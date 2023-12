Magyarország sem vétózott, élesednek az új EU-szankciók Oroszország ellen

Szabó Dániel 2023. december 18. 17:14

Az Európai Unió Oroszország Ukrajna elleni folyamatos agressziójára válaszul bejelentette tizenkettedik gazdasági és egyéni korlátozó intézkedéscsomagját, fokozva ezzel az Oroszország hadviselési képességének korlátozására irányuló erőfeszítéseket. A büntetőintézkedések az orosz gazdaság kulcsfontosságú ágazataira irányulnak, azzal a céllal, hogy megnehezítsék Oroszország számára a meglévő uniós szankciók kijátszását. Az új szankciós csomagot Magyarország is megszavazta a múlt heti EU-csúcson, amely így kiterjed a gyémántimportra, valamint az uniós termékek reexportjára is. De még a kriptokereskedelmet is elérik az új intézkedések.