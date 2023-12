Az EU vett egy 180 fokos fordulatot, beintett Angela Merkel örökségének

Az Európai Unió jelentős külpolitikai fordulatot hajtott végre 2023-ban, amelynek részeként átértékelte a Kínával szembeni megközelítését: bár kereskedelmi partnerként tekint az ázsiai országra, egyre inkább leválik gazdaságilag róla az államszövetség. Az EU megkezdte az ellátási láncai diverzifikálását, technológiai téren is egyre inkább elzárkózik a Kínával való együttműködéstől. A cél egy egyensúlyibb kereskedelmi mérleg fenntartása, miközben pár éve még Angela Merkel német kancellár egy szorosabb EU-Kína együttműködésért lobbizott.

Angela Merkel német kancellár 2020-ban még azért küzdött, hogy létrejöjjön egy beruházási megállapodás az EU és Kína között. Bár az azóta visszavonult vezető papíron az európai befektetők kínai piacra jutását kívánta megerősíteni, olyan kérdésekben is engedett volna Pekingnek, mint a kényszerű technológiaátadás és a kínai állami támogatások engedélyezése az EU-n belül. Azonban ez végül a koronavírus-járvány utóhatásai miatt elbukott: az unió tagállami vezetőinek többsége felismerte, hogy már így is túlságosan függ az EU gazdasága Kínától, az ellátási láncok nagy része az ázsiai ország kezében van, valamint folyamatosan tűnik el a nyugati technológiai előny, mivel az európai gyártók fejlesztéseit folyamatosan lemásolják, vagy saját innovációkkal állnak elő.

Az orosz-ukrán háború rávilágított arra, hogy ahogy az energiapiacokon Moszkvától függtek az uniós tagállamok, úgy a gyártócégek egyre inkább Kína döntéseitől függnek, ez pedig felerősítette az EU-s diverzifikációs törekvéseket. Bár Németország még Olaf Scholz kancellársága alatt is egy stratégiai partneri viszonyt akart fenntartani Pekinggel, a friss jelentések rámutattak: a német gazdaság egyre inkább szenved attól, hogy Kína folyamatosan szorítja ki az ország cégeit az exportpiacokról. Ennek kicsúcsosodása lett az, hogy míg korábban Berlin vehemensen elutasította Emmanuel Macron francia elnök protekcionista kezdeményezéseit, végül idén szeptemberben áldásukat adták arra, hogy az Európai Bizottság szubvenciós vizsgálatokat indítson a kínai e-autók exportjánál, valamint a vasútépítési ágazaton belül, mivel kibukott, hogy az ázsiai ország betelepülő cégei – a bőkezű állami támogatásoknak hála – árban is versenyképessé váltak az EU-s piacokon.

Ez pedig az EU stratégiai fordulatát hozta magával: megindult a leválás a kínai kereskedelemről, az Egyesült Államokhoz hasonlóan a technológiaexportot elkezdték visszafogni az uniós szereplők.

A december eleji EU-Kína csúcstalálkozón pedig meg is jelent az európai pragmatizmus a tárgyalásokon. Az egyeztetések középpontjában a kereskedelmi egyensúlytalanságok álltak, különösen az olyan ágazatokban, mint az elektromos járművek és a tiszta energiával kapcsolatos technológiák exportja. Az EU sürgette Kínát, hogy kezelje a torzulásokat, míg Kína megvédte innovációs erejét, és aggodalmát fejezte ki az európai kockázatcsökkentési stratégiákkal kapcsolatban.

Az Európai Unió vezetői a csúcstalálkozón kemény üzenetet közvetítettek Kínának, hangsúlyozva, hogy Pekingnek sürgősen foglalkoznia kell az EU-s gazdasági sérelmekkel, mielőtt a blokk retorziókról döntene. A kereskedelmi egyensúlytalanságok, az adatáramlás és a piacra jutás a régóta vitatott kérdések között szerepeltek. Az EU aggodalmát fejezte ki Kína szerepével kapcsolatban, amely Moszkvának segítséget nyújt az ukrajnai háborúk miatt kivetett szankciók kijátszásában, és hangsúlyozta a kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolatok szükségességét.

E diplomáciai közeledések közepette az EU vezetői a kínai gazdasági fellendüléssel és annak az uniós iparágakra gyakorolt lehetséges hatásával kapcsolatos aggodalmakkal küzdenek. Mivel az EU Kínával szembeni kereskedelmi deficitje az előző évben meghaladta a 400 milliárd dollárt, aggodalomra ad okot, hogy Kína fokozni akarja exporttörekvéseit. Mindez pedig tovább növelné az egyensúlytalanságot, amely potenciálisan veszélyeztetheti a kritikus európai iparágakat.

Az viszont látszik, hogy a Kínában berobbant deflációs aggodalmak, visszaeső lakossági fogyasztás, valamint az ingatlanpiac és az építőipar adósságválsága miatt megkezdődő gazdasági lassulás Pekingre is ráijesztett. Az ázsiai ország nem veszítheti el a világ második legnagyobb egybefüggő szabadpiacát, ezért több téren engedni látszik Brüsszelnek.

Azonban az most már szinte biztosan látszik, hogy az EU nem akar visszatérni az elmúlt évek kiszolgáltatott helyzetéhez, új partnereket keres az indo-csenedes-óceáni térségben és a MERCOSUR-országokban, hogy kiváltsa a kínai beszállítói láncokat. Mindez pedig kétségessé teszi, hogy nem indul-e majd vámháború az autó- és vasútipari szubvenciós vizsgálatok lezárásakor.

Ahogy az is kérdéses, hogy a belső piacon – főként Magyarországon – megjelenő kínai akkumulátoripari beszállítók ellen elindítják-e a külföldi beruházásokkal szembeni vizsgálatokat a Foreign Subsidies Regulation rendelet teremtette új eszközökkel. Ez ráadásul a magyar akkumulátoripari álmokat is teljesen átírhatja, mert az olyan szereplők, mint a CATL, az elmúlt években bőségesen kaptak állami támogatásokat a pekingi kormányzattól. Mindez pedig akár jelentős pénzbírsággal is sújthatja az egyes kínai cégeket, amelyeknek így már nem lesz annyira gazdaságos az európai termelés.

Ha ez a protekcionista beavatkozás megtörténik, akkor az teljesen újrarajzolhatja a kereskedelmi struktúrákat Európa, az Egyesült Államok, Kína és a negyedikutas országok között.

