EU-csúcs: nem kímélik a magyar kormányt az európai vezetők

Óvatosan, de minden az uniós csúcsra érkező tagállami kormányfő bírálta a magyar kormányt, amiért előzetesen vétót lengetett be a közös költségvetés felülvizsgálatával szemben. Olaf Scholz német kancellár Magyarország és Orbán Viktor kormányfő emlegetése nélkül üzent, Kaja Kallas észt miniszterelnök finoman jelezte, hogy továbbléphet a 7-es cikk szerinti, akár a szavazati jog felfüggesztésével járó eljárás. Donald Tusk lengyel kormányfő viszont kritikusan nyilatkozott a magyar kabinetről.

Olaf Scholz német kancellár az Európai Unió mai csúcstalálkozójának alkalmával újságírók előtt hangsúlyozta, hogy közös döntést kell hozni a középtávú költségvetési keret felülvizsgálatáról, különös tekintettel az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásra.

Scholz kifejezte elkötelezettségét amellett, hogy a decemberben megkezdett megbeszélések lendületére építve közös határozatot hozzanak a középtávú költségvetésről. Kiemelte, hogy az elsődleges cél az, hogy az elkövetkező években lehetővé váljon az Ukrajnának nyújtott költségvetési támogatás, amely évente összesen 12 milliárd eurót tesz ki, és amely hitelekből és közvetlen támogatásból áll, és a pénzügyi időszak végére eléri az 50 milliárd eurós kumulatív összeget.

A kancellár hangsúlyozta e támogatás sürgősségét és azt, hogy Európának összetartó közösségként kell fellépnie. Scholz elismerte az elmúlt napokban és hetekben folytatott alapos megbeszéléseket, és megerősítette meggyőződését, hogy az állásfoglalás megvalósítása akkor lehetséges, ha az európai nemzetek felelősségben és szolidaritásban is egységesen lépnek fel.

Scholz a pénzügyi támogatás mellett megvitatta az Ukrajnának nyújtandó további segítség megszervezésének sürgető kérdését, beleértve a katonai támogatást is. Bár a csúcstalálkozón nem születtek döntések, hangsúlyozta a témával kapcsolatos megbeszélések kezdeményezésének fontosságát, felismerve, hogy a jelenlegi tervek nem nyújtanak elegendő konkrét segítséget. Megjegyezte, hogy Németország már most is jelentős mértékben hozzájárul, több mint 7 milliárd eurót különítve el az idei költségvetésben, és a következő években további kötelezettségvállalásokat tesz.

A kancellár a 27 tagállam közötti együttműködésre szólított fel annak érdekében, hogy megvizsgálják, miként lehetne fokozni az Ukrajnának nyújtott támogatást, hangsúlyozva, hogy a vitának a pénzügyi támogatáson túl a katonai segítségnyújtás megszervezésére is ki kell terjednie. Elismerte Németország kötelezettségvállalását, de hangsúlyozta, hogy az önmagában nem elegendő az egész Európai Unió számára. Scholz gondosan ügyelt arra, hogy ne nevezze meg Orbán Viktor miniszterelnököt, mint a döntés hátráltatóját.

Orbán Viktor mindenképpen a figyelem középpontjában akar lenni minden alkalommal, amikor itt vagyunk, de ennek nem így kellene lennie.

Meg kellene állapodnunk, és ehhez tartanunk kellene magunkat. És természetesen felülvizsgálhatjuk a meghozott döntéseket, de Ukrajnának hosszú távú elkötelezettségre van szüksége” – mondta Kaja Kallas észt miniszterelnök.

„Az a célunk, hogy a 27 ország számára elfogadható legyen a megoldás, ezért igyekszünk mindenkit a fedélzeten tudni” – magyarázta újságíróknak a csúcsra érkezve. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy van esély a 7-es cikk esetleges elindítására Magyarországgal szemben, de azt mondta, a cél a kompromisszum megtalálása.

Később Leo Varadkar ír miniszterelnök elmondta, hogy a „nukleáris opcióként” emlegetett, a tagállami szavazati jog felfüggesztésével szankcionáló eljárás akár évekig is elhúzódna, gyorsabb megoldásra van szükség. Bíznak abban, hogy a magyar kormány beáll a többi tagállam mellé és megszavazza a költségvetés felülvizsgálatát.

Mark Rutte leköszönő holland miniszterelnök is azt mondta, hogy „óvatosan optimista” a megállapodás elérésével kapcsolatban, szerinte ez azon múlik, „hogy Magyarország hajlandó kompromisszumot kötni”.

Alexander De Croo belga miniszterelnök a csúcsra érkezve arról beszélt, bízik abban, hogy az Európai Unió 27 tagállamának vezetői megállapodásra jutnak az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatásról.

Hozzátette, hogy a 27 uniós tagállam között nincs alternatívája az Ukrajnának nyújtandó támogatásról szóló kompromisszumnak, és hogy a finanszírozási megállapodás létfontosságú. Arról is beszélt, hogy bízik abban, hogy Magyarország a helyes döntést hozza meg és megszavazza a döntést.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök újságíróknak azt mondta, hogy az Európai Tanácsban már „Orbán-kimerültség” van, bírálva a magyar miniszterelnököt, hogy az elmúlt években rendre vétózott olyan döntések ellen, amelyeket minden más tagállam támogatott. Hozzátette, az EU-nak „nincs Ukrajna-támogatás problémája, de gondja van a magyar kormány makacsságával”.

A csúcstalálkozóra érkezve a veterán politikus azt mondta:

Nem értem, nem tudom elfogadni Orbán Viktornak ezt a nagyon furcsa és nagyon egoista játékát. És nincs helye kompromisszumnak az olyan elveinkkel kapcsolatban, mint a jogállamiság, és biztosan nincs helye kompromisszumnak Ukrajna ügyében sem.

Hozzátette: Az én megérzésem az, hogy találunk majd néhány erős érvet, amivel végül is meggyőzhetjük Viktort is. Később viszont több kérdésre is kitérő választ adott azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány retorzióra számíthat-e a többi 26 tagállamtól, ha egyedüliként blokkolja a döntéshozatalt, mindössze annyi mondott, hogy „erre is vannak lehetőségek.”

Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem állt meg az újságíróknak nyilatkozni, hanem Bóka János EU-ügyi miniszterrel elvonult a tanácskozás helyszíne felé.

Címlapkép forrása: EU