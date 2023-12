Az EU-csúcs előtt figyelmeztette Párizs a kormányt: „egyértelmű üzenetet küldünk Magyarországnak”

Magyarország elutasítja az Ukrajnával folytatott uniós csatlakozási tárgyalások jóváhagyását, ami az uniós csúcstalálkozón akár összecsapáshoz is vezethet. Magyarország kijelentette, hogy nem hajlandó engedni az Európai Unió többi tagjának nyomásának, hogy jóváhagyja a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Ez a bejelentés előkészíti a terepet egy esetleges konfrontációhoz az e hétre tervezett, csütörtökön kezdődő uniós csúcstalálkozóra – számolt be a Reuters.

Az ukrán külügyminiszter, Dmitro Ivanovics Kuleba aggódik, hogy ha a december 14-15-re kitűzött csúcstalálkozón nem hagyják jóvá a tagsági tárgyalások elindítását országával, valamint a Kijevnek az orosz invázió elleni védekezéshez nyújtott további pénzügyi és katonai támogatást is megvétózza Magyarország. Az ukrán politikus szerint ez „pusztító lenne mind Ukrajna, mind az EU számára” – írja a Reuters.

Mint ismert, Orbán Viktor magyar miniszterelnök többször kijelentette, hogy megakadályozza a segélyezés folytatását és a bővítési tárgyalásokat, mivel szerinte Ukrajna nem áll még készen az EU-csatlakozásra, valamint az egész blokknak újra kellene tárgyalnia Ukrajna-stratégiáját. Míg más uniós államok, köztük Németország – az EU legnagyobb gazdasága – támogatását fejezte ki a csatlakozási tárgyalások megkezdése mellett, Magyarország továbbra is kitart álláspontja mellett.

A Reuters idézi a magyar külügyminisztert is: Szijjártó Péter ugyanis a hétfői találkozó előtt bírálta, hogy az európai politikusok többsége olyan jelentős döntéseket akar hozni, amelyek „teljesen előkészítetlenek és hiányzik belőlük az Európa jövőjéről szóló stratégiai megállapodás”. Kijelentette továbbá, hogy Magyarország nem enged a nyomásgyakorlás vagy zsarolás semmilyen formájának.

Mint a hírügynökség írja, Magyarországnak nem ez az első nézeteltérése uniós partnereivel: korábban a kabinet felhígította az Oroszország elleni szankciókat, és tavaly decemberben megvétózta azt a megállapodást, amely szerint Ukrajnának 2023-ig 18 milliárd euró támogatást biztosított volna. Azonban végül a jogállamisági eljárásról szóló tavaly év végi tárgyalások után Orbán Viktor végül jóváhagyta ezt a Kijevnek szánt pénzügyi segélyt az idei évre.

Szeretném hinni, hogy az európaiak egységesek lesznek... és ma egyértelmű üzeneteket küldünk magyar kollégánknak, hogy ez így is legyen

– mondta határozottan a találkozó előtt Catherine Colonna francia külügyminiszter. Mint ismert, Párizs aktívan próbálta meggyőzni az Orbán-kormányt, hogy álljon el a vétószándékától, ezért múlt csütörtökön Emmanuel Macron egy találkozóra is elhívta az magyar miniszterelnököt. Azonban nem derült ki, hogy a francia elnökkel végül miről állapodtak, az egyeztetés után nem tartottak sajtótájékoztatót a felek. A magyar kormányfő csak a munkavacsora előtt adott egy interjút, amelyben élesen kritizálta a Volodimir Zelenszkij vezette Ukrajnát.

Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter az „ideológiák összecsapásának” nevezte a helyzetet, ami szerinte azok között zajlik, „akik azt akarják, hogy Európa erős legyen, és azok között, akik egyáltalán nem akarják az EU-t”.

Miközben Ukrajna új pénzügyi támogatást kér Európától, egyre nagyobbak a kétségek a Kijevnek nyújtott jövőbeni amerikai segélyekkel kapcsolatban is, miközben Volodimir Zelenszkij elnök washingtoni megbeszélésekre készül. Az ukrán kormányfő szerint az Egyesült Államoknak nem biztos, hogy lesz elég pénze Kijev megsegítésére.

Az összes ilyen döntéshez – beleértve egy újabb lehetséges szankciócsomagot Oroszországgal szemben, amely a 12. büntetési lajstrom lenne Moszkva 2022. februári teljes körű inváziója óta – mind a 27 uniós tagállam egyhangú jóváhagyására van szükség. Tehát a magyar vétó teljesen megbéníthatja a döntéshozatalt.

Az Európai Bizottság várhatóan a héten felszabadítja Budapest 10 milliárd euróhoz való hozzáférését, amiről korábban sokan azt hitték, hogy az Ukrajnának szánt támogatások esetében enyhülést hozhat. Az EB kategorikusan cáfolta már többször is, hogy politikai alku miatt szabadítanák fel a kohéziós források egy részét, míg már a magyar kormány is azt mondja, hogy független a két ügy egymástól.

Diplomaták szerint az Ukrajnával folytatott tárgyalások magyarországi megvétózása veszélyeztetheti Grúzia és Bosznia uniós csatlakozási törekvéseit is, amelyeket viszont Orbán Viktor is támogat. Egyesek azonban úgy vélik, hogy a kompromisszum még lehetséges. A Reuters által ismert spekulációk szerint a tárgyalások Ukrajnával márciusban kezdődhetnek, amint a végső feltételek teljesülnek, míg mások kételkednek abban, hogy a magyar miniszterelnököt meg lehet győzni.

Utóbbit azért is tartják egyre többen valószínűnek, mert korábban két a magyar kormány által kifogásult ügyben is törvénymódosítást hajtott végre Kijev: Zelenszkij vezetése a múlt héten kiterjesztette a kisebbségek, így a kárpátaljai magyarság nyelvhasználati jogait is, valamint elfogadtak egy korrupcióellenes csomagot is.

Címlapkép forrása: EU