Földre viszik a Temut és a Sheint – lesújt az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy vámokat vet ki a kínai online kiskereskedőktől - például a Temu, az AliExpress és a Shein – vásárolt olcsó árukra, hogy kezelje a Kínából az EU-ba érkező nem szabványos termékek számának növekedését. Súlyos póttételeket és a vámmentes küszöbérték megváltoztatását is tervezik. Az EU-s belső piacot így megvédhetik az olcsó kínai dömpingárutól, azonban a fogyasztók magasabb árakra számíthatnak.

Még februárban Európai Parlament Belső Piaci Bizottsága jóváhagyta az EU Vámkódexének javasolt reformját, ami az első szavazás az 1968 óta legnagyobb vámügyi szabályozásról. Ebben már bőven foglalkoztak azzal a problémával is, hogy a kínai termékeket mesterségesen alulértékelik, hogy kihasználják a vámmentességi alsóhatár jelentette kiskaput: így lényegében nem kell semmilyen vámot fizetniük a nagy e-kereskedelmi cégeknek, ha sok olcsó terméket hoznak be. Főleg a Temu, az AliExpress és a Shein használja ki ezt a rendszert, ami miatt

A JELENLEGI adaTOK SZERINT AZ E-KERESKEDELMI KÜLDEMÉNYEK 65%-ÁT SZÁNDÉKOSAN ALULÉRTÉKELIK, ezzel JELENTŐS VÁMBEVÉTEL-KIESÉSt okozva.

Most már nemcsak az Európai Parlament, de a Bizottság is fellépne a csalárd, tisztességtelen piaci gyakorlatot jelentő módszerrel szemben: három, az ügyet jól ismerő forrás szerint az uniós végrehajtó testület el akarja törölni a vámmentes árucikkekre vonatkozó jelenlegi 150 eurós küszöbértéket – számolt be a Financial Times.

Jól mutatja a probléma mértékét, hogy főleg a Temu és a Shein révén, 2022-ben 2,3 milliárd, a vámmentes küszöbérték alatti terméket szállítottak az EU-ba, és az e-kereskedelmi behozatal több mint kétszeresére nőtt az elmúlt időszakban az egymást követő években, így idén áprilisban elérte a 350 000 darabot, ami háztartásonként közel két szállítmányt jelent. Kína részesül a támogatott postaköltségek előnyeiből, így költséghatékony az olcsó áruk légi úton történő küldése.

A javasolt intézkedések minden olyan online kiskereskedőre vonatkoznának, amely közvetlenül a tömbön kívülről szállít az uniós vásárlóknak. Egy másik lehetséges intézkedés a nagy platformok számára kötelezővé tenné az online áfa-fizetések regisztrációját, függetlenül azok értékétől. Az uniós vállalatoknak küldött csomagok 2021 óta értéküktől függetlenül áfa-kötelesek, de továbbra is vámmentesek maradnak.

Az büntetővámokat, vagy a vámmentességi küszöbérték módosítását az idén év végén hivatalba lépő új bizottság előkészítése során ismertetik.

A Bizottság már tavaly is javasolta a vámküszöb eltörlését, de egy uniós tisztviselő szerint most az olcsó import beáramlásának ellensúlyozására lehet, hogy igyekszik felgyorsítani a lépést. Egy másik tisztviselő azonban arra figyelmeztetett az FT szerint, hogy az uniós országok beleegyezésének megszerzése kihívást jelenthet, mivel az új rendszer növelné az amúgy is túlterhelt vámtisztviselőkön lévő nyomást.

Az uniós országok által bejelentett veszélyes termékek száma 2022 és 2023 között több mint 50%-kal nőtt, és meghaladta a 3400-at.

A kozmetikumok, játékok, elektromos készülékek és ruházati cikkek szerepeltek a legtöbb biztonsági problémát okozó termékek között. Az uniós játékipar azzal vádolta a kínai kiskereskedőket, hogy veszélyes játékokat szállítanak Európába. Az iparági csoport, a Toy Industries of Europe februárban arról számolt be, hogy 19 játékot vásárolt Temutól, és megállapította, hogy egyik sem felel meg az uniós szabványoknak, 18 pedig valós biztonsági kockázatot jelent a gyermekek számára. A Temu kijelentette, hogy mind a 19 terméklistán szereplő termék már nem érhető el az uniós weboldalán, és hogy a termékbiztonság a legfontosabb.

Fontos jelezni, hogy Christel Delberghe, az EuroCommerce kiskereskedelmi lobbicsoport főigazgatója már követelte, hogy az online kiskereskedelemben az EU-ban élő fogyasztókat megcélzó valamennyi szereplő számára egyenlő versenyfeltételeket teremtsenek az EU-ban, függetlenül attól, hogy hol találhatóak. Hozzátette, hogy a meglévő jogszabályok elégségesek, de hatékony és eredményes, határokon átnyúló végrehajtási stratégiára van szükség.

A Temu kijelentette, hogy növekedése nem az olcsó árucikkek miatt van, valamint nyitott és támogatja a jogalkotók által végrehajtott, a fogyasztói érdekekkel összhangban lévő politikai kiigazításokat, amennyiben ezek a szabályozások tisztességesek. Az AliExpress és a Shein szintén azt mondta, hogy támogatják a vámok reformjára irányuló erőfeszítéseket.

