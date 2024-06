Ursula von der Leyen belebukhat pürrhoszi EP-választási győzelmébe

Szabó Dániel 2024. június 10. 10:06

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság jelenlegi elnöke az Európai Néppárt csúcsjelöltjeként győzelmet ünnepelhet, de szorult helyzetbe került. Az EP-választáson a valódi szélsőjobboldali áttörés elmaradt, az újra alakuló parlamentben a mérsékelt erők továbbra is többséggel bírnak, de a német politikus népszerűsége az eddig őt támogató frakciókban is alacsony. Mivel öt évvel ezelőtt mindössze kilenc szavazatot kapott, az újraválasztási kilátásai most még rosszabbnak tűnnek. Orbán Viktor kormánya is főszereplő lehet a megbuktatásában Olaf Scholz és Emmanuel Macron mellett.