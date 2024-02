Évente a GDP 5 százalékát tünteti el a pénzmosás, jön az uniós keménykedés

Januárban végül az Európai Unió intézményei megállapodtak az új pénzmosás elleni szabályokról . A tagállamok számára kötelező érvényű direktíva jelentősen korlátozza majd a nagyösszegű készpénzes műveletekre vonatkozó előírásokat, valamint a kriptovalutáknál is jelentéstételi kötelezettséget írnak elő. Feláll egy új uniós hatóság is, amely közvetlenül is felléphet a terrorfinanszírozási vagy pénzmosási gyanú esetében, de az 178 000 milliárd dolláros kérdés, hogy nem egy eleve meghaladott rezsimet erőltet az EU a bankokra és a cégekre.

Az Európai Unió pénzmosás elleni küzdelme 1990-ben kezdődött az első ilyen tárgyú EGK-direktívával, amely előírta egy negatív lista közzétételét a körözött bűnözőkről. Azóta a jogszabályokat folyamatosan felülvizsgálták, hogy alkalmazkodjanak a felmerülő kihívásokhoz – például a technológia fejlődése, vagy az új adóügyi megoldások, mint a globális minimumadó, az aranyvízum-programok teljesen új kihívásokat teremtettek. Az Európai Bizottság 2021. július 20-án terjesztette elő pénzmosás elleni csomagját, amely három jogalkotási javaslatból áll: AMLA-rendelet, AMLR és AMLD 6.

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament közelmúltban bejelentette, hogy 2024. január 17-én politikai megállapodást kötött a teljesen újragondolt pénzmosás elleni intézkedéscsomagról. Így elfogadták, hogy a problémák orvoslására és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez létrehoznak egy uniós szintű hatóságot a Pénzmosás Elleni Hatóság (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism).

Az AMLR, ami az AMLD 5 helyébe lép, egy „egységes szabálykönyvet” vezet be, amelyet úgy terveztek, hogy az összes EU-tagállamban közvetlenül végrehajtható legyen. Ez az átfogó rendelet kiterjeszti a kötelezett szervezetek körét, beleértve a kripto-eszköz-szolgáltatókat, a luxuscikkek és -járművek kereskedőit, valamint a hivatásos futballklubokat is az adatszolgáltatásra, és arra, hogy átvilágítsák ügyfeleiket, beosztottjaikat, szerződéses partnereiket.

A pénzmosás elleni rendelet szerves részét képezik az egyes ügyletekre vonatkozó fokozott átvilágítási kötelezettségek, ideértve a határokon átnyúló céges és pénzügyi tranzakciókat, valamint a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyekkel való üzleti kapcsolatokat. A megállapodás felvázolja a magas kockázatú országokkal kapcsolatos lehetséges ellenintézkedéseket és a készpénzfizetések szigorú szabályozását is, bevezetve egy felső határértéket és a személyazonosság ellenőrzését a meghatározott tartományon belüli tranzakciók esetében.

Ennek értelmében a kripto-eszköz-szolgáltatóknak jelenteniük kell, ha 1000 eurót elérő vagy meghaladó összegű tranzakciókat hajtanak végre, míg a luxuscikkek kereskedői (például nemesfémek, drágakövek, ékszerészek, órásmesterek és aranyművesek) is át kell világítsák az ügyfeleiket, ha azok EU-n kívüli országból érkeztek, vagy készpénzzel akarnak fizetni. Fontos szigorítás például a bankjegyekkel fizethető összegek korlátozása:

A készpénzkifizetések felső határát 10 000 euróban állapítják meg, de a tagállamok számára lehetőség nyílik alacsonyabb küszöbérték megállapítására; és

A 3 000 euró és 10 000 euró közötti összegű, alkalmi készpénzes tranzakciókat végrehajtó személyeket azonosítani kell, és a kötelezett szervezeteknek ellenőrizniük kell az illető(k) személyazonosságát.

Az AMLD 6 olyan szempontokkal foglalkozik, amelyek nemzeti átültetést tesznek szükségessé, és az intézményi pénzmosás elleni keretrendszerre vonatkozik. A politikai megállapodás kiemeli a végős haszonélvező nyilvántartásokra (final benificial owner registration) vonatkozó megerősített szabályokat, biztosítva a naprakész adatokat, a hozzáférhetőséget és a jogi számonkérhetőséget.

A megállapodás hangsúlyozza az ingatlan-nyilvántartásokhoz való könnyebb hozzáférést a bűnügyi nyomozásokhoz, valamint a pénzügyi hírszerző egységek (FIU-k) megerősített hatáskörét, beleértve az információkhoz való azonnali hozzáférést és a megerősített együttműködést. A pénzügyi és a nem pénzügyi szektorban működő felügyeleti hatóságok szerepe, hatásköre és kötelezettségei, nemzetközi együttműködési kötelezettségeit is újra részletezték.

A decentralizált uniós ügynökségként elképzelt pénzmosás elleni küzdelem felügyeleti és tanácsadói feladatokat lát majd el. A politikai megállapodás kulcsfontosságú elemei közé tartozik, hogy az AMLA közvetlenül felügyeli a kiválasztott, magas kockázatú kötelezett szervezeteket, például a hitel- és pénzintézeteket. Közvetetten, a tagállami hatóságokon keresztül ellenőrizhet más kötelezett szervezeteket is. Továbbá az uniós állampolgároknak, intézményeknek, cégeknek lehetőségük lesz arra, hogy közvetlenül forduljanak az EU-s hatósághoz, ha szabálytalanságot észlelnek.

Az AMLA befogadásáért kilenc tagállam versengett: Brüsszel, Dublin, Franfurt és Párizs mellett például versenyben volt a régióból Bécs is. Végül a Tanács és a Parlament úgy döntött, hogy a német pénzügyi központba kerül majd az új hatóság, az AMLR, az AMLD 6 és az AMLA-rendelet Tanács és Európai Parlament általi hivatalos jóváhagyása pedig áprilisra várható. A jóváhagyást követően ezek az intézkedések hároméves átmeneti időszakon mennek keresztül, mielőtt hatályba lépnének.

Jó lépések, csak szélmalomharc az egész?

Az úttörő jelentőségű megállapodások ellenére továbbra is folynak a viták a meglévő pénzmosás elleni keretrendszerek hatékonyságáról és költség-haszon elemzéséről. A kritikusok szerint az expanzív szabályozási keret – bár jó szándékú – aránytalanul magas költségeket ró a pénzügyi intézményekre. Eközben pedig a bűnözők bőven találnak még lehetőségeket arra, hogy kijátsszák a rendszert.

Pedig az világos, hogy szükség lenne a megfelelő lépésekre, a pénzmosás mértékét nehéz pontosan számszerűsíteni, az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala (UNODC) becslése szerint a globális bruttó hazai termék két-öt százalékát, 2023-ban összesen 105 000 milliárd dollárt mostak tisztára. Az Europol ennél is nagyobbra taksálja az okozott pénzügyi veszteséget:

178 000 milliárd dollár a pénzmosás okozta globális veszteség, ami a világ GDP-jének 2-5 százaléka.

Tehát a jogalkotási lendület a pénzmosás elleni hatékony küzdelem sürgető szükségességéből ered. A pénzmosás jelentős fenyegetést jelent, mivel a bűnözők a globális pénzügyi rendszert használják fel a tiltott pénzeszközök tisztára mosására, ami rombolja a demokratikus rendszereket, és a be nem fizetett adón túl az is kárt okoz a tagállamok költségvetésének, hogy a bűnüldözésnek sokkal több eszközre van szüksége a csalók megtalálására, valamint a szervezett bűnözéssel szembeni harcra.

Logikus tehát, hogy az egész pénzmosási folyamatot akarja ellehetetleníteni az Európai Unió, valamint az ENSZ is. Csakhogy az új átvilágítási szabályok a cégekre, pénzügyi szolgáltatókra, civil szervezetekre is plusz terheket rónak, ami egyrészt lassíthatja és költségesebbé teheti az ügyintézést, másrészt a bűnözők mindig egy lépéssel a szabályozás előtt járnak majd. Tehát míg most az EU a bitcoinhoz hasonló kritpovaluták esetében is szigorításokat alkalmaz, addig már vannak teljesen anonimizált, az emailhez hasonló kriptoküldési lehetőségek is, amelyekkel nem tud mit kezdeni még a jog.

Nem véletlen, hogy az új uniós intézkedések hatékonyságát a bűnözés visszaszorításában szintén vizsgálja majd az Európai Bizottság és az AMLA. A pénzmosás továbbra is összetett és dinamikus kihívás, mivel a bűnözők folyamatosan módosítják stratégiáikat, hogy kihasználják a globális pénzügyi rendszer gyenge pontjait. Ahogy az EU a pénzmosás elleni jogszabályok új korszakába lép, a megfelelő egyensúly megtalálása a szabályozás szilárdsága és a gyakorlati hatékonyság között kiemelkedő jelentőségűvé válik Brüsszel szerint is.

