Von der Leyen: a tartós béke egy illúzió, Putyin csak fegyverkezésre használná fel a tűzszünetet

Szabó Dániel 2024. február 28. 14:42

Ursula von der Leyen elnök beszédet mondott az Európai Parlament plenáris ülésén, amelyben hangsúlyozta, hogy határozott választ kell adnia az EU-nak a jelenlegi geopolitikai helyzetre, meg kell erősíteni a tagállamok közötti védelmi együttműködést a NATO-n kívül is, fokozni kell a hadiipar támogatását. Azt is elmondta, hogy az Oroszországgal kötendő tartós béke egy illúzió, Vlagyimir Putyin orosz elnök csak arra használná ki egy tűzszünet idejét is, hogy tovább fegyverkezzen.