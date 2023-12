Az Európai Bizottság bármikor újra blokkolhatja az EU-forrásokat – van is, amit figyelnek

A magyar kormány a múlt héten, szinte az utolsó pillanatban beterjesztette a parlament elé az igazságügyi reform utolsó passzusait, az pedig gyorsan meg is szavazta, az Európai Bizottság pedig erre válaszul feloldotta a magyar kohéziós források kifizetését. Azonban különös módon a kabinet 61 napos hatályba lépési időt határozott meg az Európai Unió Bíróságával kapcsolatos szabályozásnak. A Portfolio kérdésére az Európai Bizottság jelezte, hogy folyamatosan figyelik az igazságügyi rendszer működését, és bármikor újra pénzügyi szankciókkal élhetnek.

A 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklus két már eltelt naptári évében számos brüsszeli vita zajlott. A múlt héten a magyar kormány sikerrel tárgyalt az Európai Bizottsággal, és megállapították, hogy a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét sikerült megerősíteni a legutóbbi reformcsomaggal. A brüsszeli megállapítások szerint így az megfelel az uniós költségvetéshez kapcsolt horizontális feljogosító feltételeknek.

Ennek eredményeként 2023 végétől nincs akadálya a brüsszeli felzárkóztatási pénzek lehívásának.

Bár a reformcsomag legnagyobb részét már májusban megszavazta a parlament, az pedig júniusban hatályossá is vált, végül két kiegészítő jogszabályra is szükség volt a pozitív EB-döntéshez. Két hete a kormány rendeletben döntött róla, a Kúria ügyelosztási rendjénél írásba foglalja, hogy az emberi befolyástól mentesen kell hogy működjön. A múlt héten pedig még a parlamenten is átfuttatták az Európai Unió Bíróságával való magyar bírói jogegyeztetési lehetőséget megkönnyítő paragrafust.

Bár az Európai Bizottság végül elfogadta a két kiegészítéssel együtt a törvénycsomagot, és teljesítettnek vette a horizontális feljogosító feltételek, az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos elemeit, egy furcsaság bekerült a két jogszabályba, amelyre több uniós szakértő is felhívta a Portfolio figyelmét:

mind a Kúriával, mind az EUB-bal kapcsolatos rendeletek csak a kihirdetésük utáni 61. napon válnak hatályossá.

Árgus szemekkel figyeli a kezeket, hogy ne csaljanak

Az Európai Bizottság szóvivője a Portfolio kérdésére közölte, hogy ezek a jogszabály-módosítások az igazságügyi reform lényeges pontosításai, de a rendelet legutóbbi módosításai csak kodifikálják a szabályokat. Az uniós végrehajtó testület vizsgálata szerint az előzetes egyeztetés lehetőségét az Európai Unió Bíróságával már a bírósági gyakorlatban megfelelően alkalmazzák a büntető ügyeknél is.

A Bizottság – hangsúlyozva elkötelezettségét a kedvező feltételek teljesülésének figyelemmel kísérése mellett, különösen az igazságszolgáltatás függetlenségét illetően – a jelenlegi helyzet alapján úgy ítélte meg, hogy az uniós költségvetésre vonatkozó horizontális feljogosító feltétele teljesül. Ez azt jelenti a szóvivő szerint, hogy a magyar kormány reformcsomagja teljesíti „az európai értékek egyik legfontosabb szempontjának, az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosításához szükséges kritériumokat.”

A Bizottság referense megerősítette lapunknak, hogy a kohéziós politika finanszírozási programjainak teljes ciklusa során éberen felügyeli a horizontális feljogosító feltételek teljesülését. Valamint a testület szóvivője jelezte,

ha visszalépést tapasztalnak, leállíthatják a kifizetéseket, beleértve azt is, ha a legutóbbi módosítások bármilyen okból nem lépnek hatályba.

Vagyis bár nem világos, milyen okokból, de a legutóbb kihirdetett paragrafusok csak februárban élesednek, azokat már megfelelően alkalmazzák. Így mehetett át a magyar reform, míg korábban Brüsszelben kivárták, hogy a gyakorlatban is élesedjenek a megkövetelt jogszabályok. Továbbá – mint a válaszból látszik – még egyáltalán nem is biztos, hogy feloldva maradnak a 22 milliárd eurónál a kifizetések: a szabálytalanságok, vagy a rendszer hiányosságai miatt még bármikor léphetnek.

Ugyanerről beszélt Didier Reynders jogérvényesülésért felelős biztos is egy múlt heti brüsszeli tájékoztatón, ahol a Portfolio is jelen volt. A testület területért vezetője akkor jelezte, hogy készek bármikor újabb szankcióval élni. Azonban fontos eredménynek nevezte, hogy a magyar alaptörvény elfogadása óta az igazságügyi reform az első olyan brüsszeli intézkedés, amely segített megerősíteni a jogállamiságot, ehhez pedig a pénzmegvonás eszközével kellett élniük.

Most három évnyi forrást elérhet a magyar kormány

Tehát egyelőre megnyíltak a pénzcsapok, de bármikor újra elzáródhatnak. Fontos azt is megjegyezni, hogy papíron most már mind a 22 milliárd eurónyi kohéziós támogatás lehívható lenne, de abból technikailag csak 10,2 milliárd euró elérhető: a kondicionalitási eljárásban továbbra is felfüggesztve maradt 6,35 milliárd euró, és további 2,6 milliárd euró blokkolva van más horizontális feltételek (oktatási szabadság, szexuális kisebbségek jogai, migrációs vita) miatt.

Emellett tematikus (szakmai-specifikus) feljogosító feltételek is léteznek, amelyeknek egyelőre nem felel meg a kormány bizonyos fejlesztési programokban. A múlt heti Európai Bizottsági döntés értelmében a mintegy 22 milliárd eurós kohéziós (felzárkóztatási) EU-forrásból csak 10,2 milliárd euró vált ténylegesen elérhetővé.

Ez a mintegy 3800 milliárd forint jelentős összeg, hiszen a 7 évre szóló felzárkóztatási pénzek közel felét teszi ki, és több mint háromszor nagyobb, mint az eddig itthon kifizetett fejlesztési források a 2021-2027-es ciklusban. Arról pedig ebben a cikkünkben írtunk részletesen, hogy pontosan milyen operatív programoknál várhatók a pályázatok kiírásai.

A Portfolio-nak azonban brüsszeli tisztviselők jelezték: nemcsak az igazságügyi reform teljesítésére figyelnek, rendkívül alaposan ellenőrzi majd az Európai Bizottság a kiküldött számlák tartalmát részben az Európai Parlament felőli kemény nyomásgyakorlás miatt is, és

BENNE VAN A PAKLIBAN, HOGY AZ UTÓFINANSZÍROZÁS EGY RÉSZÉT BLOKKOLNI FOGJA KÜLÖNFÉLE PÉNZFELHASZNÁLÁSI KRITIKÁK MIATT. Ez akár egész programokat is érinthet majd.

Addig azonban, amíg a közbeszerzéseknél, pályázatkiírásoknál nem találnak rendszerszintű szabálytalanságokat, amelyek általános kockázatot jelentenek az unió pénzügyi érdekeire, csak az egyes operatív programoknál, vagy csak kifejezetten specifikus projekteknél döntenek majd korrekcióról. Egy biztos, a Bizottság árgus szemekkel figyeli a magyar költéseket.

