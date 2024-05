Teljes adóreform kell az EU szerint, túl sok az igazságtalanság

Úgy ajánlásokat fogalmazott meg az Európai Bizottság az adórendszerek teljes átalakítására. A javaslatok többek között magukban foglalják a rendszeres ingatlanadók bevezetését vagy a már meglévők növelését és a munkaadói terhek csökkentését, különösen az alacsony jövedelemű adófizetők esetében. Az ajánlások célja a zöld átmenet elősegítése, a Covid19-világjárvány gazdasági hatásainak enyhítése, a gazdasági felépülés fenntartása, valamint a magas energiaárak hatásainak kezelése volt.

Az EU szerint egyre égetőbbé válik, hogy növekedésbarát adózási rendszerekre álljanak a tagállamok. Részben azért, mert az unió lakossága elöregedik, ami a klímaváltozással párosulva az egészségügyi kiadások növekedését vetíti előre már középtávon is, de a zöldátállás és az energiareformok is jelentősen megterhelik a költségvetéseket, amelye új szemléletű költségvetési politikát tesznek szükségessé nemcsak a kiadási, de a bevételi oldal esetében is. Valamint az EU-szintű lakhatási válságra is megoldást kell találni, amire az adórendszer újragondolását egy jó megoldásnak tartják Brüsszelben.

A nem rég bemutatott EU-s javaslat a munkaadói adók és az ingatlanadók bevezetését, vagy növelését javasolják. Számos ország, köztük Belgium, Németország, Olaszország, Lettország, Ausztria, Szlovénia és Szlovákia kapott ajánlásokat a munkaadói adók csökkentésére, valamint az eltérő adónemek struktúrájának átalakítására vagy az adózási alap szélesítésére.

Az ajánlások érintették az egyre elterjedtebb önfoglalkoztatás adóztatásának újragondolását is: jelenleg sokszor ez kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a munkavállalói adózás, ami erősíti a szürke és fekete gazdaságot a foglalkoztatási piacon. Főként azért szükséges ennek újragondolása, mert az önfoglalkoztatottak adózásánál rendszerszintű probléma, hogy alacsonyabbak a társadalmi ellátórendszert – egészségügy, nyugdíjellátás, szociális segélyek stb – finanszírozó terhek. Így tehát az elöregedő társadalomban a most alacsony adóterhet fizető dolgozók később rosszabb nyugdíjat kaphatnak, vagy kevésbé férhetnek majd hozzá az egészségügyi ellátáshoz.

Az ingatlanadók területén az ajánlások a tulajdonjellegű adók súlyának növelésére vonatkoznak, főként úgy, hogy a több lakóépületet birtokló személyekre vetnének ki plusz terheket. Egyrészt úgy, hogy a korábban vásárolt adóknál folyamatosan felértékelik azokat, hogy az ingatlanárak emelkedéséhez igazodjon a tulajdonra kivetett teher, másrészt a több ingatlannal rendelkezők adóztatása korlátozhatja a befektetési jellegű hasznosítást, ami az albérletárak csökkenését is elhozhatná.

Már van egy halom adózási javaslat

Az EU Covid19-re adott válasza, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) számos kulcsfontosságú reformot tartalmaz az adózás területén. Ezek a reformok a gazdasági felépülés támogatását, a társadalmi igazságosság javítását és a zöld és digitális átmenet elősegítését célozzák. A reformok célja továbbá az adó-megfelelőség és az adóigazgatás javítása, valamint a jogszabályok egyszerűsítése, ami hozzájárul a források jobb felhasználásához.

Lényegében a globális minimumadó bevezetésével minden EU-tagállam intézkedéseket foganatosított a káros adótervezéssel szembeni fellépés ellen.

A tagállamokban a legutóbbi időszakban számos adóreformot hajtottak végre, amelyek a pandémia és az energiaválság következtében felmerült azonnali kihívásokra irányultak. Ezek a reformok elsősorban a zárlatok és a gazdasági tevékenység csökkenése miatt érintett vállalkozások és magánszemélyek adóterheinek csökkentésére vagy halasztására irányultak. Az intézkedések közé tartozott a társasági adó és a személyi jövedelemadó (időszakos) csökkentése, az áfa visszavágása, a szociális hozzájárulások halasztása és elengedése, valamint az adóadminisztráció digitalizálása.

Ezek a reformok pedig a gyakorlatban is jól vizsgáztak. Az alacsonyabb keresetű dolgozók szja-csökkentése unió-szerte mindenhol a foglalkoztatás növekedésével járt, így növelte a költségvetési bevételeket, miközben az érintett kisebb fizetésből élők anyagi helyzete is javult. Éppen ezért ezt a sávozást támogatja a Bizottság is.

A magasabb árak, különösen az energiahordozók esetében, további adóintézkedésekhez vezetett. Szinte minden tagállam csökkentette az energia lakossági árát az áfa és a különadók csökkentésével – Magyarország ebben fordított pályán mozgott és új terheket vetett ki, valamint korlátozta a rezsicsökkentést. Az energiaügyi különadók tételének fokozatos kivezetését javasolta már korábban is a Bizottság, viszont eközben most azt mondják, hogy az energiaügyi támogatások egy részét, sávosan, főként a szegényebb háztartások támogatásánál érdemes megtartani.

A magas infláció az adópolitika eredményességére és elosztására is kihatással van – itt ismét emlegetik az ingatlanadók fokozatos újraszámítását.

De más területeken – így a jövedelem- és társasági adóknál – is dinamikus adóalapszámítást javasolnak.

Érvelésük szerint a progresszív jövedelemadó terhe is növekszik, amikor a jövedelmek növekednek, így ez nem is újkeletű rendszer. Az infláció továbbá befolyásolja az adóalapokat, mivel a javak és termelési tényezők árai változnak. Ha a hatóságok által használt bázisértékek nem rendszeresen frissülnek, a magas infláció időszakaiban hirtelen és nagy mértékű változások következhetnek be az adóterhek területén.

Ez egyébként nemcsak az adóterhek növelését jelenti, hanem akár azok csökkentését is jelentheti a dinamikus kulcsok révén. Például az infláció miatt csökkenhetnek az áfabevételek is, ahogy a lakossági fizetőképesség romlik.

A munkaerőpiaci adózás csökkentése, különösen az alacsony jövedeleműek esetében, a munkaerőpiaci ösztönzők növelése és az integrált növekedés elősegítése érdekében történhet, de a Bizottság szerint ez nem is jár feltétlenül az adóbevételek csökkenésével, mert a fogyasztói terhek kiegyensúlyozhatják ezt. Azonban a magas inflációs környezetben a munkaerőpiaci adóreformok nehezebbé válhatnak, mivel a munkaerőpiaci adóalap relatív értéke növekedhet, ezért alapos tervezést javasolnak.

Összességében az Európai Bizottság ajánlásai célul tűzték ki a növekedésbarát adórendszerek kialakítását, a zöld átmenet elősegítését, a Covid19-világjárvány gazdasági hatásainak enyhítését, a gazdasági felépülés fenntartását, valamint a magas energiaárak hatásainak kezelését. Ezek az ajánlások a tagállamok számára irányadókat biztosítanak a kulcsfontosságú gazdasági és társadalmi kihívások kezelésére.

