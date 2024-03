Betöri az EU a szennyező akkumulátorgyárakat

Új környezetvédelmi előírásokat vezetnek be az ipari termelőkre vonatkozóan, a gyártók számos kritériumnak kell megfeleljenek a jövőben. Az akkumulátorgyártásra vonatkozó szigorú célértékeket már elkezdték megfogalmazni, de még hosszú év lehet a végleges szabályok kidolgozása. Eközben a mezőgazdaság esetében bizonyos engedményekkel jön az új rendszer – ismertette Radan Kanev, az Európai Néppárt képviselőcsoportját képviselő bolgár képviselő a Portfolio-nak Strasbourgban az ipari kibocsátásokról szóló módosított irányelv keddi jóváhagyása után.

Fontos, döntést hozott az Európai Parlament kedden, amikor jóváhagyta az ipari és mezőgazdasági termelési kibocsátásokról szóló irányelv jelentős felülvizsgálatát, amelynek célja az üzemi létesítményekből, valamint a nagy sertés- és baromfitelepekről származó káros anyagok emissziójának csökkentése. A rendelet két részletet szokatlanul kis többséggel fogadták el, a mezőgazdasági szabályozást csak 393 igen szavazattal, 173 nem ellenében és 49 tartózkodással küldte tovább a parlament, miközben az ipari termelési döntést 506 igen szavazattal, 82 nem ellenében hagyták jóvá.

A felülvizsgált kibocsátási direktíva (industrial emission directive, IED) értelmében az érintett ágazatok számára kötelező szigorú kibocsátási szinteket határoznak meg, a vízhiány elleni küzdelem érdekében pedig a vízfogyasztással kapcsolatos környezetvédelmi teljesítménycélokat vezetnek be. Emellett a hulladékra, az erőforrás- és az energiahatékonyságra, továbbá a nyersanyag-felhasználásra vonatkozó célértékeket is meghatározták. Új elem, hogy az IED alkalmazási köre ki fog terjedni a nyersanyag-kitermelő ipari létesítményekre és a nagy akkumulátorgyártó létesítményekre is.

Magyar szempontból a legfontosabb, hogy az akkumulátorgyárak esetében is alkalmazandó célértékeket határoznak meg a károsanyag-kibocsátásra és a vízhasználatra vonatkozóan. Ezek szigorúbbak lesznek, mint a jelenlegi tagállami előírások.

Az állattartó gazdaságok tekintetében az IED-intézkedések kiterjednek a 350 számosállat-egységet (SZÁE) meghaladó sertéstenyésztő gazdaságokra, kivéve az extenzív vagy ökológiai gyakorlatot alkalmazó termelőket. Hasonlóképpen, az irányelv hatálya alá tartoznak majd a 300 egységet meghaladó tojótyúkkal és 280 egységet meghaladó brojlercsirkével rendelkező baromfigazdaságok is, a sertést és baromfit egyaránt tartó gazdaságok esetében pedig 380 egység lesz a határérték.

Ezen túlmenően a Bizottság 2026. december 31-ig elvégzendő értékelésében vizsgálni fogja, hogy szükség van-e az állattenyésztésből származó kibocsátások további kezelésére, beleértve a szarvasmarha-tenyésztést is, valamint egy viszonossági záradékra, amely biztosítja, hogy a nem uniós termelők az EU-ba irányuló export során egyenértékű szabványoknak feleljenek meg.

Radan Kanev előadó (néppárti képviselő, Bulgária) hangsúlyozta a parlamenti szavazás jelentőségét, kiemelve, hogy az összhangban van a Zöld Megállapodás környezetszennyezés-mentességi célkitűzéseivel és az európai egészségügy iránti elkötelezettséggel. Kanev a Portfolio-nak egy strasbourgi háttérbeszélgetésen kiemelte, hogy ezeket a célokat úgy kell elérni,

hogy ne rójanak további adminisztratív terheket a vállalkozásokra, különösen az európai gazdákra, és jelezte, hogy az EP megérti és meghallotta a gazdák aggodalmait.

Mint lapunknak elmondta, a vita lényegében az Európai Zöld Megállapodásról (European Green Deal) szólt, amely egy monumentális kezdeményezés azzal a céllal, hogy az EU a világ vezető gazdasági ereje legyen a fenntarthatóbb jövő felé való átmenetnek. Kanev kiemelte az irányelv kulcsfontosságú szerepét a különböző társadalmi érdekek összeegyeztetésében, az ipari versenyképesség megerősítésében és a mezőgazdaság fenntarthatóságának előmozdításában. Úgy látja, hogy annak ellenére, hogy az Európai Parlament a különböző érdekelt felek, köztük a mezőgazdasági közösségek részéről komoly nyomással szembesült, ügyesen manőverezett az eltérő érdekek között, hogy megőrizze a megállapodás integritását.

Nem is meglepő, hogy beszámolója szerint a viták egyik legfőbb pontja az volt, hogy a mezőgazdasági tevékenységeket egyáltalán bevonják-e az irányelv hatálya alá. Szerinte sokakat megijesztett, hogy Európa-szerte gazdatüntetések zajlanak most is, ellenezve a szigorú, sok esetben plusz költségeket generáló szabályokat.

A versenyképesség fókuszba, az akkumulátorgyárak célkeresztbe kerülnek

„A tisztességtelen verseny hatalmas kihívásokat jelent, stratégiai megközelítésre van szükség az innováció és a beruházások előmozdítása érdekében az európai iparágakban, a környezeti fenntarthatóság fenntartása mellett” – mondta a Portfolio kérdésére Kanev az európai vállalatok globális versenyképességével kapcsolatos növekvő aggodalmakra, különösen a szigorú környezetvédelmi előírások és szabványok fényében. A fő probléma, hogy a kritikusok szerint míg Európa komolyan veszi a környezetvédelmi előírásokat és célokat, addig a legfőbb gazdasági riválisa, Kína ezekkel nem foglalkozik. A probléma az, hogy így az ázsiai országban olcsóbban tudnak gyártani a szereplők, így az onnan érkező exporttal nehezen tudnak versenyezni az európai vállalatok, ami a versenyhátrányt fenyegeti.

„A koronavírus-járvány előtt 1000 milliárd eurós támogatási keret is párosult volna a Zöld Megállapodáshoz, most viszont »pénz nélkül« maradt a program. A helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) vette volna át ezt a feladatot,

de látszik, hogy a tagállamok a helyreállításra költenek, az ellenállóképességre, vagyis a zöldebb beruházásokra nem

– válaszolta lapunk kérdésére.

Kanev kitért a bonyolult geopolitikai dinamikára, különösen az EU, az USA és Kína közötti versenyre a zöld technológiák és a tiszta energia terén. Úgy látja, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a tagállamok egymással versenyezve, állami támogatásokat folyósítanak, amely nem segíti a közös célokat.

Arra a kérdésünkre, hogy a szennyező gyártási technológiákkal dolgozó Európába irányuló exportjával szemben mennyire lehetnek hatékonyak az olyan szabályozási keretek, mint a szén-dioxid-kibocsátás határkiigazítási mechanizmus (CBAM), úgy látja, hogy további lépésekre van szükség, mert ez önmagában nem elég hatékony. Főként azt látja problémának, hogy az Egyesült Államok és Kína ellenzi a rendszer bevezetését, vagy nem megfelelőképp tesz eleget annak, hogy ellenőrizzék a gyárak kibocsátási adatait, hogy a kompenzációs rendszer büntetővámot vethessen ki az EU-s behozatalkor.

„Az amerikaiak elég erőszakosak voltak, soha nem fogadtak el hasonló eszközöket, és soha nem tűntek lelkesnek, hogy leüljenek az asztalhoz, hogy megvitassák a CBAM-ot, sőt, elindították az inflációcsökkentő törvény támogatási programját és kivetették a saját vámjaikat az európai termékekre” – ismertette Kanev a problémákat. Úgy látja, hogy az USA-ban a Biden-adminisztráció ebben a kérdésben ugyanolyan protekcionista politikát folytat, mint Donald Trump elnöksége alatt.

A magyarországi akkumulátorgyártást érintő új kibocsátási szabályokról egy újságírói kérdésre azt mondta, hogy nagyon fontos környezetvédelmi előírásokat határoznak meg a direktívában, amelyhez a gyártóknak tartaniuk kell magukat. „A már elfogadott keretrendszer az akkumulátor-összeszerelést kivonta a kritériumok alól, mert ez a legkevésbé szennyező gyártási szakasz” – ismertette a bolgár EP-képviselő a részleteket.

”Az akkumulátorgyártás viszont nagyon veszélyes és szennyező. Az erre vonatkozó szabályozás jelentős részletességgel fogja meghatározni, hogy hogyan lehet elkerülni a negatív következményeket a gyártásnál, és mik a létesítmények engedélyezésénél a maximális határértékek” – tette hozzá, jelezve, hogy ez a többszáz oldalas dokumentáció még csak most készül, kitér majd a vízhasználatra, a felhasznált anyagok kezelésére, a selejt és hulladék semlegesítésére, de akár 12-24 hónap is lehet, amíg elkészül.

A jóváhagyott IDE-jogszabály az Európai Tanács elfogadására vár, majd az EU Hivatalos Lapjában való közzététel és az azt követő hatálybalépés után a tagállamok 22 hónapot kapnak arra, hogy megfeleljenek az irányelv rendelkezéseinek.

Címlapkép forrása: Getty Images