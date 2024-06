Az EU kirakta a fegyvereket az asztalra, kereszttűzbe kerülhet Magyarország

Szabó Dániel 2024. június 23. 15:00

Az Európai Unió és Kína közötti gazdasági kapcsolatok az utóbbi években egyre feszültebbé váltak, különösen az elektromos járművek estében, amit jelez, hogy egy szubvenciós vizsgálat után 17,1% és 38,1% közötti büntetővámot vetettek ki az ázsiai országból érkező importra. Azonban zajlanak uniós eljárások a napelem- és szélturbinapiacon is, továbbá Brüsszel a szabadalmak védelménél és a fejlett technológiai eszközök exportjánál is korlátozásokra készül. Hamarosan pedig az akkumulátoripar is célkeresztbe kerülhet. Egyelőre Brüsszel még csak jelzésértékű lépéseket tett, a valódi keménykedés csak most jöhet.