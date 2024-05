Az EU-s autóipar létkérdése miatt muszáj gáncsolnia az Európai Bizottságnak

Az Európai Bizottság vagy megfékezi a kínai e-autógyártók előrenyomulását, vagy az egész európai autóipar felkészülhet a zuhanásra – lényegében erre a megállapításra jutnak az Allianz szakértői. A cég e-járműipari elemzése szerint ha így folytatódik a kínaiak európai térnyerése, 2030-ra már évi 25 milliárd eurós kárt szenvednek el a belső autógyártók. Magyarország lenne az egyik legnagyobb vesztes Csehország, Németország és Szlovákia mellett. Ráadásul egyre biztosabb, hogy a kínai szereplők versenyképességüket az állami támogatásoknak köszönhetik, ami miatt várhatóan a következő hetekben az Európai Bizottság vámokat vezet be, hogy megvédje a belső piacot.

Az Allianz elektromos járműiparról szóló jelentése átfogó elemzést nyújt az európai piac jelenlegi helyzetéről, valamint az előttünk álló kihívásokról és lehetőségekről. Az alternatív meghajtású – kiváltképp az elektromos autók és a hibridek száma – robbanásszerűen nő Európában: 2022-ben az eladások elérték a rekordot jelentő 4,4 millió darabot, ami az összes újonnan forgalomba helyezett jármű 47%-át tette ki. Az akkumulátoros elektromos autók jártak az élen, amelyek eladásai 28 százalékkal nőttek, és az összes újonnan forgalomba helyezett jármű 12 százalékát jelentették.

Tavaly folytatódott az e-autós bumm, az IEA jelentése szerint az újonnan regisztrált autók száma 2023-ban megközelítette a 3,2 millió darabot, ami 2022-hez képest közel 20%-os növekedést jelent és a teljes értékesítés 18 százalékát tette ki.

A gond csak az, hogy az elektromos autók terjedése egyelőre nem az európai autógyártók diadalmenetéről szól: a világon a Tesla volt a piacvezető tavaly 19,9 százalékos részesedéssel, majd három kínai gyártó következik a listában, a BYD 17,1, a GAC Aion 5,2, a SAIC-GM-Wuling 4,9 százalékkal. A világranglistán 5. helyezett Volkswagen-konszern csak 4,6, a hatodik BMW csak 3,6 százalékos részesedést hasított ki magának.

Az e-autó piac globális rangsora 2023-ban Helyezés Konszern Ország Piaci részesedés 1 Tesla USA 19.9% 2 BYD Kína 17.1% 3 GAC Aion Kína 5.2% 4 SAIC-GM-Wuling Kína 4.9% 5 Volkswagen Németo. 4.6% 6 BMW Németo. 3.6% 7 Hyundai Dél-Korea 2.9% 8 Mercedes-Benz Németo. 2.6% 9 MG Kína 2.3% 10 KIA Dél-Korea 2.0% Forrás: Trendforce, Portfolio

A tét tehát egyre nagyobb az európai autóipar számára: lényegében a túlélés. A hatások viszont túlmutatnak a szektoron, mivel ez a régió legnagyobb ipari ágazata, és a feldolgozóipar hozzáadott értékének 10%-át adja. Az iparág nagy hatással van az olyan szektorokra is, mint a fémipar, a műanyagipar és az elektronika, amelyeket ha már mellé vesszük,

akkor a teljes uniós feldolgozóipar 18,5 százaléka is veszélyben lehet.

Jön a pusztulás, vagy védekezünk

Az Allianz uniós e-autóipari kockázatokat értékelő jelentése kiemeli a Kína által jelentett kihívást, amely megduplázta az elektromos járművek gyártását és visszahódította a belföldi piacát az elmúlt 10 évben.

Az EU-s autógyártók egyszerre két fronton veszíthetnek: kiszorulhatnak a kínai piacról, míg az európain egyre inkább háttérbe szorulnának.

2022-ben több mint 5,4 millió akkumulátoros e-járművet helyeztek forgalomba Kínában – így a globális értékesítések kétharmada már ebben az országban történt, és ekkor az ázsiai ország autógyártói 2022 végére elérték a külföldi márkákkal való globális paritást. Ezzel Kínában már minden ötödik új autó alternatív energiával működik.

A kínai autóipar növekvő versenyképessége a világ többi részével folytatott kétoldalú autóipari kereskedelemben is tükröződik: a kínai autóimport csökkent, a kereskedelmi mérleg pedig értékben kifejezve 37 milliárd dollár kereskedelmi deficitről 7 milliárd dollár többletre változott 2017 és 2022 között.

Ha a trend folytatódik, és 2030-ra a kínai gyártók hazai piacukon 75 százalékra növelik részesedésüket, az EU-s szereplők 7,3 milliárd eurónyi profitjukat veszítenék el. Mert az európai autógyártók teljes kínai értékesítése 39 százalékkal csökkenne, vagyis a helyi termelés a becslések szerint 2030-ra 4,4 millió darabról 2,7 millióra esne vissza.

A másik front viszont a hazai pályán való vereség: az Allianz által vizsgált forgatókönyv szerint jelenleg az a valószínű, hogy a Kínában gyártott autók európai importja 2030-ban eléri az 1,5 millió járművet – ami az EU 2022-es teljes termelésének 13,5 százalékának felel meg –, akkor az európai gazdaságra gyakorolt hozzáadott érték, amit elveszítene az autószektor 24,2 milliárd euró lenne. Ez a teljes EU 2022-es GDP-jének 0,15%-ának felel meg.

Németország, Szlovákia és Csehország autóiparától függő gazdasága azonban még ennél is nagyobb csapást szenvedhet el, a GDP 0,3-0,4%-át kitevő potenciális hatással.

Magyarországra vonatkozó becslést az Allianz nem készített, de mivel a hazai gazdaságszerkezetben az autógyártás szerepe hasonló a szlovákhoz és a csehhez – mind három országban 20 százalék feletti teljes részesedéssel számol –, így vélhetően hasonló, 0,3-0,4 százalékos veszteséggel számolhatunk hazánk esetében is.

A fenti számokhoz hasonló – sőt annál is pesszimistább becslésekkel – még 2022 végén kezdtek el házalni francia iparági lobbisták először az Élysée-palotában, majd Emannuel Macron elnök és a párizsi kormány támogatását megnyerve az Európai Bizottságnál. Állításuk az volt, hogy a helyzet részben annak köszönhető, hogy Kína időben ébredt, nagy erőket fektetett az e-autós forradalomba, de a gyártóik gyakorlatilag dömpinggel árasztják el Európát. Arról is készítettek kimutatásokat, hogy csak azért tudják a kínai szereplők nagyjából 30 százalékkal olcsóbban értékesíteni az importált járműveiket, mert bőségesen öntötte rájuk a pénz a pekingi vezetés direkt állami támogatások és közvetlen ösztönzőkkel, például irányított közbeszerzésekkel.

Valójában ez nem légből kapott feltételezés volt, a kínai tőzsdei beszámolókból világosan látszott az elmúlt években, ami ralit is indított a részvényárfolyamaikban.

Ennek a kifutása lett az, hogy az Európai Bizottság tavaly szeptemberben szubvenciós vizsgálatot indított: leegyszerűsítve arra a kérdésre keresik a választ, hogy a kínai állami támogatások tisztességtelen versenyelőnyt biztosítanak az ázsiai ország szereplőinek, ami az európai gyártóknak jelentős hátrányt okoz.

Az EU-vizsgálat eredményei várhatóan a következő napokban, esetleg hetekben jelennek meg, két héten belül azt is borítékolhatóan bejelentik, hogy büntetővámokkal kompenzálják a kínai támogatások jelentette előnyt. A hírek szerint egyelőre 30-70 százalék közötti vámtételt vethetnek ki az ázsiai országból importált e-autókra, hogy megvédjék az uniós gyártókat és a belső piacot a mesterségesen alacsony tartott árakon értékesítő kínai szereplőktől.

Az Allianz jelentése azt is megjegyzi – ami az Európai Bizottságnál is sokat nyomott a latba –, hogy az elektromos autókra való átállás jelentős hatással lesz az autóiparban dolgozó munkaerőre. Az elektromos járművek gyártása kevesebb munkaigényes feladatot igényel, mint például a motor és a sebességváltó összeszerelése, ami munkahelyek megszűnéséhez vezet az iparágban.

Az elemzés becslése szerint már önmagában az elektromos autókra való átállás 1,2 millió munkahely megszűnéséhez vezethet 2035-ig az európai autóiparban.

Az EU-s becslések szerint ugyanebben az idősávban akár 2-3 millió autóiparhoz kötött európai munkahely is megszűnhet, ha a kínai gyártók letarolják az uniós piacot.

Viszont a technológiai váltásból eredő munkahelyveszteséget kiegyensúlyozza, hogy a folyamat jelentős kiegészítő beruházásokat igényel az új technológiákba és infrastruktúrába. Így az Allianz szerint a töltő- és akkumulátorcsere-állomások kiépítése, a megfelelő szervíztelepek kiépítése, új munkahelyeket teremt az iparágban.

Az elemzés már a készültekor arra jutott, hogy Európa nagyjából kevés dolgot tehet a kínai térnyerés hatásainak ellensúlyozására, vagy az egész folyamat megállítására:

Az EU-nak védővámokkal kell védekeznie, valamint az állami vagy uniós e-autóvásárlásra kifizetett támogatásoknak előfeltétele kell legyen, hogy a megvásárolt autó csak olyan lehet, amit az EU-ban vagy az adott tagországokban gyártottak. Az európai ipar versenyképességének megőrzése érdekében prioritásként kell kezelni, hogy a kereskedelmi feltételek kölcsönösségen alapuljanak és egyenlők legyenek. Ráadásul nemcsak Kínával, hanem az Egyesült Államokkal is. A jelentés megjegyzi, hogy Európának a lehető legjobb környezetet kell biztosítania az akkus e-autók elterjedéséhez. Nemcsak támogatások révén, hanem kiterjedt és nagy teljesítményű töltőinfrastruktúrával is, amely lehetővé tenné, hogy az elektromos járművek kisebb, könnyebb és olcsóbb akkumulátorokat használjanak. A jól működő töltőinfrastruktúra csökkentené az átlagos autóárakat, és meggyőzné a kevésbé urbanizált területeken élő felhasználókat, hogy váltsanak. B-tervnek javasolják azt, amit tulajdonképpen a magyar kormány is megpróbál megtenni: az Allianz szerint engedélyezni kell a kínai befektetéseket az európai autógyártásban. Megjegyzik, hogy ha Európa rövid távon nehezen tud versenyezni Kínával, akkor megpróbálhat csatlakozni hozzá - hasonlóan ahhoz, ahogy az USA tette a japán autógyártókkal az 1980-as években. A kínai befektetések engedélyezése az európai autóösszeszerelésben nem lenne tabu, annak ellenére, hogy egy ilyen döntés szimbolikus jelentőségű lenne, és néhány európai autógyártó valószínűleg ellenezné azt. Mindenesetre változatlanul sokkal előnyösebb lenne Európa számára, ha a kínai márkájú járműveket helyben szerelnék össze, nem pedig importálnák. Viszont az is világos, hogy az autógyártásnál nem áll meg az EU problémája Kína dominanciájával: az uniós országok rászorulnak az ázsiai ország ellátási láncaira a kritikus nyersanyagok és a kész akkumulátorok beszerzésénél. A jelentés megjegyzi, hogy mivel a nyersanyagok az akkumulátorok költségeinek mintegy felét teszik ki, az önellátás növelése ezen a területen csökkentheti Európa függőségét az importált elektromos hajtáslánc-alkatrészektől, és erősítheti a belső piaci értékláncokat. Az Allianz szerint Európának gazdasági és stratégiai érdekeinek biztosítása érdekében azt is meg kell fontolnia, hogy lehetőség szerint prioritásként kezelje a bányászati és finomítói kapacitások fejlesztését, és ha ez nem lehetséges, akkor kereskedelmi megállapodásokat kössön partnerországokkal (utóbbi egyébként már 2020 végén el is kezdte az EU). A szerzők szerint könnyen lehet, hogy Európa már elveszítette az e-autós átállás első csatáját, de az is egyértelmű, hogy az akkumulátortechnológiai fejlődés nem áll meg itt: a jelentés készítői így azt javasolják, hogy még most kezdjék el az olyan technológiák, mint a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésének támogatását. Ezek mellett szól, hogy az eddigi kutatások alapján nagyobb tárolókapacitással bírnak, az ellátásbiztonság és a fenntarthatóság szempontjából pedig előnyösebbek, mint a nátriumion- vagy lítiumionos technológiák.

Most már nem sok választási lehetőség maradt

Az Európai Bizottság eleve nehezen juthatott volna más eredményre a szubvenciós vizsgálatában, minthogy a kínai állam torzította az e-autós versenyt az pedig európai munkahelyeket és gazdasági érdekeket sért. A nyomás pedig tavaly szeptember óta csak fokozódott az EU-n: az Egyesült Államok a múlt héten vetett ki védővámokat a kínai e-autók importjára.

A 107,5 százalékos vámteherrel gyakorlatilag kitiltották Kínát az amerikai piacról.

A Kiel Intézet becslései szerint ennek a rövidtávú hatásai elenyészők Európa számára, mivel eddig évi 12-14 ezer e-autó jutott be az ázsiai országból az Egyesült Államokba. Csakhogy Kínában most is zajlik a gyártói kapacitások bővítése, amelyek a növekvő amerikai piaci részesedés kiszolgálását is szolgálták volna. Az így megmaradó felesleget Kína előbb-utóbb Európa felé irányította volna, ami a kínálatnövelés miatt az árakat is lejjebb tolhatta volna, de ennek hatásai nehezen megbecsülhetők.

Tavaly az ázsiai ország 500 ezer autót szállított az EU-ba, ennek 2,5 százalékát teszi ki az idei évre várt teljes amerikai import. Azonban az amerikai kereskedelmi minisztérium – a védővámok bevezetését megalapozó jelentésében – már 200-300 ezer darabos kínai exporttal számolt 2030-ban, ami érezhető hatást gyakorolhatott volna az uniós piacra.

A lépéskényszer viszont ettől még valós, az EU-nak elébe kell mennie, hogy a kínai térnyerés a jelenlegi ütemben és módon folytatódjon a saját gazdasági érdekei miatt. Más területeken is megkezdte a kockázatcsökkentést az Európai Unió, így próbálnak leválni a kínai ellátási láncokról, mert a koronavírus-járvány okozta áruhiányok és ellátási zavarok rávilágítottak a kiszolgáltatottságra.

Azóta az EU a kritikus nyersanyagok, a számítástechnikai alkatrészek – például a chipgyártás – területen is próbál diverzifikálni vagy saját ellátási láncokat kialakítani. Az uniós hanyatló versenyképesség miatt már két éve próbál a legtöbb ország egyre inkább távolodni Kínától.

A termékek köre pedig egyre jobban bővül: az Európai Bizottságnál már sokan lobbiznak, hogy az akkumulátorgyártás területén nemhogy a kínai importot, de az onnan érkező beruházásokat se engedjék be a belső piacra, helyette európai gyártók kapacitásfejlesztéseit támogatják. A cellák esetében még nem lépett Brüsszel, ami a magyar kormány akkuipari terveinek egyelőre jó hír, a kiszolgáltatottság miatt lehet, hogy még nem korlátozzák egy jó ideig az olyan betelepülő szereplőket, mint a CATL, a Suwoda vagy az EVE Battery – pedig ezek állami támogatása is bizonyított – de más területeken sorra indulnak az eljárások. A vasúttechnikai ágazatban, a gyógyászati eszközök, a napelemek és a szélturbinák esetében már vagy elindultak, vagy előkészítés alatt állnak a szubvenciós vizsgálatot.

Az EU-Kína viszonyban látható távolodás pedig az uniós gazdasági érdekek miatt egyhamar várhatóan nem fordul meg: a stratégiai függetlenséget szinte az egész unió támogatja, így az olcsó orosz energia mellett az olcsó kínai beszállítók kora is véget érhet. Az pedig csak a felek tárgyalásainak kimenetelén múlik, hogy a beruházói tőke mikor kerül brüsszeli célkeresztbe.

