Hatalmas növekedést hoznak az EU-pénzek, még azok is, amikhez Magyarország nem fér hozzá

Az egyes tagállamoknak kifizetett EU-támogatások jelentősen ösztönzik a növekedést más országokban is. Az uniós források átgyűrűző hatásainak egyik legnagyobb nyertese Magyarország, miközben maga több milliárd eurónyi helyreállítási és ellenállóképességi alapból járó forráshoz nem fér hozzá. A Next Generation EU programok esetében az Európai Bizottság azzal számol, hogy a várható GDP-növekedés közel harmadát a tovagyűrűző hatás generálja majd.

A NextGenerationEU, a helyreállítási alaphoz kapcsolódó közös hitelfelvételből álló uniós csomag (NGEU) gazdasági hatásai jóval túlmutatnak majd az egyes országokba beérkező forrásmennyiségnél. A 750 milliárd eurós (2018-as árakon) újonnan létrehozott alap, amelynek célja, hogy támogassa az EU gazdaságának a Covid-19 világjárvány, valamint az energiaválság utáni helyreállítását, közvetve más tagállamokra is jelentős hatást fejthet ki – derül ki az Európai Bizottság jelentéséből.

Az elemzés az NGEU-beruházások potenciális tovagyűrűző hatásaira összpontosít, mivel már a kohéziós források esetében is csak a direkt EU-pénzek beáramlása okozta növekedési hatásokat szokták emlegetni, de az egységes belső piac miatt jelentkező határokon átnyúló gazdasági szerepükre nem koncentrálnak.

A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy az NGEU-beruházásoknak valószínűleg jelentős tovagyűrűző hatásai lesznek, ami azt jelenti, hogy a beruházások előnyei nem korlátozódnak az adott országra, hanem más uniós tagállamokban is érezhetők lesznek. Továbbá azzal is számolnak, hogy a kifizetett támogatások gazdaságösztönző hatása nagyobb lesz, mint az EU-tól érkező pénzeké magában lenne.

Az Európai Bizottság becslése szerint az NGEU-beruházások teljes GDP-hatása 2026-ban, a beruházási terv utolsó évében 1 245 milliárd euró lesz, ami az EU GDP-jének 7,8%-át teszi ki. Ebből 847 milliárd euró, azaz 68% a beruházások közvetlen hatása lesz azokban az országokban,

ENNEK KÉTHARMADA (68%) A BERUHÁZÁST MEGVALÓSÍTÓ ORSZÁGBAN JELENTKEZIK, EGYHARMADA (32%) VISZONT A TOVAGYŰRŰZŐ HATÁSOK MIATT MÁS ORSZÁGOKBAN.

Hogyan lesz határokon átívelő a gazdasági hatás?

A jelentés azonban rávilágít arra is, hogy módszertani kihívást jelent ezeknek a tovagyűrűző hatásoknak a számszerűsítése, mivel ehhez egy olyan átfogó modellre van szükség, amely megragadja a tagállami beruházások részletes kereskedelmi szerkezetét és dinamikáját.

E hiányosság kiküszöbölésére a jelentés egy olyan gazdag, több országra kiterjedő modellt használ, amely különbséget tesz az EU 27 tagállama és a világ többi része között. A metódus az Európai Bizottság QUEST-modelljén alapul, amely a fiskális politikai elemzésekhez gyakran használt makrogazdasági modell. A jelentés elkészítéséhez tovább bővítették ezt a modellt, hogy részletesebben megragadja az állami beruházások gazdasági mechanizmusait és dinamikáját, beleértve a rövid távú végrehajtási késedelmeket és a kiépítéshez szükséges időbeli súrlódásokat.

A jelentés ezt követően ezt a kibővített modellt egy több országra kiterjedő struktúrába ágyazza, amelyet a tovagyűrűző hatások elemzésére terveztek, és amely gazdag kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezik. A 27 ország és a világ többi része a kereskedelem és a pénzügyi piacok révén kapcsolódik egymáshoz, és egy részletes empirikus kereskedelmi mátrixot használtak az összes régió kétoldalú kereskedelmi kapcsolatainak figyelembevételére. A modell kifejezetten figyelembe veszi a közbenső inputok kereskedelmét is, ami segít megragadni a nagymértékben integrált, határokon átnyúló értékláncokat, amelyek fontos szempontot jelentenek a költségvetési tovagyűrűzés szempontjából.

A jelentés szimulációi azt mutatják, hogy az NGEU-beruházásoknak jelentős makrogazdasági tovagyűrűző hatása van. A jelentés az egyoldalú egyoldalú és a tényleges szinkronizált NGEU-kiosztás eredményeit összehasonlítva megállapítja, hogy az EU-szintű GDP-hatások körülbelül egyharmaddal nagyobbak, ha kifejezetten figyelembe vesszük a külföldről származó kereslet és az árfolyamhatások tovagyűrűző hatásait. A jelentés azt is megállapítja, hogy a tovagyűrűző hatások tagállamonként jelentősen eltérnek, a kis nyitott gazdaságok és a kisebb támogatási juttatásokkal rendelkező országok esetében a legnagyobb a tovagyűrűző hatás.

Mit adnak nekünk a rómaiak?

Például a beruházások növekedése Belgiumban, amely viszonylag kis arányban részesül az NGEU-alapokból, 0,42 %-kal növeli a GDP-t Belgiumban, és kis tovagyűrűző hatásokkal jár, a legnagyobb mértékben Luxemburgban (0,03). Ha az NGEU-alapok nagyobb kedvezményezettjeire összpontosítunk, a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok szerepe világosabbá válik. Görögország viszonylag nagy arányban részesül az NGEU-ból, amely 3,73%-kal növeli a görög GDP-t, de a tovagyűrűző hatások viszonylag szerények (a legnagyobb Cipruson, 0,11 százalék).

A spanyol állami beruházások tovagyűrűző hatása Portugáliára a legnagyobb (0,19), tekintettel a két ország közötti szoros kereskedelmi kapcsolatokra. Összességében azonban messze a legnagyobb tovagyűrűző hatások Olaszországból származnak, amely nagy gazdaságnak számít az EU-ban, és a források jelentős részét kapja. A tovagyűrűző hatások Luxemburg és Szlovénia felé a legnagyobbak, de jelentősek többek között Belgium, Bulgária, Horvátország és Szlovákia esetében is. Megjegyzendő, hogy ezek a tovagyűrűző hatások gyakran nagyobbak, mint amit a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok sugallnának, mivel a harmadik országokra gyakorolt hatások felerősítik őket.

Az NGEU-források közvetlen (világoskék) és átgyűrűző (narancssárga) hatása az egyes tagállamokban, ha jelentős termelékenységjavulást eredményeznek a végrehajtott uniós programok.

Mint a szerzők kiemelik, Németország például nemcsak a magasabb olasz keresletből eredő közvetlen tovagyűrűző hatásokból profitál, hanem Olaszország más kereskedelmi partnereinek megnövekedett gazdasági aktivitásából is, amelyeknek szintén szükségük van a Németországból származó behozatalra a növekedéshez.

Az elosztási kulcsot figyelembe véve a becslések szerint az átlag alatti egy főre jutó GDP-vel rendelkező tagállamok gazdasága lesz, amely a legnagyobb mértékben bővül majd. Négyéves ösztönzés és magas termelékenységi kalibráció esetén a kibocsátás növekedése Görögországban több mint 4%, Bulgáriában, Horvátországban és Romániában 3,75%, Olaszországban és Portugáliában pedig 3% körül alakul.

Ez a táblázat az egyoldalú beruházási tervek (soronként) 4 év elteltével az országok közötti GDP-hatásokat mutatja a többi országra (oszloponként). Például a DE sor és a BE oszlop cellája azt mutatja, hogy az egyoldalú német ösztönző terv 0,07%-os belga GDP-növekedést eredményezne, míg a (HU,HU) cella a magyar beruházásösztönzés belföldi GDP-hatásait mutatja Magyarországon. A kétbetűs országkódok az Eurostat által alkalmazott rendszer szerint szerepelnek. Az utolsó sor az NGEU szinkronizált ösztönzőjének hatásait mutatja. Az oszlopok összegei és az NGEU-hatások közötti kis különbségek a modell nem linearitására vezethetők vissza.

Az Európai Bizottság különböző termelékenységi változásokat figyelembe vevő számításai szerint

Magyarországon 1,5-1,75 százalék lehet a támogatásokból közvetlenül eredő GDP-hatás, míg 0,25-0,35 százalék közötti lehet a NextGenerationEU források átfolyó, továbbgyűrűző hatása a növekedésre.

Összességében átlagosan 1,68 százalékos bővülést várnak közvetlenül a forrásoktól, de ha a más tagállamok programjaiból átgyűrűző hatásokat vesszük alapul, akkor 2,06 százalékos növekedést eredményezhet a teljes NGEU-program.

A csúcshatások kisebbek a hatéves NGEU-forgatókönyv (és az alacsony termelékenységű forgatókönyv esetében. Különösen az euróövezeten kívüli tagállamok esetében a monetáris politikai reakció fontos a rövid távú tovagyűrűző hatások szempontjából. Ezekben az országokban a nemzeti valuta felértékelődése miatt negatív rövid távú tovagyűrűző hatása lehet (bár a teljes GDP-hatás pozitív marad). Ez az árfolyamhatás azonban átmeneti, és az NGEU második vagy harmadik évében válik pozitívvá. További szimulációk (itt nem látható) azt mutatják, hogy ha ezekben a tagállamokban a monetáris politika részben az euró árfolyamát célozza, az NGEU tovagyűrűző hatása azonnal pozitívvá válik.

Az egész EU-ra nézvést általánosan a jelentés az NGEU beruházási program két stilizált időprofilját is figyelembe veszi: egy hatéves profilt, amely a 2021-2026 közötti időszakra osztja el a juttatásokat, és egy gyorsabb, négyéves profilt, amely 2021-2024-re terjed ki. A jelentés megállapítja, hogy a GDP-növekedés a gyors forgatókönyv esetében nagyobb, és az EU-27 reál-GDP-szintje 2024-ben mintegy 1,5%-kal magasabb, mint a változatlan politikát feltételező alaphelyzetben. A hatéves forgatókönyv szerint a GDP-növekedés 2026-ban eléri az 1,2%-ot.

Az Európai Bizottság azt is megjegyzi, hogy az NGEU makrogazdasági hatásai több tényezőtől függnek majd, többek között a beruházásösztönzés termelékenységnövelő hatásától, a monetáris politikai reakciótól és a folyósítás sebességétől. Ehhez kapcsolódóan a jelentés további modellszimulációkat mutat be, amelyek az állami beruházások multiplikátor- és makrogazdasági hatásaira világítanak rá alternatív feltételezések mellett, de ezekből a túl sok változó miatt lényegében csak annyi következtetést érdemes levonni, hogy

az EU-támogatásoknak önmagukon túlmutató növekedésfokozó hatásuk van.

Magyarország szempontjából viszont érdemes kiemelni, hogy a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből egyelőre csak minimális előlegfizetésekre, valamint a RePowerEU-fejezet előlegének lehívására jogosul. A jóváhagyott terv szerint a magyar költségvetésnek 5,9 milliárd eurónyi RRF-támogatás, valamint a RePowerEU-fejezet további 4,6 milliárd euró járna, ami összesen 1,3 milliárd eurónyi elérhető kifizetést jelent csak.

Azonban valamennyire így is zajlik már az RRF-programok kifizetése Magyarországon, mivel ennél a programnál csak a feladatteljesítés után fizet az Európai Bizottság a tagállamoknak, addig azokat az egyes országok előfinanszírozzák maguknak. Így ha 2026-is határidőig a kormány végrehajtja azokat a reformokat, amelyek az uniós transzferekhez szükségesek, valamint be is fejezi a helyreállítási tervben foglalt projekteket, hozzáférhet még a pénzekhez. Azonban a részleges forrásvesztés szinte biztosra vehető, ha nem tolja ki az EU a két év múlva esedékes határidőt.

Címlapkép forrása: EU