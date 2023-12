Magyarország háta mögött szervezkednek az EU-tagállamok, három terv is van a kormány kijátszására

Miután a hónap elején sikertelenül zárultak az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós négyéves segélycsomagról szóló tárgyalások, az Európai Unió egy 20 milliárd eurós tartaléktervet dolgoz ki a kijevi költségvetési válság elhárítására. A lépésre azért került sor, mert Orbán Viktor magyar miniszterelnök kifogást emelt az eredeti finanszírozási javaslattal szemben. Az EU tisztviselői alternatívákat vizsgálnak a Kijevnek nyújtandó alapvető fontosságú támogatás biztosítására, és az adósságalapú modell egyre inkább életképesnek tűnik. Két megoldási javaslat már az asztalon van egy ideje, de brüsszeli tisztviselők a Portfolio-nak egy harmadik tervet is ismertettek, amellyel még az adakozó tagállamok is nyerhetnek.

A december közepi uniós csúcs főként arról maradt emlékezetes, hogy 26 tagállam egyetértésével megszavazták a csatlakozási tárgyalások elindítását Moldovával és Ukrajnával, mert Orbán Viktor miniszterelnök nem vétózott, hanem kiment a teremből a szavazás idejére. Azonban a magyar kormányfő elbuktatta az 50 milliárd eurónyi, a következő években Kijevnek folyósítandó pénzügyi támogatást, amelyet egyedüli EU-országként megvétózott a Tanács ülésén.

Az ügyet jól ismerő források a Financial Timesnak elárulták, hogy van két terv is arra, hogy megkerüljék Orbán Viktor vétóját és segíthessék Kijevet. Az egyik javasolt megoldás alapján a részt vevő tagállamok pénzügyi garanciát adnának az uniós költségvetésnek, hogy legyen megfelelő fedezet egy hitelfelvételre. Ez felhatalmazná az Európai Bizottságot arra, hogy a következő évben akár 20 milliárd eurónyi hitelt vegyen fel a tőkepiacokról Ukrajna számára. A terv konkrétumairól még folynak a tárgyalások, és a végső összeget Ukrajna változó szükségletei alapján határozzák majd meg.

A javasolt adósságalapú struktúra a 2020-ban alkalmazott megközelítést tükrözi, amikor az Európai Bizottság a Covid-19 világjárvány idején közel 100 milliárd eurónyi megfizethető finanszírozást biztosított az uniós országoknak a rövid távú fejlesztési programjaikhoz.

Figyelemre méltó, hogy ez a lehetőség nem igényelne garanciákat mind a 27 uniós tagállamtól, így az EU megkerülhetné Magyarország vétóját azzal, hogy csak a legjobb hitelminősítésű országoktól kérne támogatást.

Néhány országnak, köztük Németországnak és Hollandiának parlamenti jóváhagyásra lenne szüksége a nemzeti garanciákhoz, és a tisztviselők remélik, hogy ezt a folyamatot fel lehet gyorsítani, hogy Ukrajnának márciusig segítséget nyújthassanak. Ha az EU vezetői február 1-jén jóváhagyják ezt a tervet, az arra késztetheti a Nemzetközi Valutaalapot (IMF), hogy kiadja a következő, mintegy 900 millió dolláros finanszírozási részletet Ukrajnának.

Bár ez az alternatíva pénzügyi támogatást biztosít, eltér az eredeti, az uniós költségvetésen alapuló javaslattól, mivel az nem tartalmazna támogatásokat, hanem csak kölcsönöket. A tagállamok továbbra is dönthetnek úgy, hogy önállóan nyújtanak támogatásokat.

A másik tartaléklehetőség a folyó évben alkalmazott finanszírozási struktúra meghosszabbítását jelenti, amellyel az EU 18 milliárd eurónyi alacsony kamatozású kölcsönt nyújtott Ukrajnának. Ezt kiegészíthetnék néhány hónapra, de akár egy évre elegendő forrásal is. Ehhez az alternatívához az országok minősített többségének konszenzusára lenne szükség, vagyis elég a tagállamok kétharmadának – amelyek az EU lakosságának legalább 55 százalékát képviselik – egyetértő szavazata.

Brüsszeli tisztviselők egy harmadik lehetőséget is vázoltak a Portfolio-nak, amely sokkal gyorsabban megvalósítható, mint a másik két opció.

Bonyolult, de hatékony és hasznot is termel

Eszerint egy különalapot hoznának létre, amelybe az egyetértő országok fizetnének be több részletben egy 50 milliárd eurós kölcsönhöz elegendő fedezetet, amelyet kiegészítenek két elemmel: az első szerint a fegyverekre fordított pénz legalább felét Ukrajnának európai gyártóknál kellene elköltenie, ha csak a gyártási kapacitások ezt nem akadályozzák meg. A másik elem pedig az, hogy ennek egy szelete szintén az EU által Ukrajnának nyújtott hosszútávú hitel lenne. Fontos része lenne ennek a javaslatnak, hogy a hitelgaranciát a szankciók által lefoglalt orosz eszközök egy része és azok hozama jelentené.

Mint azt tisztviselők elmondták lapunknak: ez gyorsabban folyósítható, ha a maradék 26 tagállam egyetért a javaslattal, ahogy az uniós csúcson is történt. Nehézsége viszont, hogy hosszabb időt venne igénybe a rendszer kidolgozása, valamint a nemzetközi jogon belül nem egyértelmű a lefoglalt orosz vagyontárgyak ilyetén használatának szabályozása. Előnye viszont, hogy az EU-tagállamok a fegyvervásárlási megkötésekkel segíthetik a saját védelmi iparukat, így gazdaságilag is hasznot termelhetne ez a megoldás.

Viszont a Portfolio-nak elmondták, hogy csak nagyvonalakban vannak meg a speciális különalap tervei, ez egyelőre C-terv, érdemben nem tárgyaltak róla a tagállamok.

Forrásaink jelezték, hogy egy uniós ország képviselői vetették fel a tervet, és szerintük ezt még Orbán Viktor is megszavazhatja, mert a magyar miniszterelnök olyan megoldást akart, amely az EU-s közös költségvetésen kívül rendezi az ukrán támogatásokat. A másik várakozásuk, hogy mivel számos fegyvergyártó céget csábított a kormány Magyarországra, meglátja a potenciális hasznot a rendszerben. Úgy képzelik, hogy bár a magyar vezetés elzárkózik a fegyverszállításoktól, de az ellen nem emelhet kifogást, hogy más tagállamok vegyék meg a harceszközöket azon régebbi készletek pótlására, amelyeket Ukrajnának adnak el.

Az EU tisztviselői a Financial Times-nak és lapunknak is hangsúlyozták, hogy az Európai Bizottság – és a legtöbb tagország – továbbra is előnyben részesíti a júniusban javasolt, de Magyarország által blokkolt eredeti segélycsomag jóváhagyását. Ez az átfogó, négy évre szóló csomag az Ukrajnának szánt támogatások mellett további 4 milliárd eurót tartalmaz különböző prioritásokra, például védelmi beruházásokra és a migrációval kapcsolatos kiadások fedezésére.

A választott modelltől függetlenül az EU biztosította Ukrajnát arról, hogy a finanszírozást legkésőbb márciusig megkapja. Az Európai Bizottság szóvivői nem kívánták kommentálni a folyamatban lévő tárgyalásokat és a javaslatokat.

Címlapkép forrása: EU