Jön a költségvetési hiány miatti uniós felkérdezés, Magyarország ellen is eljárás indulhat

Az Európai Parlament jóváhagyta az uniós költségvetési szabályok frissítését, amelynek célja, hogy azok világosabbá, beruházásbarátabbá és az egyes országok helyzetéhez jobban igazodóvá váljanak. Az új szabályok középpontjában a kormányok beruházási képességének védelme, a hitelesség biztosítása a hiány- és adósságcsökkentési mechanizmusok révén, nagyobb mozgástér biztosítása, valamint a párbeszéd és a felelősségvállalás javítása áll. A stabilitási és növekedési paktum reformja miatt már idén elindulhat a túlzottdeficit-eljárás.

A stabilitási és növekedési paktum felülvizsgált szabályai értelmében az Európai Bizottság számára nehezebb lesz túlzott hiány esetén követendő eljárás alá vonni egy tagállamot, ha alapvető, a gazdaság ellenállóképességét növelő beruházások folynak. Az EU által finanszírozott programok társfinanszírozásával kapcsolatos valamennyi nemzeti kiadást ki kell majd zárni a kormány kiadásainak kiszámításából.

A túlzott adóssággal rendelkező országoknak évente átlagosan 1%-kal kell majd csökkenteniük az adósságot, ha az adósságuk meghaladja a GDP 90%-át, és évente 0,5%-kal, ha az adósság 60% és 90% között van.

A magyar GDP-arányos államadósság 73,5 százalékon állt 2023 végén.

Az stabilitási és növekedési paktum meghatározza azt is, hogy a költségvetési hiány nem lehet 3 százalék felett, és azok a tagállamok, amelyek e szint felett állnak, évente csökkenteniük kell azt, három éven belül elérve a célszintet. Ebből bizonyos mentességeket jelentenek a védelmi beruházások, valamint ha egyes gazdasági ellenállóképességet javító fejlesztéseket hajtanak végre az adott tagállamban.

A magyar költségvetés esetében 6,7 százalék volt a hiány, tehát bőven a célszint felett állt 2023 végén, az idénre pedig 4,5 százalékos szintet tervez a kormány.

Mindez pedig szinte biztossá teszi, hogy megindul a túlzott deficiteljárás Magyarországgal szemben is.

A legutóbbi uniós adatok alapján nagyjából másik 10 tagállamot is raportra hívott Brüsszel a magas államadósság- és hiányszint miatt.

Viszont ez most nem feltétlenül jár majd a 2010-es évek első felében látott durva csatározással az Európai Bizottság és a magyar kormány között: az új szabályok nagyobb rugalmasságot is lehetővé tesznek: a nemzeti terv célkitűzéseinek eléréséhez a szokásos négy év helyett három plusz évet is biztosítanak, hogy visszatérjenek az adott országok a fenntartható büdzsépályához. A tagállamok kérhetik az Európai Bizottsággal való egyeztetést, mielőtt az kötelező iránymutatást adna, és a nemzeti független költségvetési intézmények nagyobb szerepet játszanak majd a kormányok költségvetési előrejelzéseinek megfelelőségének ellenőrzésében.

A szövegeket nagy többséggel fogadták el az Európai Parlament képviselői, és az Európai Tanácsnak már csak a hivatalos jóváhagyást kell megadnia. Az elfogadást követően a szabályok az EU Hivatalos Lapjában való közzétételt követően lépnek hatályba. A tagállamoknak 2024. szeptember 20-ig kell benyújtaniuk első nemzeti terveiket. Az új szabályok célja, hogy elősegítsék a kiemelt területeken történő állami beruházásokat, személyre szabottabb megközelítést alakítsanak ki, és jobban figyelembe vegyék a szociális szempontokat.

Címlapkép forrása: Getty Images