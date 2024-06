Lélegeztetőgépre kerülhet a magyar modell – egyetlen mondat leplezte le az EU tervét

Pótvámokat vetett ki az Európai Bizottság a kínai elektromos autók importjára arra hivatkozva, hogy állami támogatásokkal tisztességtelenül és mesterségesen szorítják le az árakat az ázsiai országban. A lépést a magyar kormány ellenzi, protekcionista és diszkriminatív intézkedésnek nevezte. Azonban egy bizottsági félmondatból kiderül, hogy az egész kínai autóipari értékláncot versenytorzító módon hozták helyzetbe, ami miatt Brüsszel az új magyar iparpolitikai modellt is kikezdheti.

Az ideiglenes vámok [bevezetése] egy szubvencióellenes uniós vizsgálat eredménye, amely feltárta, hogy a teljes elektromos autós értékláncot erősen támogatják Kínában, és hogy a kínai elektromos autók behozatala egyértelműen látható és közvetlen kárt okoz az uniós iparnak

– ez a mondat áll az Európai Bizottság kínai elektromos autókra kivetett büntetővámokat bejelentő tájékoztatóban utalva arra, hogy jóval mélyrehatóbb hatása lehet a tavaly szeptemberben indított szubvencióellenes vizsgálatnak.

A helyzet lényege, hogy francia autóipari lobbisták és az Elysée-palota nyomására az uniós végrehajtó szerv amiatt kezdett nyomozást, hogy megállapítsa, valóban azért olcsóbbak a Kínában gyártott majd onnan az EU belső piacára behozott autók, mert a legnagyobb gyártók busás állami támogatásokban részesültek az ázsiai országban. Nagy meglepetést nem okozott a vizsgálat most ismertetett előzetes eredménye:

Az EB elegendő bizonyítékot gyűjtött arra vonatkozóan, hogy a vizsgált termékek kínai gyártói a helyi kormány által nyújtott számos támogatásban részesültek.

Azt már iparági szereplők régen látták az olyan nagy gyártók, mint a BYD, a SAIC, a GWM vagy a Geely tőzsdei és egyéb beszámolóiban, hogy milyen ösztönzőket kaptak. A németországi Kiel Intézet legutóbbi, áprilisi jelentése szerint a most különvámmal büntetendő BYD csak 2022-ben több mint 3,6 milliárd, 2021-ben 1 milliárd eurónyi direkt támogatást kapott a kínai államtól. A szintén fizetésre kötelezett GAC pedig 2018 óta jutott 2 milliárd eurónyi közvetlen ösztönzőhöz.

A Bizottság döntésénél így inkább az volt a kérdés, hogy mekkora pótvámokat vet ki, nem pedig az, hogy befizetések mellett dönt-e. Az intézkedés annyiban meglepő volt, hogy sávozott, egyes gyártókra vonatkozó ideiglenes, július 4-től alkalmazandó tételeket határoztak meg: a BYD esetében 17,4% és a SAIC esetében 38,1% között mozogna, a többi együttműködő gyártó esetében 21%-os a súlyozott átlagvám, a nem együttműködő gyártókra pedig 38,1%-os büntetőtételt vetnek ki. Minden tétel a 10 százalékos alapvámon felül értendő.

Első körben az ügyet a Kereskedelmi Világszervezet elé viszik, ahol megpróbálnak Kínával egyezségre jutni,

azonban a Portfolio értesülései szerint, a július 4-i határidőig nem számolnak azzal Brüsszelben, hogy kompromisszumra jutnak.

Célkeresztben az akkumulátorgyártók?

A helyzet elsőre kedvezőnek tűnik Magyarországnak, mert a vámok miatt az itt termelő gyárak felértékelődnek. Azonban az Európai Bizottság közleményének és tájékoztatójának szövegéből kiderül, hogy inkább veszélyben van a kínai e-autó- és akkumulátorgyártók beruházásaira építő új magyar iparpolitikai modell.

Brüsszel ugyanis azt állapította meg, hogy „a teljes elektromos autós értékláncot erősen támogatják Kínában”, ami további vizsgálatokat vetít előre a beszállítóknál is, valamint más típusú eljárások is indulhatnak. Ezek között a Portfolio-nak több brüsszeli tisztviselő is a Külföldi támogatásokról szóló rendelet (Foreign Subsidies Regulation - FSR) alkalmazását jósolta.

Ennek lényege, hogy bár a Magyarországon kínai vállalatok által gyártott termékekre, autókra nem vonatkozna semmilyen vám,

de az FSR-rel az egységes belső piacon működő cégek EU-n kívüli állami támogatásait is vizsgálhatják.

A Bizottság pedig a Szegedre készülő BYD esetében most nyíltan ki is jelentette a büntetőtarifák kivetésével, hogy bizonyított az állami támogatások versenytorzító hatása, így ezt az FSR szerinti vizsgálatban már nem is kellene külön újra megállapítania.

Ahogy az a félmondat, hogy a teljes értéklánc, az akkumulátorgyártókra is vonatkozik. Arról már többször írtunk a Portfolio-n, hogy az olyan hazai beruházásokat végrehajtó cégek, mint a CATL és az EVE Battery kaptak állami támogatásokat, most pedig ezt a Bizottság is felismerte, sőt nyilvánosan utalt rá. Most nem vizsgálták, de tudható, hogy a dél-koreai gyártók, mint a Samsung SDI is kapott hazájában állami támogatást, a kérdés ezek versenytorzító hatása, így még ezek a cégek sem biztos, hogy biztonságban vannak.

Az FSR az Európai Bizottságnak lehetőséget ad arra, hogy felmérje az EU-n kívüli országtól kapott állami támogatások hatását, korrekciós intézkedéseket írjon elő, elfogadja és kötelezővé tegye a vállalatnak a torzulások megszüntetésére vonatkozó kötelezettségvállalásait, megtiltja a támogatott ügyleteket, és biztosítsa, hogy a kötelezettségvállalások vagy a korrekciós intézkedések arányosak és teljes mértékben hatékonyak legyenek, ami magában foglalhatja az eszközök elidegenítését vagy a támogatás kamatokkal növelt visszafizetését.

Lényegében tehát bírságokat róhat ki, vagy egy kvázi-adót is kivethet a kínai cégekre, amelyek az EU-n belül működnek és hazájukban versenytorzító ösztönzőket kaptak, ami érintheti a magyar akkumulátorgyártókat is.

Ha a mostani vizsgálat valóban alaposan átvilágította a kínai beszállítók anyagi ösztönzőit is, akkor hosszas vizsgálatra sincs szüksége a Bizottságnak.

Nagy Márton magyar gazdaságfejlesztési miniszter a beszállítókra nem tért ki, de az e-autókra kivetett ideiglenes büntetővámokról szóló döntést élesen bírálta szerdai közleményében. A tárcavezető azt írta:

a kormány nem ért egyet a büntetővámokkal, hiszen a protekcionizmus nem megoldás. Ehelyett együttműködésre és szabad piaci versenyre van szükség. Ahelyett, hogy büntetővámokon keresztül korlátozzuk a gyártók közötti versenyt, támogatni és segíteni kell, hogy az európai elektromos járműipar versenyképessége globális szinten megerősödjön.

Mint Nagy Márton fogalmazott, „erős verseny nélkül nincs erős Európai Unió sem”, amit több brüsszeli tisztviselő is jelentős félreértésnek nevezett lapunknak: szerintük tisztességes versenyre van szükség, amely nem működik, ha Kína versenytorzító támogatásokat fizet.

A lépést nem egyedül a magyar kormány ellenzi: a Volkswagen – amelynek a most büntetett SAIC-cal közös cége van Sanghajban – jelezte, hogy nem támogatja a lépést, valamint az a legnagyobb európai autógyártókat is tömörítő, mintegy 60 ipari és technológiai vállalatot tömörítő, Gyáriparosok Európai Kerekasztala sem ért vele egyet. A tagországok közül Németország a büntetővámok mértékét kifogásolta, míg Svédország – amely országban működik a Geely résztulajdonában lévő Volvo – pedig a rendszer újragondolását kérte. Az európai autógyártók – főként a német cégek – azért is bírálják az uniós lépést, mert egy pekingi válaszlépésektől tartanak, amely felgyorsítaná Kínában a piacvesztésüket.

Azzal kapcsolatban kérdéseket küldtünk az uniós végrehajtó szervnek, hogy milyen további lépéseket tervez az Európai Bizottság a szubvenciós vizsgálat köztes eredményei alapján, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.

Címlapkép forrása: EU