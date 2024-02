Komoly bajt okozhat az EU-ban egy döntés, 400 ezer állás van veszélyben

A koronavírus-világjárvány és az energiaválság kivételesen erős éveket hoztak az európai uniós napelem-szektor számára, de a következő 4 évben több kihívás hatására jelentősen lassulhat az évente telepített új kapacitás nagysága - áll az európai napenergia iparági szervezet jelentésében.

Megugrott a kapacitás az elmúlt években

Az EU-ban évente létesített új naperőmű kapacitás 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben is legalább 40%-kal nőtt a megelőző évekhez viszonyítva. 2023-ban az Európai Unióban működő kisebb-nagyobb naperőművek összesített beépített teljesítőképessége még 55,9 gigawattal (GW), korábban sosem látott mértékben bővült, 40%-kal túlszárnyalva a 2022-es rekordot, Magyarország pedig ismét a 10 legnagyobb piac közé került. Az új telepítéseket a napelemes rendszerek iránti erőteljes kereslet hajtotta, noha a tavalyi év második felében már több országban a lassulás jelei mutatkoztak.

A következő 4 évben viszont az éves bővülés üteme valószínűleg 20% alá esik majd a SolarPower Europe szerint. Ráadásul még e szerényebb mértékű növekedést sem szabad természetesnek venni - fogalmaz a szervezet a tavaly év végén publikált jelentésében. Az elmúlt időszakban ugyanis

több olyan kihívás is felerősödött, amelyeket elsősorban a szakpolitikai döntéshozóknak sürgősen kezelniük kell.

Mi áll a fejlődés útjában?

A SolarPower Europe szerint a piac várhatóan már 2024-ben is egészen más helyzetbe kerülhet, a nagy európai piacok bővülése pedig lassul. A szervezet úgy véli, idén már nem a képzett munkaerő hiánya jelenti majd a fő akadályt a napelem-telepítések előtt, bár ez a körülmény továbbra is fennáll. A valószínűsíthető lassulás elsődleges oka az, hogy a villamosenergia-rendszerek fejlesztése - Magyarországhoz hasonlóan - Európa számos országában nem tudta tartani a lépést a naperőmű-kapacitás bővülésével.

Amennyiben a hálózati problémák nem kerülnek megoldásra, az jelentősen visszafoghatja az új beruházásokat, csökkentve a terület vonzerejét a befektetők szemében is. Erre is tekintettel az iparági szervezet médium növekedési forgatókönyve 11%-os piacnövekedést valószínűsít 2024-re, így e szerint idén 62 GW-nyi új naperőmű-kapacitás jöhet létre az EU-ban. 2025-re ugyanezen forgatóköny alapján 19%-os növekedés várható éves összevetésben az új telepítésekben, amelyek így összességében 73,8 GW-ot tehetnek ki, míg 2026-ban 14%-ra (84,2 GW), 2027-ben pedig 11%-ra (93,1 GW) lassulhat a piac bővülési rátája.

Akad azonban más kihívás is. Az európai iparági szervezet szerint az EU lehetséges kereskedelmi védelmi intézkedései olyan valós fenyegetést jelentenek a következő évek növekedésére nézve, melyek hatására

a piac teljesítménye akár a 2023-as érték alá is gyengülhet a 2024-2027-es időszakban, Magyarországon is.

Az ellátási láncokban a koronavírus-járvány hatására fellépett zavarok, Kína egyre nagyobb piaci túlsúlya, illetve az energiaválság és az orosz-ukrán háború tanulságai az EU-t is arra késztették, hogy intézkedéseket tegyen a zöld átállásban és a klímavédelmi tervek megvalósításában fontos szerepet játszó saját ipara megerősítése érdekében. Azonban a közösség mindeddig nem volt képes érdemi előrelépést elérni saját napelemes iparága új életre keltése érdekében, így az európai napelemgyártók és az iparágban megjelent startupok jelenleg a túlélésért küzdenek, mivel nem tudják felvenni a versenyt a kínai importtermékek árával.

Jöhet a kínai importvám?

A helyzetet súlyosbítja, hogy a kína gyártókapacitások már önmagukban meghaladják a globális keresletet, így a napelemes rendszerek fő komponenseinek árai a szilíciumtól a napelem modulokig 2023 negyedik negyedévében rekord alacsony szintet értek el a ciklikus túlkínálati helyzetben. Vagyis az a sajátos kettősség figyelhető meg, hogy

az európai naperőmű-telepítések kilátásainak romlása a napelemes rendszerek komponenseinek meredek piaci árcsökkenésével párhuzamosan történik.

Ez jelentősen támogatja a projektfejlesztőket a magas inflációs, illetve kamatkörnyezet kezelésében, ugyanakkor a kínai import rendkívül alacsony áraira tekintettel az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatósága és Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és KKV-politikai Főigazgatósága elkezdte közelebbről tanulmányozni e kérdést is, az elektromos autók és szélturbinák kínai exportjának ügyéhez hasonlóan. Ennek következménye egy olyan vizsgálat lehet, amely potenciálisan akár az importált kínai fotovoltaikus termékekre vonatkozó valamiféle büntetés, például dömpingvám kivetéséhez vezethet.

Így mostanra egy olyan érdekes helyzet alakult ki, hogy miközben az európai napelemes iparág érdekeit védő SolarPower Europe is lobbizik azért, hogy az EU beruházási és egyéb támogatásokkal segítse napelemgyártó iparának fenntartható növekedését, ugyanakkor a szervezet egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a kínai termékek importjára a saját ipar védelme érdekében esetlegesen bevezetendő kereskedelmi intézkedések jelenleg több kárt okoznának, mint amennyi előnyt jelentenének az EU-nak.

Az iparági szervezet szerint a kínai importot szankcionáló lépések drasztikusan lelassítanák az európai naperőmű-kapacitás növekedését, tekintettel arra, hogy az itteni gyártókapacitások jelenleg mindössze

a helyi kereslet kielégítéséhez szükséges integrált modulkapacitások kevesebb mint 2%-át képesek biztosítani, és mintegy 400 ezer európai állás megszűnéséhez vezetnének.

Mire van szükség a napenergia területén?

A technológia áramtermelési költsége tovább csökkenhet a következő években, évtizedekben. Ugyanakkor további kihívás, hogy a napenergia villamosenergia-mixben elfoglat arányának növekedése, illetve ennek árampiaci hatása drasztikusan csökkentheti a fejlesztők számára elérhető bevételeket (lásd a naperőművek kannibalizációs hatását), rontva a megtérülést és a technológia vonzerejét.

A problémák miatt a mostani jelentés megtöri a korábbi években kiadott előrejelzések által rajzolt azon trendet, hogy évről évre egyre optimistább prognózisokat tartalmaztak az EU napenergia-piacának jövőbeli alakulását illetően. Így a jelentés a 2023-2026-os tartó időszakra már nem módosította felfelé, hanem többé-kevésbé fenntartotta a 2022-es kiadásban közölt növekedési előrejelzést.

Az EU energiafüggetlenedését és klímacéljainak elérését szolgáló REPowerEU terv szerint 2030-ig az uniós naperőmű-kapacitás 750 GW-ra kellene növelni, amihez mostantól évente átlagosan mintegy 70 GW-nyi új kapacitás telepítése szükséges. Az alacsony növekedési forgatókönyv ettől elmaradó bővülést valószínűsít, de a médium szcenárió teljesülése esetén a cél könnyedén elérhető, a kapacitás pedig 902 GW-ra nőhet az évtized végéig. (A SolarPower Europe az uniós tagállamok Nemzeti Energia- és Klímaterveiben kijelölt, többnyire jelentősen emelt célértékeket is elemezte, amelyek 2030-ra összesen 591 GW-os uniós fotovoltaikus kapacitás megvalósítását tűzték ki célul, de ezek túlszárnyalására már most jó esély van.)

A szervezet viszont azt is leszögezi: mivel a kihívások és a megoldások nyilvánvalóak, az összehangolt erőfeszítések, valamint a polgárok és vállalkozások részéről mutatkozó óriási kereslet hatására létrejöhet a magas növekedési szcenárió is. A kihívások gyors megoldását feltételező forgatókönyv 2024-re 81,1 GW-os kapacitásbővülést vetít előre, ami a korábbiaknál is jelentősebb, 45%-os növekedést jelentene a 2023-as rekordhoz képest, 2027-ben pedig akár több mint 130 GW-nyi új naperőművi kapacitás is létesülhetne az EU-ban. Egyelőre viszont jóval relevánsabbnak tűnik az alacsony növekedési forgatókönyv.

Ennek elkerülése érdekében a SolarPower Europe ajánlásokat is tesz a döntéshozók számára. Ezek szerint mindenekelőtt

elengedhetetlen a kedvező beruházási környezet fenntartása, a villamosenergia-rendszer fejlesztésének új szintre emelése,

a képzett munkaerő kínálatának növelése, a tervezés és engedélyeztetés kiszámíthatóságának növelése, az uniós napelemgyártó iparág fejlesztése, és az EU napelemes innováció terén betöltött vezető szerepének biztosítása a kutatás-fejlesztés finanszírozásának kiterjesztésével.

Képek forrása: Solar Power Europe

Címlapkép forrása: Getty Images