Új botrány pattant ki von der Leyen körül, titkos paktum miatt bukhat az EU vezetője

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a hírek szerint késlelteti egy hivatalos uniós jelentés elkészítését, amely bírálja Olaszországot a médiaszabadság korlátozásáért, mivel a római kormány támogatását kéri második ciklusához. Négy tisztviselő szerint az éves jogállamisági jelentést, amelyet július 3-án kellene jóváhagyni, elhalasztották az új bizottság várható őszi kinevezéséig. Brüsszelben felmerült a vád, hogy a halasztás politikai indíttatású, mivel von der Leyen újraválasztási pályázatához olyan uniós vezetők támogatására van szüksége, mint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. Az EB-elnök második ciklusát bukhatja az ügy miatt.

Halogatja az Európai Bizottság az olasz sajtószabadság helyzetének romlását megállapító jelentésének publikálását. Az uniós elemzés állítólag rávilágítana az olaszországi szabad média visszaszorítására, amióta Meloni szélsőjobboldali kormánya 2022-ben hivatalba lépett. A sajtószervezetek a médiába való fokozott kormányzati beavatkozásra és az újságírókat célzó perekre figyelmeztettek. Májusban az olasz állami műsorszolgáltató, a RAI újságírói sztrájkba léptek, hogy tiltakozzanak az ellen, hogy a közmédiát a kormány szócsövévé akarják tenni. Az Európai Bizottság korábban bírálta Olaszországot, amiért a rágalmazási törvényt újságírók ellen alkalmazza – írja a Politico,

Ráadásul a lap szerint maga Ursula von der Leyen személyesen odázta el a publikálást akkorra, amikor már felállt az új Bizottság.

A jogállamisági jelentés késedelme felbosszantotta a Bizottságon belüli munkatársakat, és az egyik tisztviselő szerint hajlandóság látszik az olaszországi jogállamisággal kapcsolatos ügyek tompítására. Két tisztviselő azt állította, hogy az elnöki kabinet arra kérte az uniós végrehajtó hivatal főtitkárságát, hogy halasszák el a jelentés közzétételét. Ettől függetlenül legalább két másik bizottsági tisztviselő arra kért újságírókat, hogy ne tegyenek fel kérdéseket az EU végrehajtó testületének az olaszországi médiaszabadsággal kapcsolatos álláspontjáról.

Von der Leyen lépései, amelyekkel igyekszik elkerülni Olaszország nyílt bírálatát a médiaszabadsággal kapcsolatban, aggályokat vetnek fel a Bizottság elnökekétől elvárt pártatlanságával kapcsolatban. A jelentés várhatóan csak azt követően kerül nyilvánosságra, hogy az Európai Parlament véglegesen támogatja az Európai Bizottság új elnökét, amire akár már szeptemberben sor kerülhet. A Bizottság szóvivője, Olof Gill kijelentette, hogy a jelentés még mindig készül, és hogy minden egyes uniós ország, köztük Olaszország esetében tényszerűen és objektíven fognak foglalkozni a fejleményekkel.

Von der Leyen bukása lehet az ügy vége

A német jobbközép bizottsági elnök jelenleg az uniós kormányfők – köztük Giorgia Meloni – támogatását keresi második mandátumához. Szüksége van az Európai Parlament támogatására is, amelyhez a jobbközép, a liberális és a jobbközép frakciók támogatását igyekszik megszerezni. Von der Leyen nyitva tartotta az ajtót Meloni szélsőjobboldali Testvérek Olaszországért pártja és annak uniós parlamenti képviselőcsoportja előtt, amikor arról tárgyalt, hogyan biztosítsa a jelöltségéhez szükséges EP-többséget.

Ursula von der Leyen egyre szorultabb helyzetben van: hiába nyertek a mérsékelt pártok a parlamentben, még saját frakciójában, az Európai Néppártban sem mindenki támogatja az újraválasztását.

Az előző elnöki mandátumához mindössze 9 szavazatnyi többséget szerzett az Európai Parlamentben, miután több kormányfő megpuccsolta Manfred Webert, az EPP akkori csúcsjelöltjét. Ehhez számíthatott a magyar Fidesz akkori 12 szavazatára is (a KDNP képviselője, Hölvényi György maradt a Néppártban), ami most nem adott. Továbbá a Szocialisták és Demokraták, a Renew és a Zöldek csoportjaiból a képviselők 10-15 százaléka állítólag ezúttal sem szavazna von der Leyen elnökségére.

Von der Leyen ezért hagyta nyitva magának a lehetőséget, hogy a Giorgia Meloni vezette Európai Konzervatívok és Reformok frakciójától szedjen össze magának szavazatokat. Csakhogy jelezték a mérsékelt pártcsaládok, hogy ha paktumot köt az európai integrációval szemben kritikusabb politikai pártokkal, akkor nem szavazzák meg az újbóli kinevezését.

Ha tehát most valóban Ursula von der Leyen közbenjárására halasztják el a jelentést, akkor még több szavazatot veszíthet.

Ezzel pedig valószínűleg elveszíti a lehetőséget, hogy kellő támogatottságot szerezzen magának az újabb ötéves felhatalmazásához.

Már az előző, most újraválasztott EP-többség is fogalmazott meg aggályokat az olaszországi jogállamisági helyzetről, mondván Meloni szélsőjobboldali kormánya alatt nyomás alá kerültek független médiumok, valamint az LMBTQ+ és a nők jogainak ügyében is visszalépéseket tapasztaltak. Az uniós és nemzetközi partnerek bírálták a római kormány azonos nemű szülők törvényes gyámságára és örökbefogadására vonatkozó szabályok megváltoztatására irányuló lépéseit, valamint azt, hogy a G7-csúcstalálkozó zárónyilatkozatából törölték a „biztonságos és legális” abortuszokra vonatkozó utalást Meloni kérésére.

A sajtószervezetek arra figyelmeztettek, hogy az elmúlt két évben egyre gyakoribbá vált a kormányzati beavatkozás és az újságírók ellen indított perek. Věra Jourová, az Európai Unió jogállamiságért felelős vezető tisztviselője kijelentette, hogy az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a médiaszabadsággal kapcsolatos negatív tendenciákat Olaszországban és más országokban, például Szlovákiában.

Az egyelőre nem látszik, hogy ki válthatná von der Leyent, ha a finisben elbukna az újraválasztási kampánya. Egyetlen jelentkező volt a helyére, Charles Michel, az Európai Tanács jelenlegi elnöke, azonban őt még kevesebben támogatják. Főként azután, hogy Ursula von der Leyent nem akarta meghívni az új Európai Bizottság biztosjelöltjeiről és más uniós vezetők kiválasztásáról szóló informális vacsorára, ami teljes ellenállást váltott ki a tagállamok körében.

Ahogy minden uniós pozíciónál, úgy most felmerült, hogy esetleg Mario Draghi vehetné át a végrehajtó testület vezetését. De azon túl, hogy Emmanuel Macron francia elnök egy ideig kacérkodott a nevének bedobásával, azonban még itt nem látszik valódi támogatottság mögötte. Vészjelöltként szinte minden EU-s posztnál ugyanúgy felmerül az egykori brexit-ügyi főtárgyaló, Charles Barnier is, de a francia választási eredmények függvényében valószínűtlen, hogy életképes lenne az indítása.

Manfred Weber, az EPP-elnöke és frakcióvezetője logikus választás lenne, de ő már 2019-ben is elbukott, sem a tagállamok, sem a Parlament nem volt mögötte, így került végül az EU csúcsára a most bukni látszó von der Leyen.

