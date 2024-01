Magyarország ellen egy egész arzenált vethet be az EU-ban a többi tagállam

A magyar kormány ellen számos jogi eszközt készek bevetni az EU-tagállamok megakadályozandó, hogy a nagyjából egységes uniós Ukrajna-politikából kifelé beszéljen, vagy ismét megvétózza a közös költségvetés felülvizsgálatát. Noha a legtöbbször a hetes cikk szerinti, akár a tanácsi szavazati jog felfüggesztésével járó intézkedést lebegtetik a sajtóban, valójában több eszköze is van az Európai Unió intézményrendszerének, hogy keménykedjen Magyarországgal. Míg az elmúlt időszakban az Európai Bizottság állt a frontvonalban az Orbán Viktor vezette kabinettel való vitákban, most állítólag az uniós intézményrendszeren kívülről, egyes országok kormányai sürgetnek komolyabb fellépést. Maga a végrehajtó testület állítja is, hogy nem tud semmit a tervről, hisznek egy kompromisszumos megoldásban. Egy lehetséges EU-s válaszcsapás indulhat az uniós értékek megsértése, de a közös kül- és biztonságpolitika ingoványos szabályozása felől is, vagy kifulladhat egy sima kommunikációs csatározásban – tudta meg a Portfolio uniós döntéshozóktól és diplomatáktól, akik szerint a feszült helyzet ellenére is valószínűbb egy gyors megállapodás a csütörtöki csúcstalálkozón.

Az elmúlt hetekben több hír is megjelent arról, hogy a magyar kormány elleni politikai játszmában magasabb szintre kapcsolnának Brüsszelben:

Az első lépés az volt, hogy az Európai Parlament egy jogi kötelezettségek nélküli állásfoglalásban követelte, hogy az „uniós értékek sorozatos megsértésének” vélelme miatt az Európai Bizottság léptesse tovább a hetes cikk szerinti, 2018 óta tartó eljárást, vagy kezdjen egy újabbat, amelyet egyből a tagállamokat tömörítő Tanács elé tár. A múlt héten aztán először a Bloomberg, majd a Politico írt arról, hogy a február 1-jei rendkívüli uniós csúcs előtt, vagy után, de komoly lépéseket tehetnek Magyarország ellen. Majd vasárnap késő este a Financial Times hozta nyilvánosságra, hogy az Európai Tanácsban egy súlyos lépésre készülnek egy kiszivárgott tervezet szerint.

A legtöbben mindegyik esetében az uniós jogi atombombaként emlegetett hetes cikk szerinti eljárást lebegtették, de a Portfolio-nak több brüsszeli és EU-s diplomáciai forrás is azt mondta, hogy a vétójogot elvevő megoldás sok szempontból alkalmatlan erre a célra. Ha tovább is léptetné a Bizottság a már megkezdett eljárást, amelyet a jogállamisági és közös uniós értékek megsértése miatt indítottak el, akkor is hónapok múlva lehetne a kérdésről szavazni a Tanácsban, ahol teljes konszenzusos döntésre lenne szükség, amelyet várhatóan több másik ország kormánya is megvétózna.

Pandora szelencéje nyílna ki, amit sok, a demokratikus kormányzással bajban lévő kabinet megvétózna, hogy ellene se vessék be később ezt az eszközt

– fogalmazott hétfői megkeresésünkre is egy diplomata, aki hangsúlyozta, hogy most emellett is vannak „életképesebb” tervek az asztalon.

A kérdés, hogy mégis milyen eszközzel törnék be a renitens magyar felet, azért is válik egyre izgalmasabbá, mert a Financial Times egy teljesen új forgatókönyvet vázolt fel egy a lap birtokába került tanácsi dokumentumra hivatkozva.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 01. 28. Rendkívüli brüsszeli anyag szivárgott ki: Magyarország megbüntetésére készül az EU

Forrásaink hangsúlyozták, hogy sok terv volt már arra Brüsszelben, hogy főként az Oroszország elleni, Ukrajna melletti uniós döntésekben Orbán Viktort és kabinetjét erővel győzzék meg, hogy egyedüli tagállamként ne vétózza meg az EU-s döntéseket.

Azonban azt is kiemelték, hogy azok többsége más uniós intézmények – például az EP vagy a Bizottság – felől érkeztek, nem pedig a tagállamokat tömörítő Tanácstól.

Egyes forrásaink állítása szerint „az országok egy a teljes tagság jelentős részét kitevő csoportja kezdeményezi a lépést, amely minősített többségi döntések meghozatalához elégséges”. Ezzel szemben érdekes, hogy a Financial Times egy másik, későbbi cikkében már azt írta, hogy egy uniós tisztviselő igyekezett kisebbíteni a javaslat jelentőségét, mondván, hogy az egy „tényszerű dokumentum, amely nem tükrözi a folyamatban lévő tárgyalások állását”.

A Financial Times cikkében említett dokumentum egy háttéranyag, amelyet a Tanács titkársága saját felelősségére írt, és amely a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét írja le

– mondta a névtelenséget kérő tisztviselő. Azt is idézik az érintettől, hogy a tárgyalások [a közös költségvetés felülvizsgálatáról] folyamatban vannak, és mindig is egy olyan kompromisszumon alapultak, amely mind a 27 tagállam számára elfogadható.

Vagyis leegyszerűsítve az a kérdés, hogy egy tanácsi tisztviselő dolgozta ki a leíró jellegű dokumentumot, vagy a 26 másik EU-tagállam jelentős többsége akar lépéseket Magyarország ellen, közvetlenül az Európai Unió Tanácsán keresztül.

A Bizottság nyugtat

Alátámasztja azt, hogy ez egyelőre nem egy közismert tervezet, hogy több a magyar ügyekre rálátó Európai Bizottságnál dolgozó személy a Portfolio-nak azt mondta, hogy

a fő terv az, hogy konszenzusos megállapodás születik február 1-én Magyarország támogatásával a költségvetés felülvizsgálatáról.

Eric Mamer, az EB vezető szóvivője a hétfői uniós sajtótájékoztatón azt közölte, hogy „az Európai Bizottság nem rendelkezik információkkal a kérdéses dokumentumról, a cikk szerint is az a Tanácshoz érkezett.”

Ahogy pénteki cikkünkben írtuk: forrásaink egyhangú állítása volt, hogy újabb pénzügyi, egyéb eljárásjogi büntetések felé mozdulhatnak el Brüsszelben. Most pedig a Financial Times is hasonlókról írt: a napilap értelmezése szerint gazdasági szabotázsra készülnek Magyarország ellen, ha Budapest megakadályozza az Ukrajnának szánt további segélyek folyósítását a közelgő csúcstalálkozón. Egy olyan stratégiát vázoltak, amely célzottan Magyarország gazdasági sebezhetőségeit veszi célba: a forintot veszélyeztetnék, és a befektetői bizalmat is aláásnák azzal, hogy

a többi állam- és kormányfő nyilvánosan kijelentené, hogy a magyar miniszterelnök nem konstruktív hozzáállása miatt ... nem tudják elképzelni, hogy uniós forrásokat biztosítsanak Magyarországnak.

A dokumentum szerint a támogatások nélkül „a pénzügyi piacok, valamint az európai és nemzetközi vállalatok kevésbé lennének hajlandók befektetni Magyarországon”. Mindez pedig ismét csak megerősíti, hogy nem a hetes cikk szerinti eljárás jöhet szóba.

Több uniós diplomatával, tisztviselővel beszélve az rajzolódott ki, hogy először reputációs támadást indítanak a magyar kormány ellen, végig hangsúlyozva, hogy az Orbán Viktor vezette kabinet „uniós egységet” sértő lépései miatt, nem a magyar állampolgárok ellen intézkednek. Lapunknak több lehetséges megoldást is említettek, amelyek a hetes cikk nélkül tudják elérni a „kívánt hatást”, valamint kikötötték, hogy a tárgyalások, egyeztetések, tervezgetések most is folynak a válaszlépésekről. Az alábbiakban a legvalószínűbb forgatókönyveket, eljárásokat vesszük végig.

Egy elítélő nyilatkozat, hosszú jogi eljárásokkal

A Financial Times által vázolt verzió kapcsán a Portfolio-nak többen elmondták, hogy az alapvetően nem különbözik a már sokszor látott folyamattól, vagyis a nyilvánosságban jelentik be, hogy tovább romlott a viszony az EU és Magyarország között, új jogi procedúra indulhat, amely a támogatások felfüggesztésével jár. A leglátványosabban ez 2022-ben történt meg, amikor elindították a kondicionalitási – a köznyelvben jogállamisági – eljárást, amely végül most is nagyjából 6,35 milliárd eurónyi kohéziós forrást blokkol. A forrásaink fel is emlegették, hogy a piacok ezt akkor be is árazták, az ukrajnai háborús helyzettel felerősítve a forint drámaian leértékelődött, ami aztán a monetáris és fiskális politikát is satuba fogta.

A nekünk nyilatkozók szerint ez akkor járható út, ha egy figyelmeztető lövéssel megelégednek azok a tagállamok – köztük a baltiak, a skandináv országok, de újabban Németország is –, amelyek már jó ideje a háttérben erőteljes fellépést kérnek a magyar kormánnyal szemben.

Nehéz a magyar kormány jelenlegi megítélésén tovább rontani

– fogalmazta meg kritikáját ezzel a tervvel szemben egy forrásunk. Szerinte a piacoknak kézzelfogható következményeket kell felvillantani.

Így innen nyílik aztán több lehetőség is, hogy pontosan milyen lépéseket tehetne az uniós intézményrendszer, főleg a Tanács és a Bizottság. A hetes cikk szerinti eljárás közismertsége miatt kézenfekvő, de sokak szerint csak az EU-val szembeni elégedetlenséget erősítené fel más tagállamokban is, mert a jogállamisági érvek nehezen megfoghatók. Az EP-választások előtt ez kontraproduktív lehet, mert sok elemzés mutatja a szélsőjobboldal és az euroszkeptikusok megerősödését.

Folytatódhat a jogállamisági mechanizmus is, amely még mindig tart Magyarországgal szemben. Ezt az újonnan elfogadott törvények – versenyjogot korlátozó különadók, diszkriminatív szabályozói kötelezettségek, vagy akár a sajtószabadságot érintő szuverenitásvédelmi intézkedések – miatt is elindíthatnak, folytathatnak. Ennek hatása viszont korlátozott lenne, mert csak az unió pénzügyi érdekeit sértő elemekre alkalmazható – ismertették lapunkkal EU-s tisztviselők.

Különböző, a közös költségvetésnél alkalmazható horizontális feljogosító feltételek is érvényesíthetők lehetnek, de ezeket nehéz összekapcsolni a külpolitikai kérdésekkel, vagy azzal, hogy az Orbán-kormány ellenzi a hétéves pénzügyi keret ukrán támogatásokkal kapcsolatos részét, ezért megvétózza az egyébként az államszövetség migrációkezelési és iparpolitikai támogatási eszközeinek keretemelését is.

Az uniós alapszerződések homályzónája

Egy másik alig ismert, jogilag is szürkezónás megoldás, hogy az Ukrajna-politika miatt nyitott a lehetőség, hogy az EU közös kül- és biztonságpolitikájának (KKBP) megsértése okán lépjenek fel Magyarország ellen. Papíron ugyanis a Tanácsban hozott közös döntések kötelező érvényűek a tagállamokra nézve, az EU-országok pedig többször is kiálltak Ukrajna mellett, tizenkét szankciócsomagot fogadtak el, közös fellépésről szóló garanciákat fogadtak el.

A magyar kormány sokak szerint ezzel megfogható: az EU külpolitikájában Ukrajna támogatása világos cél, a különböző erre vonatkozó tanácsi határozatokat Orbán Viktor is megszavazta.

A gond ezen az úton, hogy bár az unió alapjogi szerződése világosan megfogalmazza, hogy a tagállamok kötelezettek arra, hogy a KKBP döntéseit elfogadják, de valójában azt már az általános eljárásjogi szabályokra és az ad hoc tanácsi döntésekre hagyja, hogy mi történik azzal az országgal, amelyik megsérti a kötelező érvényű határozatokat.

A szankciók nem megfelelő betartatása esetében az Európai Bizottság kapja a jogot arra, hogy lefolytassa a kötelezettségszegési eljárást, majd azt kiutalhatja az Európai Unió Bíróságának (EUB). Az uniós jog szó szerint ezt írja erről:

Ha a Bizottság megítélése szerint egy tagállam a Szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette, az ügyről indokolással ellátott véleményt ad, miután az érintett államnak lehetőséget biztosított észrevételei megtételére.

Ez megint egy hosszú eljárás lenne, amely az EUB-nál akár másfél évig is elhúzódhat, ami nem oldaná meg a költségvetés felülvizsgálatának sürgető problémáját. A nekünk nyilatkozók szerint is ez csak egy újabb állóháborút eredményezne az EU és Magyarország között.

Főként, hogy az elmúlt időszakban az Európai Bizottság inkább ellenezte a keménykedést a már meglévő eljárásokon túlmenően, mint az élükre állt volna. Azért is lenne nehéz helyzetben a végrehajtó testület, mert a szankciók végrehajtásánál szinte megfoghatatlan, hogy a magyar kormány helytelenül járt el.

A részleges szabályozatlanság miatt a nekünk nyilatkozók valószínűbbnek tartották, hogy ha bármilyen lépést is történne, végül saját határozatot hoz a Tanácsban a 26 másik ország egy tagállam ellen, azonnal az Európai Unió Bírósága elé utalva az ügyét, hogy nem tartja magát a közös döntésekhez.

Azt sem tartják kizártnak, hogy a Magyarországnak járó kifizetések felfüggesztésére tesznek lépéseket, csak itt sem világos, hogy a plasztikus fogalmak mennyire adnak erre jogalapot. Könnyen támadható, hogy mit jelent Ukrajna közös támogatása, mit jelent az, hogy Magyarország ebben nem vesz részt.

Viszont elvileg a Tanács napirendjére akár előzetes egyeztetés nélkül is felvehető egy ilyen döntésről a szavazás, elég hozzá a minősített többségi szavazás. Ez az uniós döntéshozatalban azt jelenti, hogy a tagállamok legalább 55 százalékának közös voksa kell, de ezeknek az országoknak az EU lakosságának 65 százalékát kell képviselniük.

Két forrásunk annyit mondott, hogy „bőven van lehetőség a kül- és biztonságpolitika területén Magyarország ellen fájdalmas lépésekre”. De ők is valószínűtlennek tartanák, hogy egyből egy jogilag ingoványos terepre lépne bárki.

A legvalószínűbb jelenleg egy kommunikációs lépés – ez már el is kezdődhetett a szivárogtatással –, amely később folytatódhat.

Már az is mutatta a törésvonalakat az EU-n belül, hogy Orbán Viktor „konstruktív távolmaradással” tette lehetővé, hogy az Ukrajnával folytatandó csatlakozási tárgyalások elindulhassanak: vagyis a magyar kormányfő elhagyta a termet. Sokak szerint, ha 26 tagállam jelzi, hogy Magyarország nem tartja magát az uniós közös kül- és biztonságpolitikai célokhoz, és retorziókat javasolnak, akkor az már elég, hogy a piac bizalma elvesszen. Ezt valamennyire példázza is, hogy hétfő délelőtt a forint látványosan gyengült az első hírekre a konfliktussal kapcsolatban.

Egyelőre azonban mindenki arra vár, hogy február 1-jén az eddigi vitákhoz hasonlóan a magyar kormány kompromisszumokkal, de megszavazza a közös költségvetés felülvizsgálatát és így Ukrajna is hozzájuthat a forrásaihoz.

A keménykedés kockázatos egy választás előtt

A magyar kormány első reakciói alapján is kérdéses, hogy mennyire éleződhet ki ennél jobban a konfliktus. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója hétfő reggel azt mondta, hogy van kompromisszumos javaslat, így zsarolásnak nevezte a Financial Times-ban emlegetett tervet.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 01. 29. Megjött a magyar kormány első reakciója a kemény brüsszeli fenyegetésre

Bóka János EU-ügyi miniszter a lapnak beszélt az új tárgyalási javaslatokról, hétfőn már inkább azt hangsúlyozta, hogy nem engednek a zsarolásnak. „Ukrajna támogatása és az uniós forrásokhoz való hozzáférés között Magyarország nem teremt kapcsolatot, és visszautasítja azt, hogy mások ezt tegyék. Magyarország eddig is és ezután is konstruktívan vesz részt az egyeztetésekben, de a zsarolásnak nem enged” – fogalmazott a tárcavezető.

Érdekesség, hogy korábban épp a magyar kormány kapcsolta össze a két ügyet: Bóka János és Orbán Balázs is arról beszélt különböző interjúkban a decemberi csúcs előtt, hogy a kormány akkor szavazza meg a közös költségvetés módosítását, ha mind a 30,5 milliárd eurónyi forrást feloldják Magyarország számára. Ebben a helyzetben viszont kérdéses, hogy a két kormányzati politikus nyilatkozatából melyiket szánták erősebb üzenetnek: hogy zsarolásnak tartják a keménykedésről szóló tanácsi tervezetet, vagy azt, hogy konstruktív vitát akar a kabinet.

A magyar kabinet két tagja kompromisszumos javaslatot emel ki, de azt nem részletezik, hogy ez milyen változtatásokat javasol. Elképzelhető, hogy a Budapestről már korábban felvetetett évenkénti vétólehetőségre gondolanak az ukrajnai forráskifizetések esetében, amit viszont számos más tagállam nem tart elfogadhatónak, ez pedig így patthelyzetet jelentene. Főként, hogy Bóka János a vasárnap esti FT-cikkbeli nyilatkozatban, illetve Orbán Balázs a hétfő reggeli X-es reakcióban azt jelezte: ha ez a magyar „kompromisszumos” javaslat nem tetszik a többieknek, akkor mégiscsak kimaradna Magyarország a többi 26 tagállam által támogatott megoldásból (közös uniós költségvetésen keresztüli ukrajnai támogatás), és így ez mégis alapot adhatna arra, hogy a többi tagállam akár a fent vázolt megoldással a Tanács napirendjére tűzzön egy szavazást a Magyarországgal szembeni állásfoglalásról.

Összességében így a következő időszak fejleményeiből derülhet ki, hogy:

Az Európai Tanácstól kiszivárgott dokumentum a kommunikációs hadviselés eszköze, valójában nincs kidolgozott terv Magyarország ellen, hogy szavazza meg a közös költségvetés felülvizsgálatát február 1-jén, de jelzi, hogy az EU már kész lépéseket tenni a magyar ügyben. Valóban kiadnak a tagállamok egy jogilag nem kötelező érvényű nyilatkozatot, hogy Magyarország nem konstruktív és az összes többi tagállam nem támogatja a kifizetéseket. Ez ismét egy kommunikációs lépés lenne, de a piacok bizalmát megingathatja. Az Európai Bizottságot felszólítják, hogy a meglévő eszköztárával – kondicionalitási eljárás, jogállamiság elvek betartatása, költségvetési horizontális feljogosító feltételek stb. – alkalmazza. A Tanácsban precedens nélkül elindítanak egy procedúrát és határozatot fogadnak el arról, hogy Magyarország nem tartja be a közös kül- és biztonságpolitikai kötelezettségeit. Sokak szerint a legvalószínűtlenebb, hogy végül továbbléptetik a hetes cikk szerinti eljárást.

Címlapkép forrása: EU