EP-választás: jöhet a földindulás, de a teljes fordulat elmarad Brüsszelben

A közelgő európai parlamenti választások jelentős változást hoznak az Európai Unió pártpolitikai szintjén, és az Euronews legfrissebb nemzetközi kutatása szerint a konzervatív erők erősödnek meg a leginkább. A felmérés szerint a jobbközép, az ultrakonzervatív és a szélsőjobboldali pártok vezetnek a főbb uniós országokban, míg a liberális-demokraták valószínűleg fájdalmas vereséget szenvednek, a balközép oldal pedig várhatóan nem gyengül tovább, mint az előző két választáson, mivel most egy-két országban új helyeket tudnak maguknak megszerezni. Nagy kérdés, hogy a Magyarországról minden jel szerint bejutó Tisza Párt, valamint a jelenleg pártcsalád nélküli Fidesz hova húz majd.

Az Európai Néppárt (EPP) az előrejelzések szerint megtartja relatív többségét az EP-ben, de a felmérés szerint a szélsőjobboldali és ultrakonzervatív erők erősödésre számíthatnak. Franciaországban Marine Le Pen és Nemzeti Összefogás (Rassemblement National, RN) pártja várhatóan győzni fog, míg Olaszországban Giorgia Meloni és az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) részét képező Olaszország Testvérei (Fratelli d'Italia, FdI) pártja is élen áll a közvélemény-kutatásokat tekintve. Hollandiában Geert Wilder Identitás és Demokrácia (ID) EP-frakcióhoz tartozó Szabadságpártja (PVV) szintén vezeti a felméréseket, Romániában pedig Adela Mirza Jobboldali Alternatíva (AD) pártja verseng az első helyért.

Az EPP egyes tagpártjai is jól szerepelnek a felmérésekben: Németországban Friedrich Merz CDU-CSU-ja, Lengyelországban Donald Tusk Polgári Platformja (PO), Spanyolországban pedig Alberto Núñez Feijóo Néppártja (PP) vezet vagy szoros versenyben van az első helyért. A Szocialisták és Demokraták (S&D) képviselőcsoportjához tartozó, jelenleg legnagyobb kormánypárt valószínűleg csak a második helyért fog küzdeni a szélsőjobboldali Alternative für Deutschland (AfD) párttal szemben, bár Olaf Scholz politikai tömörülése elkezdett felzárkózni a legújabb mérések szerint. A spanyol mérsékelt baloldali Pedro Sánchez miniszterelnök pedig eddig a várakozásokat felülmúló választási eredményeivel még új helyeket is szerezhet az S&D-nek az EP-ben.

A liberális-demokraták, a Renew Europe, várhatóan súlyos szavazatveszteségeket szenvednek el Európa-szerte, és Franciaország, amely egykor a párt fellegvára volt, csatatérré válik. A helyzetet tovább bonyolította Valérie Hayer, a Renew elnöke, aki úgy döntött, hogy kizárja a holland liberálisokat a Szabadság és Demokrácia Néppártot (VVD) az EP-frakcióból, miután Hollandiában négyes koalícióról állapodtak meg Wilders PVV-jével.

Az ECR-t, amely 2009-ben jött létre, amikor a brit konzervatívok kiléptek az EPP-ből, föderalizmus-ellenesség, a konzervatív szociálpolitika és a francia-német uniós vezetés kritikája jellemzi. A képviselőcsoport azonban jelenleg megosztott a hagyományos konzervatív értékek megőrzése és a szélsőjobboldali álláspontok elfogadása között, az ID és az ECR képviselőcsoportok erős migrációellenes és populista retorikával rendelkeznek, de még az Oroszországhoz és Kínához való viszonyuk is kibékíthetetlen ellentétet jelent közöttük.

Különbségeik ellenére a szélsőjobboldali vezetők között a megbékélés jelei mutatkoznak, Meloni és Le Pen az uniós választások után ül le egymással tárgyalni, ami egy lehetséges együttműködésre utal. Ez jelentős hatással lehet az elkövetkező öt év uniós politikai döntéshozatalára, mivel mindkét vezető pártja várhatóan jól szerepel majd a választásokon. Bár az olasz miniszterelnök már pénteken hűtötte a kedélyeket: valószínűtlen, hogy a két politikai tábor egyesülhet.

Az EP összetételének várható változása Pártcsalád Irányultság 2024-es előrejelzett mandátumszám Jelenlegi mandátumszám Európai Néppárt (EPP) mérsékelt jobboldal 181 171 Szocialisták & Demokraták mérsékelt baloldal 135 140 Renew Europe liberális-centrista 82 102 Európai Konzervatívok szuverenitás párti jobboldaliak 80 68 Identitás és Demokrácia radikális jobboldaliak 83 59 Zöldek zöldpártok 72 54 LEFT rendszerkritikus baloldaliak 43 37 Párt nélküliek - 62 50 Forrás: Euronews Poll Center

Széthúzó szövetségesjelöltek

Az Európai Parlament sajátságos politikai közegét nem a különböző országok ellentétei, vagy a nemzeti pártpolitikai különbségek határozzák meg, hanem az unió szerveződéséről szóló vita. A legnagyobb tömböt a liberális, szocialista, zöld és konzervatív pártok jelentette mérsékelt erők teszik ki, amelyben nem egyszer az otthon egymással rivalizáló jobb és baloldali tömörülések is a közös koalícióban vannak. A törésvonal másik oldalán pedig az EU föderalista berendezkedését elvető, a tagállami szuverenitás mellett kiálló pártok vannak a konzervatívoktól a radikálisokig, akár euroszkeptikusokig.

Viszont a mostani választás előtt felmerült, hogy a jobboldali nagy pártcsaládok akár egyezségre is juthatnának, így létrehozva az Európai Néppárt, az Európai Konzervatívok és az Identitás és Demokrácia frakciók közös szövetségét.

A konzervatív tábor azonban erősen megosztott: az EPP számos tagja föderalista vagy erősen Európa-párti, míg az ECR és az ID tagjainak többsége nem az. Ez azt eredményezheti, hogy a jobbközép-radikális és nacionalista hármas koalíció összeomolhat, mielőtt még egyáltalán létrejönne. A terv így is napirenden van, maga Ursula von der Leyen bizottsági elnök, az EPP csúcsjelöltje vetette fel, hogy az ECR-rel akár szorosabbra is vonhatják az együttműködést, miközben az Európai Konzervatívok az ID-vel kezdtek tárgyalásokat.

Az Európáról alkotott nézetekben, valamint politikai stratégiákban mutatkozó nézetkülönbségek – mint például az EU minden tagállamra kiterjedő jogállamisági fennhatóságáról és eszközeiről szóló vita, a megerősített uniós védelmi struktúrák létrehozása és a zöldgazdasági beruházások fontossága – miatt kibékíthetetlen ellentétnek látszanak az ECR és az ID-frakciók között is, nemhogy az EPP-vel.

Az Európai Bizottság következő elnökének kinevezése szintén vitás ügy, mivel a nemzeti kormányok dönthetnek a kérdésben, nem az EP-képviselők szavazata a mérvadó. Az Európai Néppárt, a Renew és az S&D közötti nagykoalíció újrakezdésének kilátása ellentétes lenne az uniós választók akaratával, míg az Európai Néppárt, az ECR és a Renew közötti koalíció szintén valószínűtlen, tekintettel arra, hogy Macron, a Renew legnagyobb támogatója nehezen találna közös nevezőt az ECR pártjaival és fordítva.

A helyzetet tovább bonyolítja a két szélsőjobboldali párt, az Alternatíva Németországért (AfD) és a Marine Le Pen fémjelezte franciaországi Nemzeti Összefogás közötti szóváltás. Le Pen pártja kikötötte, hogy nem ülhet többé együtt az AfD-vel az Európai Parlament Identitás és Demokrácia frakciójában, miután Maximilian Krah, az AfD vezető jelöltje többek között a nácikról tett megjegyzéseket. De a német szélsőjobboldaliak körüli botrányok – orosz és kínai kapcsolataik, német EU-kilépést támogató nyilatkozataik – miatt eleve folyamatosan lejjebb csúsznak a közvélemény-kutatási eredményekben, de egyre vállalhatatlanabbak az uniós politikai életben.

az ID-csoport egyre több pártja követelte Le Pen mellett az AfD kizárását, például Matteo Salvini Ligája és Anders Vistisen, a Dán Néppártja is, így csütörtökön végül meg is született erről a döntés.

Jöhetnek a vándorlások

Az EP-ben az erőviszonyok a pártcsaládok közötti vándorlások miatt is eltolódhatnak, nemcsak a nemzeti szavazások eredményeitől függően. Jelenleg 50 olyan képviselő van, aki egyetlen frakcióba sem ült vagy ülhetett be, az előrejelzések szerint pedig idén már 62 ilyen politikus lesz majd a parlamentben. Egyelőre közéjük tartozik a Fidesz is.

A szélsőjobboldali pártok közötti feszültségek nem új keletűek, a csoport már az uniós színtéren is megosztott az euroszkeptikusok és nacionalisták között két ciklus óta. A mostani újabb viták felértékelhetnék a Fidesz EP-képviselőit, de csatlakozásuk mind az ID, mind az ECR esetében konfliktusokat szülhet a magyar kormány szorosabb kapcsolatai miatt Oroszországgal és Kínával. A hazai kormánypárt a mostani közvélemény-kutatások szerint gyengülni fog az előző ötéves ciklushoz képest: a mostani 13 helyett 10-11 mandátummal számolhatnak (ami így is messze a legtöbb magyar helyet jelenti). Ez pedig ugyanannyi képviselői pozíciót jelentene, mint amennyit az eddig szintén pártcsalád nélküli román nacionalisták, a Románok Egyesüléséért Szövetség (Alianța pentru Unirea Românilor - AUR) hozhatna.

Az AUR-Fidesz ellentéte ráadásul kibékíthetetlennek tűnik: a román szélsőségesek magyarellenesek, nem is hajlandók a magyar kormánypárttal egy frakcióba ülni.

Az ECR esetében pedig az jelenthet akadályt, hogy a Fideszt több nagyobb párt sem látná szívesen a frakcióban, a cseh ODS például nyíltan felszólalt a belépésük ellen, mert Orbán Viktor miniszterelnök és pártelnök Andrej Babis ANO-ját támogatja. Ráadásul az ECR erősen támogatja Ukrajnát az oroszok elleni háborúban, míg a Fidesz EP-képviselői béketárgyalások mellett szólalnak fel, nem értenek egyet a feltétlen partnerséggel.

Le Pen döntése, hogy elhatárolódik az AfD-től, stratégiai lépésnek tekinthető, mivel 2027-ben valószínűleg megpályázza a francia elnöki posztot, és szeretné pártját szalonképesnek demokratikus erőként és nem euroszkeptikus fenyegetésként pozícionálni. A lépés számszerűleg gyengítette volna az ID-frakciót az Európai Parlamentben, de jelentős hatással nem lett volna a képviselőcsoport azon képességére, hogy politikai érdekei mellett szavazzon, tekintettel az ECR és az ID-frakciók közötti elmosódó határokra, valamint arra az informális „cordon sanitaire” EP-megállapodásra, amely már most is megakadályozza, hogy az AfD és bármely ID-párt a tollat a kezében tartsa a jogalkotási munkában vagy a bizottságok élén. Az AfD kizárása is éppen ezért fájdalommentes döntés volt.

Giorgia Meloni pártjának EP-képviselői kizárták, hogy az Európai Parlamentben egyetlen, egységes szélsőjobboldali frakció jöjjön létre, de a helyzet továbbra is képlékeny, és lehetséges, hogy a pártok közötti jelenlegi feszültségek enyhülése a jövőben utat nyithat az ID és az ECR képviselőcsoportok közötti mélyebb együttműködésnek, sőt akár az egyesülésnek is. De egyelőre az tűnik valószínűbbnek, hogy a vállalhatatlanná váló német AfD miatt inkább a pártcsalád nélküliek tábora nő majd az új Európai Parlamentben és az ECR és az ID is mandátumokat veszít majd.

A közelgő EP-választások így jelentős változást hozhatnak az EU politikai palettáján, de várhatóan a mérsékelt politikai erők irányítását nem fenyegeti semmi. Sőt, az EPP még akár új helyeket is szerezhet, a már említett lengyel fordulat mellett Magyarországról melléjük szegődhet a Tisza Párt is, amelyet 3-7 hely közötti mandátumszámra számíthat. Magyar Péter listavezető pedig azt mondta eddigi interjúiban, hogy a Néppártba ülnének be képviselői, ami azért teremtene érdekes helyzetet, mert bár a Fidesz távozott a frakcióból, a KDNP még mindig tagjuk.

Bár az is várható, hogy a szélsőjobboldai erők az előző ciklushoz képest több képviselői helyet szereznek – ezzel folytatódik a mérsékelt pártok négy választás óta tartó térvesztése –, de fragmentáltságuk miatt érdemi befolyásuk továbbra sem lesz a parlament döntéseire. A helyzet azonban rendkívül összetett és változékony, mivel számos vitás kérdés – többek között az Európai Bizottság következő elnökének kinevezése, a nemzetközi szövetségek kialakítása és a szélsőjobboldali pártok közötti feszültségek – fogja meghatározni az EU jövőjét a következő öt évben.

