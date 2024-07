Kettős fenyegetéssel néz szembe az EU, lábon lőheti magát Brüsszel

Az Európai Unió a közelmúltban ébredt rá, hogy biztonság- és gazdaságpolitikája között újra kapcsolatot kell teremtenie. Az EU gazdaságbiztonsági stratégiája és kockázatcsökkentési paradigmája rövidlátó: kizárólag az ellátási láncok megszakadásából, az ipari kémkedésből és a kritikus infrastruktúra megszakadásából eredő kockázatok mérséklésére irányul – írják az European Council on Foreign Relations szakértői friss elemzésükben. A megoldást a Global Gateway program folytatása jelenthetné, de ennek jövője egyelőre bizonytalan.

Az EU jelenlegi gazdaságbiztonsági stratégiája túlságosan szűkre szabott, reaktív és defenzív. Hiányzik belőle a stratégiai jövőkép és a konkrét célok, hogy értelmet adjon a különböző kezdeményezések által létrehozott kompromisszumoknak. Az Európai Uniónak proaktív, politikai és elvi stratégiát kell kialakítania, hogy megerősítse geoökonómiai pozícióját és kezelni tudja a jövőbeli kihívásokat – állítja elemzésében a Europian Council on Foreign Relations.

Az amerikai elnökválasztás jelentős hatással lesz Európa geoökonómiai helyzetére. Egy második Trump-időszakban az USA valószínűleg átállítaná a Kínával való kereskedelmi kapcsolatát, és még keményebb álláspontot képviselne. Ennek számos következménye lehet, többek között az, hogy a globális vállalatok szélsőségesebb intézkedéseket tesznek egy esetleges kereskedelmi háborúra való felkészülés érdekében, Kína kihasználja az Európára gyakorolt nyomást az exportkitettségen keresztül, míg az USA közvetlenül az EU fővárosaival köt üzleteket, ami tovább rontja a gazdasági és biztonsági érdekek közötti elválasztást.

Joe Biden újraválasztása elnökké valószínűleg megőrizné a transzatlanti szövetség egységét Oroszország Ukrajna elleni háborújában. Egy újabb Biden-időszak azonban az EU gazdasági biztonsággal és kockázatmentesítéssel kapcsolatos megközelítését is megkérdőjelezné. A Biden-kormányzat fenntartotta, kiterjesztette és ésszerűsítette a kereskedelmi és technológiai korlátozásokat, amelyek egyre több árucikkre és iparágra terjednek ki, és ezzel számos szektorban és az ellátási láncban is fennakadásokat okozott. Az inflációcsökkentő törvény hatalmas pénzügyi kihívást jelent, továbbra is sok európait zavar, akik attól tartanak, hogy a jövő zöld iparágaiban az USA-val már most versenyelőnybe került.

Kína egyre inkább geopolitikai kihívást jelent Európa számára, nem csupán kereskedelmi kockázatot. A pekingi vezetés továbbra is elkötelezett a biztonságvezérelt gazdaságpolitika mellett, amelynek célja, hogy

növelje a nemzeti ellenőrzést a globális gazdaság azon részei felett, amelyeket hatalmi pozíciója szempontjából kulcsfontosságúnak tart.

Kína évtizedek óta kockázatcsökkentést folytat, csak más zászlók alatt. Ma ennek van egy végső rétege - a "kimozdulás" -, amely magában foglalja a stratégiai ellátási láncok különböző szegmenseinek exportálására és bővítésére irányuló, politikailag összehangolt és átfogó nyomást.

Ennek jele, hogy például az akkumulátorgyártásban nélkülözhetetlen ritkafémek készleteit állami tulajdonnák nyilvánították így bármikor exportkorlátozásokat vezethetnek be, ami mélyütés lenne a nyersanyaghiánytól szenvedő Európának.

Peking törekvését, hogy egyes iparágakban hegemón uralkodó legyen, tovább segíti a kínai (és a globális) gazdaság jelentős strukturális egyensúlyhiánya, amely a hazai kereslet helyett a további kínálat megteremtésére összpontosít. Kína fiskális ösztönzőit most a gyártókhoz irányítják, különösen a gyorsan növekvő és stratégiai iparágakban, mint például az elektromos járművek és a félvezetők gyártása. Ez olyan többletkapacitásokat hozhat létre, amelyeket a kínai piac nem tud felszívni, és Peking nem tűnik lelkesnek (vagy képesnek) a nagyobb belföldi fogyasztás ösztönzésére. Ennek a gazdaságpolitikának a hatásai még évekig bebetonozhatják Kína már most is páratlan gyártási erejét, és a tiszta energiatechnológiától kezdve a petrolkémiai termékeken át a hajózásig, a gépekig, a vegyiparig, a gyógyszeriparig és az örökölt chipekig terjedő iparágakban meglévő ipari termelési többletkapacitása átrendezheti a világgazdaságot.

Kína legfontosabb felvevő piaca pedig Európa lehet.

Oroszország ukrajnai inváziója új korszakba repítette az EU gazdaság- és biztonságpolitikáját, és az európai szövetségi rendszereket jobban próbára tette, mint a hidegháború vége óta bármikor. Az EU példátlan szankciórendszere megkövetelte, hogy folyamatosan kiigazítsa intézkedéseit, és megpróbálja megakadályozni a büntetőintézkedések kijátszását. Ez arra késztette az európaiakat, hogy fontolóra vegyék másodlagos szankciók alkalmazását annak érdekében, hogy harmadik országok vállalatait visszatartsák az Oroszországgal folytatott kereskedelem elősegítésétől, ami továbbra is nehéz kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljenek más országokat, például Kínát, az Egyesült Arab Emírségeket, Törökországot vagy akár Indiát, ha nem fogadják el az európai szankciókat, és kiderül, hogy olyan területeken kereskednek Oroszországgal, amelyeket az EU szeretne korlátozni.

Az ECFR szerint a gazdasági stratégiájának korszerűsítése érdekében az uniónak nemcsak a taktikáját, hanem gazdasági menetrendjének paramétereit is át kell gondolnia. A taktika – védelem, támogatás és partnerség – adhat némi alliteratív inspirációt ehhez a folyamathoz. Az EU geoökonómiai pozíciójának megerősítése és a jövő kihívásainak kezelésére való felkészítése érdekében az EU-nak proaktív, politikai és elvi stratégiát kell kialakítania.

Aktívabb EU kell a külpolitikában

A proaktivitás növelése megköveteli, hogy az EU a reaktív kockázatcsökkentési stratégiáját proaktív geoökonómiai stratégiává fejlessze, amely egyaránt az erősségeire összpontosít. Az EU geoökonómiai ereje nem egyszerűen az egységes piacának mérete vagy vállalatainak értékesítési megbízásai. Mivel a verseny mindenekelőtt a kulcsfontosságú technológiai és ipari ellátási láncok ellenőrzéséért és az azokhoz való hozzáférésért folyik, az erő és a cselekvőképesség az olyan eszközökhöz való hozzáférésből ered, amelyek lehetővé teszik a technológia és az ipar összeolvadását az ellátási láncok mentén. Az eszközök közé tartoznak többek között a fejlett gyártási létesítmények, a kutatási és fejlesztési központok, a speciális berendezések, a nyersanyag-bemenetek és a különböző ellátási láncok közötti kapcsolatok – írja az erősségekről az ECFR.

A politikai szerepvállalás megköveteli, hogy az EU ne csak technikai kockázatokat, hanem geopolitikai célokat is meghatározzon, ami segíthet abban, hogy a blokk hogyan használja saját gazdasági eszközeit a többi hatalommal folytatott verseny alakítására az innováció, a termelés és a kereskedelem terén a legkritikusabb ellátási láncok mentén.

Az egyik geopolitikai célnak annak biztosításának kell lennie, hogy az EU továbbra is megkerülhetetlen szereplő legyen a fejlett technológiai megoldások esetében más hatalmak, különösen Kína számára.

Az Oroszországnak nyújtott egyre szélesebb körű kínai támogatás megakadályozása, valamint egy olyan ellenálló gazdaság kiépítése, amely képes elrettenteni és reagálni a Vlagyimir Putyin Oroszországa által jelentett destabilizáló fenyegetésekre, olyan további geopolitikai prioritások, amelyek közvetlenebb kapcsolatot igényelnek Európa gazdaságpolitikájával. Az EU-nak e geopolitikai célok alapján kell megvizsgálnia és irányítania geoökonómiai eszköztárát, ahogyan azt a zöld átmenet célja érdekében már megkezdte.

Ahhoz, hogy ez az elvek alapján történjen, az EU-nak újra kell állítania a legkritikusabb ellátási láncokat irányító elveket. A nagyhatalmi verseny óriási hatása a világgazdaságra azt jelenti, hogy az erős országok új szabályokat és elveket diktálnak a gazdasági együttműködésben. Ennek hatása nem egyszerűen a de-globalizáció vagy dekoncentráció, hanem az re-globalizáció egy formája, amelyek révén a stratégiai ellátási láncokat diverzifikálják és új partnereket vonnak be. Az EU sem maradt ki ebből a dinamikából, hiszen piacát arra használja fel, hogy a globális ellátási láncokat az általa preferált zöld és digitális szabványoknak megfelelően alakítsa. Kockázatcsökkentési célkitűzései érdekében azonban kevésbé volt hajlandó szabványalkotóvá válni, és ezt a területet nagyrészt másokra bízta.

Az ECFR szerint gazdaságbiztonságra vonatkozó menetrendjére adott negatív reakciók ellensúlyozására az EU-nak egy átfogóbb ajánlatot kell összeállítania a globális dél és a legfontosabb feltörekvő gazdaságok számára, amely a piacra jutáson túl finanszírozási és innovációs együttműködést is magában foglal, amely lehetővé teszi az országok számára, hogy megfeleljenek az EU gazdasági biztonsági és éghajlati normáinak, és ezáltal elmélyítsék integrációjukat az EU-val. Az uniónak minden egyes stratégiai ellátási lánc esetében meg kell határoznia azokat a nemzetközi partnereket, amelyek támogatni tudják az ellenállóbb ellátási láncot, és teljes eszköztárát össze kell gyűjtenie annak érdekében, hogy az EU-val való együttműködés ezen ellátási láncok mentén gazdasági lehetőségeket kínáljon számukra.

A program, ami nem biztos, hogy folytatódik

Mindebben fő szerep juthatna az Európai Unió Global Gateway elnevezésű kezdeményezésének, amelynek célja, hogy az államszövetség a harmadik országoknak nyújtott fejlesztési támogatásait összehangolja. Mint azt Peter Stano, az Európai Bizottság szóvivője a Portfolio-nak nyilatkozva kiemelte, az EU történelmileg az egyik legnagyobb befektető és segélynyújtó volt olyan régiókban, mint Afrika, Ázsia és Latin-Amerika. Megjegyezte azonban, hogy az EU küzdött azzal, hogy a helyiek tudjanak róla, hogy az uniótól kapott támogatásokat. Ezért lényegében egy brand, amelyik növeli az EU márkaismertségét.

A kezdeményezés egy szélesebb körű stratégia része, amely alternatívát kíván kínálni az olyan országok gyors és gyakran feltételekhez kötött beruházásaival szemben, mint Kína és Oroszország. Stano hangsúlyozta az uniós projektek átláthatóságának és magas színvonalának fontosságát, szembeállítva azokat a kínai beruházásokat gyakran kísérő súlyos adósságokkal és gazdasági függőségekkel.

A Global Gateway jövője az uniós tagállamok folyamatos támogatásától és az Európai Bizottság most felálló vezetésétől függ. Stano optimizmusának adott hangot a fejlesztési ügynökségektől érkező pozitív visszajelzésekkel kapcsolatban, utalva arra, hogy a kezdeményezés már most is hozzájárul a folyamatok ésszerűsítéséhez és az uniós támogatások hatékonyságnöveléséhez. Elismerte azonban, hogy a folytatás az Európai Bizottság következő elnökétől és a tagállamok közös akaratától függ.

Egyelőre azonban, hiába a geoökonómiai kihívások, valamint a Global Gateway sikerei, a múlt heti uniós csúcson a következő öt év stratégiai menetrendjébe még nem került bele. Az EU várhatóan így is folytatja a kezdeményezést, mivel Ursula von der Leyen maradt a Bizottság élén, akinek állítólag szívügye a projekt.

Címlapkép forrása: EU