Magyarország miatt háború indult az EU-ban, eurómilliárdos téttel

Szabó Dániel 2024. március 13. 06:00

Jelentős és precedensteremtő fejlemény, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága elsöprő többséggel megszavazta, hogy beperelje az Európai Bizottságot a Magyarországnak járó 10,2 milliárd euró befagyasztott uniós kohéziós pénzeszköz felszabadításáról szóló, tavaly decemberi ellentmondásos döntése miatt. Az EP még egyetlen tagállami eljárás esetében sem ment perre az uniós végrehajtó szervvel, így már ezért is izgalmas a lépés. Bár elképzelhető az is, hogy újra felfüggesztik Magyarország forrásait, legalább az Európai Unió Bíróságának ítéletéig, de az is, hogy visszafizetésről döntenek. A legizgalmasabb kérdés viszont az, mennyire lehet megalapozott az Európai Parlament vádja? A lehetséges forgatókönyveket Daniel Freund német zöldpárti képviselővel vette át a Portfolio a strasbourgi plenáris ülés előtt.