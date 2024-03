A kormány az Erasmus+ pályázati határidő kitolásáért lobbizik Brüsszelben

Az Erasmus+ program esetében a kormány a pályázati határidő kitolását kérte az oktatási miniszterek múlt pénteki tanácskozásán Brüsszelben. Remélik, hogy addig a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentette összeférhetetlenségi aggályokat is orvosolni tudják, és az Európai Bizottság visszaengedi Magyarországot a programba.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára, Hankó Balázs az M1 aktuális csatornának adott interjúban beszélt arról, hogy az Európai Bizottság nyitottságot mutat az Erasmus+ program esetében, hogy visszaengedje Magyarországot.

Mint ismert, 2022 végén az uniós végrehajtó testület kötelezettségvállalási tilalmat rendelt el a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által irányított egyetemek és kutatóintézetek esetében. Ennek oka, hogy az uniós összeférhetetlenségi szabályoknak nem felel meg a szervezetek működése, mivel a kuratóriumi tagok kinevezésére korábban szinte semmilyen kritériumok nem vonatkoztak. A kötelezettségvállalási tilalom azt jelenti, hogy az uniós költségvetési intézmények nem szerződhetnek az érintett alapítványok alá tartozó intézményekkel, így közel 25 magyar intézmény esett ki az Erasmus, az Erasmus+ csere-, és a Horizon kutatói programokból.

A vita az elmúlt évben alig halad valamit előre: az Európai Bizottság alapvetően azt várja el, hogy ne csak arról hozzon jogszabályt a kormány, hogy képviselők, miniszterek és egyéb kormánytagok ne lehessenek a modellváltott egyetemeket irányító kuratóriumokban, hanem azt is megköveteli, hogy a mandátumok csak bizonyos időre szóljanak, dolgozzanak ki a tagok kiválasztására egy eljárást, valamint csak egyszer legyenek újraválaszthatók. A kabinet viszont egyelőre nem tett eleget ennek az elvárásnak.

Hankó Balázs szerint viszont megoldódhat a probléma, mert mutatkozik nyitottság a májusi pályázati határidő kitolására. Ha ez mégsem történne meg, akkor egyébként a magyar hallgatók december végétől esnének ki a programokból.

Az Erasmus+ programmal kapcsolatosan a magyar kormány azt kérte, hogy május végéig hosszabbítsák meg a pályázati határidőt a modellváltott egyetemek számára.

Hankó Balázs úgy véli, hog minden szükséges szakmai választ megadtak az összeférhetetlenség vagy a kuratóriumi tagság időtartamát illetően felmerült kérdésekre. Emellett Hankó Balázs arról is beszámolt, hogy a kormány elindította a Pannónia Ösztöndíjprogramot. Ennek célja, hogy lehetőséget biztosítson magyar hallgatóknak a világ vezető egyetemeire való eljutásra. Hankó elmondta, hogy Magyarország már négy hónappal ezelőtt elküldte jogszabály-módosítási javaslatait Brüsszelnek, amelyekre még nem érkezett válasz.

Az államtitkár említést tett továbbá egy megújított felvételi rendszerről is, amelynek köszönhetően növekedést tapasztaltak a jelentkezők és felvettek számában. Végül az államtitkár beszámolt arról is, hogy bemutatta Brüsszelben a Pannónia Ösztöndíjprogramot. A program keretein belül külföldi diákok is tanulhatnak Magyarországon, míg magyar hallgatók külföldi vezető egyetemeken vehetnek részt. A program tízmilliárd forintos kerettel rendelkezik nyolcezer diák számára és különös figyelmet fordítanak a top kétszáz vezető egyetemre világszerte.

Címlapkép forrása: Getty Images