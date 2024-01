Politikai viharba került a magyar kormány Brüsszelben, több tízmilliárd eurónyi támogatás a tét

Szabó Dániel 2024. január 20. 11:00

Az Európai Parlament csütörtöki állásfoglalása komoly figyelmet fordított a magyar uniós források ügyére, de az erős nyelvű állásfoglalásnak közvetlen kihatása nincs a még befagyasztott közel 21 milliárd eurónyi magyar EU-pénzre. A decemberi döntés, mely 10,2 milliárd eurót oldott fel a jogszabályi reform hatályba lépése után, most politikai szinezetet kapott az EP-választások előtt. Az Európai Bizottság állítja, hogy a jogállamisági kötelezettségeik miatt nem köthettek és nem is köthetnének politikai alkut a magyar kormánnyal. A magyar kormánykommunikáció azt hangsúlyozza, hogy nem hajlandó engedni a migráció és az LMBTQ-ügyek terén, miközben Brüsszel szerint ezek a viták csak minimális összegű forrást blokkolnak. Az Európai Bizottságnak most keménynek és együttműködőnek kell lennie egyidejűleg, hogy elkerülje az uniós feszültségeket: egyszerre legyen szigorú és kooperatív az Orbán Viktor vezette kabinettel az EP-választások előtt.