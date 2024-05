Az EU komoly lépéseket vár el a kormánytól a társadalmi felzárkóztatásban

Az oktatás és készségek területén Magyarországnak kihívásokkal kell szembenéznie, elsősorban a kora gyermekkori oktatás és gondozás (ECEC), az alapkészségek és a digitális készségeknél azonosított elmaradást. A magas színvonalú ellátásban való részvétel jótékony hatással van a gyermekek fejlődésére és későbbi tanulási eredményeikre, de Magyarországon a három év alattiaknál ez az arány továbbra is alacsony az Európai Bizottság jelentése szerint. Ugyanakkor megjegyzik, hogy Magyarország lépéseket tett a hivatalos gyermekgondozási helyek számának növelése érdekében, de a családok igényeinek figyelembevételével további szakpolitikai beavatkozásokra van lehetőség, többek között a hátrányos helyzetű településeken.

A magyar állam 2020 és 2023 között mintegy 10 000-rel növelte a 3 év alatti gyermekek számára biztosított bölcsődei férőhelyek számát (2023-ban összesen 60 262-re), és ezzel 2023 végén túllépte azt a 2026-ra kitűzött 60 000 nemzeti célt, amelyet Magyarország a Nők szerepének megerősítése a családban és a társadalomban (2021-2030) cselekvési tervben tűzött ki maga elé.

Egy 2020-as felmérés azonban arra a következtetésre jutott, hogy 70 000 férőhelyre lenne igény.

Az említett cselekvési tervben vállalta a kormány azt is, hogy csökkenti azon települések számát, ahol a családok nem férnek hozzá a bölcsődei szolgáltatások, célul tűzték ki, hogy 2029 végére 15%-ra csökkenjen azon 3 év alatti gyermekek aránya, akik olyan településen élnek, ahol ez nem elérhető. Megjegyzik, hogy a helyreállítási és ellenállóképességi terv (RRF) és a 2021-27 közötti kohéziós uniós programok támogatják 4 503 új bölcsődei férőhely létesítését a 3 év alatti gyermekek számára a 3000 főnél nagyobb településeken és legalább 1014 új helyet teremt meg a kisebb településeken 2029-ig, ami orvosolhatja a mostani hiányosságokat.

Viszont a jelentésben kiemelik, hogy a három év alatti gyermekek aránya a hivatalos gyermekgondozásban 2011 és 2019 között megduplázódott, de 2022-re 12,9%-ra esett vissza, ami az egyik legalacsonyabb arány az EU-ban (ezt az adatot viszont árnyalja, hogy a koronavírus-járvány erősen befolyásolhatta ezt a számot). A Bizottság szerint az elérhetőség és a megfizethetőség fontos meghatározó tényezője a bölcsődei ellátásban való részvételnek, és

Magyarországon egy alacsony jövedelmű, kétgyermekes háztartás esetében a gyermeknevelés nettó, zsebből fizetendő költségei 2022-ben a háztartás jövedelmének 6-11%-át tették ki, ami az uniós országok felső harmadába tartozik.

Az oktatás színvonala, az alapkészségek szintje itthon az uniós átlag körül van, de a tanulók társadalmi-gazdasági háttere továbbra is erősen meghatározza a teljesítményüket. A PISA 2022-es felmérésben minden harmadik tanuló nem érte el az alapszintű készségszintet matematikából, és minden negyedik tanuló nem érte el az alap tudásszintet szövegértésből és természettudományokból. Magyarországon határozza meg a leginkább a tanulók társadalmi-gazdasági háttere az iskolai eredményeket, valamint az oktatásban elsajátított készségeket:

a szegényebb családokból érkező tanulók több mint fele átlag alatt teljesít matematikából, míg előnyösebb helyzetű társaik körében ez az arány alig 7,6%.

A digitális készségek tekintetében Magyarország az elmúlt két évben jelentős javulást ért el: a legalább alapszintű digitális készségekkel rendelkező felnőttek aránya a 2021-es 49%-ról 2023-ra 58,9%-ra emelkedett, meghaladva az 55,5%-os uniós átlagot. A Bizottság viszont az EU-s szintet és túl alacsonynak tartja.

Magyarországon a munkaerőpiacra való bejutás szempontjából problémának látják, hogy a legnagyobb nehézségekkel küzdő, kiszolgáltatott csoportoknál nőtt a legkevésbé a digitális készségeket elsajátítók száma, ami a felnőttképzési rendszer hiányosságaira utal. A formális iskolai végzettséggel nem rendelkező vagy alacsony iskolai végzettségű felnőtteknek csupán 33,4%-a, a munkanélkülieknek csak 44,1%-a, az 55 éves és idősebbeknek pedig 36,1%-a rendelkezik legalább alapvető általános digitális készségekkel.

Sokan csúszhatnak a társadalom perifériájára

Ami a szociális védelmet és a társadalmi befogadást illeti, Magyarországnak kihívásokkal kell szembenéznie a szegénység csökkentése és a lakhatási költségek túlterheltsége terén.

A szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának kitettek aránya (AROPE) egy százalékponttal 18,4%-ra csökkent 2022-ben, ami a 21,6%-os uniós átlag alatt van.

A jelentés kiemeli, hogy a helyzet romolhatott a közelmúltbeli inflációs folyamatok miatt, amely tovább csökkenthette a vásárlóerőt, különösen a munkaerőpiacról kiszorultak esetében, ezért folyamatos monitorozást javasol az Európai Bizottság. Főként azért pesszimisták a magyar AROPE-adatok esetében, mert a reálbérek 2023-ban 2,7%-kal csökkentek. Megjegyzik, hogy a fizetések 2024-ben – a becsléseik szerint – 4,8%-kal nőhetnek.

A szociális transzferek hatékonysága a szegénység csökkentésére korcsoportonként erősen eltérő, a 18 év alatti gyermekek esetében sokkal magasabb, mint a felnőtteknél. A súlyos anyagi és szociális nélkülözési ráta – ami az AROPE egyik dimenzióját jelenti – 2022-ben is magas, 9,1%-os volt, szemben a 6,7%-os uniós átlaggal.

A szegénységnek kitettek aránya a különböző korcsoportokban a szociális transzferek előtt és után. A kék színnel jelölt sáv mutatja a segélyek, támogatások és egyéb juttatások utáni arányt, míg a narancssárga csík a transzferek előtti szintet.

Emellett a lakhatási költségektől szenvedők aránya is magas Magyarországon. Az olyan háztartásokban élők aránya, ahol az összes lakhatási költség (beleértve a közüzemi kiadásokat is) a rendelkezésre álló jövedelem több mint 40%-át teszik ki, a 2021-es 2,4%-ról 2022-ben meredeken 8,1%-ra emelkedett, megközelítve a 8,7%-os uniós átlagot. Ez a növekedés különösen erőteljes volt a már eleve szegénységi kockázattal küzdő emberek esetében Magyarországon,

a lakhatási költségektől küzdők aránya a 2021-es 12,8%-ról 2022-re 34,2%-ra ugrott.

Megjegyzik azt is, hogy a Bizottság mérései szerint az árplafonok nem érték el azt a céljukat, hogy enyhítsék a magas energiaárakhoz is kapcsolódó infláció alacsony jövedelmű háztartásokra gyakorolt hatását. Mint ismert, a kormány 2022 tavaszán ideiglenes árplafonokat vezetett be bizonyos termékekre – például az olajra, a lisztre, a cukorra, a csirke- és egy sertéshúsfatákra –, de mivel ez az intézkedés nem konkrét lakossági csoportokra irányult, nem sikerült megfékezni az infláció szélesebb körű hatásait, amely 2022-ben és 2023-ban az EU-ban az egyik legmagasabb volt, 15,3%, illetve 17%. Az élelmiszerárak 26,0%-kal, illetve 25,9%-kal emelkedtek 2022-ben és 2023-ban, míg a háztartási energia ára 21,7%-kal, illetve 22,1%-kal nőtt, ami

kedvezőtlen hatással volt a háztartások költségvetésére, főként az alacsonyabb bevételű családokra.

Végezetül, miközben a magyar munkaerőpiac továbbra is feszes – a foglalkoztatási ráta 80,7%, a munkanélküliségi ráta 4,1% volt 2023-ban – a sérülékeny csoportok, például az alacsony képzettségűek, a fogyatékkal élők és a romák munkaerő-piaci részvétele alig változik évek óta. A fogyatékkal élők foglalkoztatási rése továbbra is magas, 2022-ben 32,4 százalékpontos volt, ami az egyik legnagyobb különbség az uniós tagállamok között. A romák foglalkoztatási szintje is alacsony a Bizottság megítélése szerint.

Az Európai Bizottság jelentése megállapítja, hogy Magyarország tett néhány lépést e kihívások kezelésére, a kormány például növelte a koragyermekkori nevelési és gondozási (ECEC) intézmények férőhelyeinek számát, és intézkedéseket hozott az ellátás minőségének javítására is. Valamint hogy a közmunkarendszert is részben átalakították.

A jelentés azonban azt is megállapítja, hogy Magyarországon még mindig jelentős mozgástér van a további szakpolitikai intézkedésekre. A Bizottság azt ajánlja a kormánynak, hogy:

Növelje az ECEC elérhetőségét, megfizethetőségét és minőségét, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

Javítsa az oktatási és képzési rendszert a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és annak biztosítása érdekében, hogy minden tanuló elsajátítsa a szükséges alapkészségeket.

Javasolják, hogy a kormány a digitális készségek terén mutatkozó hiányosságok kezelésére is indítson képzéseket, különösen a kiszolgáltatott csoportokat megcélozva ezzel.

A szociális védelmi rendszer megerősítését is elvárják, a szegénység és a társadalmi kirekesztés csökkentéséhez, különös tekintettel a kiszolgáltatott csoportok, például a romák esetében.

