnak. Milyenek a tapasztalataik a pályázattal, és miért volt szükség nemrég a felhívás módosítására?

A külföldről begyűrűző gazdasági nehézségek az elmúlt két évben nagyon sok akadályt gördítettek a magyar kkv-k elé, az energiaválság pedig egy olyan kihívás, amelyre reagálniuk kell a vállalkozásoknak. A megnövekedett, illetve hektikusan ingadozó energiaárak értelemszerűen különösen erőteljesen sújtják azokat a vállalkozásokat, amelyek korszerűtlen technológiai körülmények és rossz energiahatékonysági mutatók mellett végzik tevékenységüket. Ezekre a problémákra reagálva jelent meg a KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program.

De miről is szól a pályázat? A feldolgozóipari és turisztikai szektorban működő vállalkozások egyrészt vissza nem térítendő közvetlen támogatást kapnak energiaköltségeik fedezésére.

Másrészt az utóbbi probléma feloldása érdekében, opcionálisan energiahatékonysági beruházásra biztosított önerőt kiegészítő támogatás igénylése mellett is dönthetnek.

A programot az IFKA az idei évben, 2023. február 14-től vette át az NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.-től. A kapcsolódó jogszabályi környezet azonban a támogatáshoz szükséges dokumentumok és nyilatkozatok frissítését is szükségessé tette. A felhívás módosítására pedig azért volt szükség, mert igyekeztünk pályázóbarát módon, az ügyfelek dolgát megkönnyíteni azzal, hogy módosítottuk a benyújtási határidőket és néhány feltételt. Így lehetővé téve azt, hogy minél többen hozzá tudjanak jutni a támogatáshoz. Eddig is már közel 1000 pályázónak 13 mrd forint támogatást nyújtottunk a program keretein belül.

Várható-e a következő hónapokban, hogy az IFKA lebonyolításában további GINOP Pluszos, vagy egyéb vállalkozásfejlesztési program indul?

Igen, többek között a közelmúltban jelentette be a Gazdaságfejlesztési Minisztérium hogy, az IFKA a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve egy új Járműipari Beszállító-fejlesztési Programot indít el hazai költségvetési forrásból.

A 2,9 milliárd forintos kerettel rendelkező program célja, hogy a járműiparban és az akkumulátoriparban erősödjenek a hazai vállalkozások, továbbá mindkét iparban egyaránt növekedjen a magyar beszállítók által képviselt arány.

A programnak köszönhetően a 250 főnél nagyobb létszámot foglalkoztató, hazai beszállító nagyvállalatok juthatnak majd vissza nem térítendő támogatáshoz, amelyet technológiaváltó beruházásaikra fordíthatnak. Ennek a pilot programja már idén elindul, a források pedig 2024-ben nyílnak meg teljeskörűen.

Ezt követően a kiemelt GINOP Pluszos projektünkben indul el majd egy újabb KKV Beszállító-fejlesztési Program, szintén 2024-ben. A program legfontosabb célja, hogy erősítsük a beszállító kkv-k válságállóságát és hozzájáruljunk több lábon állásuk megteremtéséhez, támogassuk az importkiváltást, törekedve a teljes értékláncok stabil hazai működtetésére, segítsük új hazai beszállítók felkutatását, esetleg átállását, továbbá támogassuk a beszállítókat az ESG követelmények teljesítése érdekében.

Folytatódnak a korábbi sikeres programjaink is, a Modern Mintaüzem programunk (már több mint 70 szerződött partnerrel) például a legnagyobb tudásátadó program Magyarországon, de a válságba került vállalkozások újrakezdését is segíteni fogjuk.

November 10-én tartották hetedik alkalommal a Modern Gyárak Éjszakája rendezvényt, mekkora érdeklődés mutatkozott a programsorozat iránt? Miért fontos ez, illetve a Modern Mintaüzem Program kezdeményezés a magyar vállalkozások számára, hogy hogyan járulnak hozzá a fejlesztésükhöz?

A magyar termelő szféra egyik legizgalmasabb és leglátványosabb programja a Modern Gyárak Éjszakája, amely mindig eddiginél magasabb részvételi és látogatói számokat ért el 2023-ban. Idén rekordszámú, összesen 92 hazai gyáregység jelentkezett programsorozatunkra. Azt pedig különösen örömmel láttuk, hogy a koronavírus-járvány okozta online megoldások térnyerését követően a személyes látogatások száma jelentősen megnövekedett a tavalyi évhez képest, és összesen 73 személyes helyszínbejárás zajlott szerte az országban. Jól látható tehát, hogy a vállalatok szívesen mutatják meg magukat, a látogatásokra pedig van igény az érdeklődő szélesebb közönség oldaláról is. A gyárakba összesen 3400 látogató érkezett személyesen, de az online bemutatókat is több ezren követték.

Ezen programok – mint a Modern Gyárak Éjszakája és az ennek ötletet adó Modern Mintaüzem Program – alapvető lényege, hogy a tudásra és értékes tapasztalatra „éhes” kkv-kat, valamint az erre nyitott közönséget megszólítsuk. Ezeken a programokon ugyanis a gyakorlatban, eredeti környezetben ismerhetik meg azokat a megoldásokat, technológiákat, alkalmazott módszereket, amelyek jó példaként szolgálhatnak számukra. A Modern Gyárak Éjszakáján a nagyközönség, vagyis a pályaválasztás előtt álló fiatal generáció, a fejlődő és fejlődni vágyó kkv-k, a potenciális beszállítók egyaránt képviselték magunkat.

Milyen kihívásokkal kell szembenéznie az IFKÁ-nak a vállalkozások támogatása terén, különösen az EU-s források felhasználásával kapcsolatban?

A Magyarországon működő vállalkozások 99 százaléka minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak. Ezen vállalkozások a magyar munkavállalók kétharmadának a foglalkoztatását biztosítják. A magyar kkv szektor stabilitása tehát kulcsfontosságú tényező a magyar gazdaság újraindításához és egészséges működéséhez. Bizonyos méret felett egyre nehezebb tartós növekedést produkálni, ezért a kisebb vállalkozások jelentőségét a bennük lévő növekedési tartalékok is adják.

A magyar vállalatok sikerét a képzett munkaerő mellett az energia, a logisztika és a technológia minősége is befolyásolja. Akár nemzetközi versenyképesség a cél, akár csak a változó körülmények közti talpon maradás, szintlépéshez és kibontakozáshoz a megfelelő környezet mellett szükséges a megfelelő hozzáállás is: belső igény a fejlődésre, nyitottság az új módszerek és technológiák, különösen a zöld átállás és a digitális transzformáció irányába.

Jelenleg három sürgető kihívást kell kezelni a vállalkozások érdekében:

az emelkedő, főleg az áramfogyasztásban megjelenő energiaigények kiszolgálása, a munkaerőigények kielégítése, valamint az infrastruktúra fejlesztése.

A tapasztalataink azt mutatják, hogy a vállalkozások leginkább azokat a pályázatokat keresik, amelyekkel közvetlen forrást tudnak elérni. Az IFKÁ-nál többségében azonban térítésmentes szolgáltatásokat nyújtunk a kkv-knak, amelyekkel valamilyen formában fejlődni, tanulni tudnak. Minden programunk a kkv-k aktuális problémáira koncentrál, segítünk azok azonosításában, tanácsadási szolgáltatásainkkal annak megoldásában, ezáltal elindítva őket a fejlődés, a versenyképességük növelése útján.

Milyen hatással lehetnek az IFKA által támogatott kezdeményezések a magyar gazdaságra hosszú távon, és milyen előnyöket hozhatnak a vállalkozásoknak?

A célunk változatlan: a hazai gazdaság fejlődésének egyik motorját adó kkv-k fejlesztése, a kkv-szektor megerősítése és versenyképességük növelése továbbra is a legfontosabb számunkra. Az IFKÁ-nál pedig a kkv-k pályázati forráshoz jutásának segítése mellett komplex vállalkozásfejlesztési támogatást tudunk biztosítani. Az elérhető európai uniós és hazai források felkutatásával, az ehhez szükséges tudás- és információs bázis kialakításával, valamint a jó gyakorlatok elsajátításával így egyaránt tudjuk támogatni a magyar vállalkozásokat, fejlesztési és üzletépítési terveik megvalósításában.

Ugyancsak a céljaink közé tartozik a kkv-k válságállóságának erősítése, a vevői kör szélesítése, az új hazai beszállítók felkutatása, valamint az importkiváltás és a hazai exportvolumen növelése is. Emellett olyan aktuális, a kkv-kat egyre inkább érintő nehézségekkel is foglalkozunk, mint a generációváltás és a generációváltó vállalkozások hazai kézben tartása, további működésük biztosítása. Illetve ide sorolhatnám még a vállalkozások olyan tevékenységeinek a fejlesztését, amelyek hozzájárulnak jobb ESG minősítés eléréséhez, valamint egy alapvető szemléletformálást is, amit programjainkba beépítünk.

Jól látható, hogy az IFKA egyfajta ernyőszervezetként fog funkcionálni és összeköti a szakpolitikai iránymutatásokat a végrehajtó szervezetekkel, és végső soron a vállalkozásokkal. Határozott elképzeléseink vannak a piaci szereplőkkel való együttműködésekre és jelenleg is egy teljes modellváltáson megyünk keresztül, aminek a célja, hogy a vállalkozások egy csatornán keresztül kapjanak meg tőlünk minden információt és segítséget. Nagy felelősség és nagy kihívás!