A kormány 11 pontos e-autós csomagot mutat be

A magyar kormány egy 11 pontos, az elektromos autózást érintő csomagot tesz közzé szerdán, amely az Európai Unió jelenlegi problémáira próbál megoldást találni. A kabinet célja, hogy a decemberi uniós csúcson már bemutathassák az Új Európai Versenyképességi Megállapodás tervezetét – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

A versenyképesség volt a témája a magyar uniós elnökség első tanácsi ülésének, amelyet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter vezetett és a tagországok gazdasági kabinetjeinek vezetői vettek rajta részt.

A Versenyképességi Tanács mostani ülésének legfőbb célja egy új európai versenyképességi paktum előkészítése, ugyanis a magyar európai uniós soros elnökség központi célkitűzése az EU gazdasági megerősítése. A témát már a spanyol és a belga rotáció is kiemelten kezelte, valamint tavasszal már Enrico Letta, a Jacques Delors Intézet elnöke is bemutatta az Európai Bizottság felkérésére készített javaslatcsomagját, míg Mario Draghi volt EKB-elnök jelenleg is dolgozik a jelentésén. A magyar kormány tervei szerint az Új Európai Versenyképességi Megállapodás tervezetét Orbán Viktor miniszterelnök az ősz folyamán terjeszti elő az Európai Tanács felé.

A mai ülés egyik legfontosabb témája az e-mobilitás volt, hogy hogyan érjük el a 2035-ös klímasemleges autóértékesítési céldátumot – ismertette a napirendet Nagy Márton a keddi sajtótájékoztatóján. Közölte, hogy a második téma az európai versenyképesség helyzete volt, majd a mesterséges intelligencia került a fókuszba.

Az Európai Tanács elé várhatóan decemberben mutatják be az új uniós versenyképességi csomagot – közölte a miniszter. Ismertette, hogy az egyik legfontosabb területnek azt látják, hogy egyszerűsítsék a szabályozást, amely jelenleg túlságosan nagy terhet ró a társaságokra.

Összesen 11 konkrét, az e-autózáshoz kapcsolatos javaslatot terjeszt elő a magyar kormány, amelyet holnap teszünk közzé

– közölte Nagy Márton. Ezek között lesz a lakossági e-autóvásárlási támogatások ügye, egy egységes szabályozói környezet a gyártóknak, valamint hogy egy európai töltőhálózat épüljön ki. A támogatások esetében kifejezetten az a cél, hogy azokat összehangolják a tagállamok között, mivel jelenleg nagyon fragmentált a rendszer az EU-országok között.

Az állami támogatások kapcsán ismertette, hogy eltérő lehetőségek mentén gondolkodnak a tagállamok. Jelezte, hogy a stabilitási és növekedési paktum reformjával az Európai Bizottság visszatérne a maastrichti szabályokhoz, amelyek korlátozzák a kifizethető ösztönzőket. Nagy Márton elmondta, hogy úgy látják, uniós szintű megoldásra van szükség. Jelenleg tarthatatlannak tartja a robbanómotoros járművek értékesítésének kivezetésére irányuló céldátumot, ha nem történik változás, ugyanis jelenleg 15 százalék alatt van az újonnan forgalomba állított e-autók aránya.

Kiemelte az európai akkumulátor-értéklánc fejlesztésének és a mesterséges intelligencia Európára gyakorolt hatásának fontosságát. Nagy megemlítette, hogy az autógyártókra és a családokra vonatkozó állami támogatási szabályokra van szükség az elektromos járműipar támogatása és a határok nélküli mobilitás biztosítása érdekében az EU-ban.

Mint elmondta, az ösztönzők esetében nagyon fontos kérdés, hogyan finanszírozza ezeket az EU. „Természetesen ez lehet egy új adózási forma” – tette hozzá. „Látjuk, hogy támogatások nélkül nincs lehetősége, mint a termelőknek kell csökkenteniük áraikat, ez egy lassabb folyamat” – tette hozzá, hogy a vásárlók mellett a gyártók támogatása is fontos elem lehet az új uniós szabályozásban.

Az Európai Bizottság által a kínai e-autók importjára kivetett büntetővámok kapcsán elmondta, hogy ezek jelenleg csak ideiglenes tételek, csak az ősszel – októberben vagy novemberben – dönthetne az Európai Tanács a véglegesítésükről. A magyar kormány álláspontját ismertetve elmondta, hogy a protekcionizmussal nem értenek egyet.

Címlapkép forrása: Portfolio