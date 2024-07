Sajátos megtorlás vár a magyar kormányra az EU-elnökség kihasználásáért

Orbán Viktor magyar miniszterelnök oroszországi és kínai látogatásai komoly elégedetlenséget váltottak ki az Európai Unióban. Az uniós elnökség logójával ellátott diplomáciai útjai miatt Orbánt sokan azzal vádolják, hogy zavart kelt és hangsúlyozzák, hogy nem az EU álláspontját képviseli. Válaszlépésekre már készülnek, de politikai kommunikációs háborúba nem kezdene Brüsszel, inkább Magyarország elkaranténozása indulhat el – közölték EU-s tisztviselők és diplomaták a Portfolio-val.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor az ukrajnai háborúval kapcsolatos egyoldalú diplomáciai kezdeményezéseivel elégedetlenségi hullámot váltott ki az uniós partnerek körében. Sokan kritizálták, hogy az EU soros elnökeként – saját szavait idézve – „békemisszión” járt Vlagyimir Putyinnál a múlt héten. Az orosz elnök pedig kihasználva a helyzetet úgy köszöntötte, mint az EU-elnökség képviselőjét, ami különösen sokaknak fájt az EU-ban.

Hétfői, Hszi Csin-pingnél tett látogatást ugyan szintén nem nézték jó szemmel Brüsszelben, de mivel a kínai elnök semlegesebb szereplő az ukrajnai hadműveletet elindító Putyinhoz képest, erre már külön megrovást nem kapott a magyar kormányfő.

A feszültség tapintható az orosz elnöki találkozó óta Brüsszelben, és számos uniós tagállam tervezte, hogy elégedetlenségének hangot ad az uniós nagykövetek szerdai brüsszeli rendes találkozóján, és esetleg a héten Washingtonban megrendezésre kerülő NATO-csúcstalálkozón is – értesült a Politico. A lapnak Orbán fellépését sokan „trollkodásnak és játszadozásnak” nevezték.

A probléma középpontjában az áll, hogy Orbán a kijevi, moszkvai és pekingi látogatásai során az uniós elnökség logóját használja, ami a határok elmosódását jelenti. Kaja Kallas észt miniszterelnök nyilvánosan bírálta Orbánt, mondván, hogy nem képviseli az EU-t vagy annak álláspontját, és az uniós elnökségi pozíciót arra használja ki, hogy zavart keltsen.

A Portfolio-nak nyilatkozó egyik uniós diplomata azt mondta:

az újságok címlapján így is az szerepel, hogy az Európai Unió soros elnöke járt Vlagyimir Putyinnál, ami sújt ad a látogatásnak és megosztottságot mutat.

Forrásunk egyébként hasonló vitákra számított, ami teljes kontrasztja annak, hogy szakmai szinten egy konstruktív együttműködésen alapuló, unalmas magyar levezetést vártak és kaptak eddig a magyaroktól. Példaként említette a keddi, budapesti versenyképességi tanácsi ülést, ahol a magyar kormány által összeállított napirend is egy szakmai program volt, ami teljesen illeszkedett az eddigi spanyol, belga és EU-s vezetésű egyeztetések sorába.

Más uniós tisztviselőkkel és külföldi diplomatákkal beszélve inkább az a kép rajzolódik ki, hogy valójában mindenki számított egy hasonló felszíni, kommunikációs vagy diplomáciai összeütközésre Orbán Viktor elnöksége alatt, inkább az időpont és a mód lepett meg mindenkit.

Bár a nemzetközi sajtóban több hír is megjelent arról, hogy a magyar kormányfő lépéseire válaszul a tagállamok megpróbálhatják elvenni az EU-elnökséget Magyarországtól, erre kevés esély mutatkozik.

A vágyvezérelt újságírás és politika körébe tartozik egy ilyen lépés

– fogalmazott egy külföldi diplomata, aki szerint a magyar miniszterelnök még Donald Trumppal is találkozhat, de ő ezt az amerikai elnökválasztási kampány későbbi szakaszában várja. Ugyanakkor úgy véli, hogy „Magyarország már fekete báránya annyira az EU-nak, hogy különösebben nem kell magyarázni, ha az uniós fősodorból kifelé tesz lépéseket, az egész államszövetség imázsát nem befolyásolja a lépés, ha mindenki elhatárolódik tőle.”

Más forrásaink is úgy vélték, hogy valószínűtlen egy az elnökséget megszakító válaszlépés, de valamilyen szankciót a magyar diplomácia elmúlt napokban látott, előre nem egyeztetett manőverezgetése majd maga után von. Az EU rotáció elvételére nagyon korlátozott lehetősége van csak az uniós intézményrendszernek, így politikai falnak rohanás is lehetne a végkifejlet, amit Brüsszelben senki nem vállal fel.

Tudomásunk szerint olyan opció a szerdai nagyköveti ülésen sem jött elő, hogy elveszik a magyar elnökséget.

A Portfolio-nak nyilatkozók szerint egyébként is olyan egyértelmű lépésekre van szükség, amellyel nem az EU presztízsét rombolják, és lekaranténozzák a különutas magyar kormány tevékenységét. A „békemissziót politikai kommunikációs hadműveletnek” tartják, amelyre rossz válasz lenne bármilyen erőteljesebb fellépés, amely áldozati szerepet ad a magyar kormánynak.

Ezzel cseng egybe a Politico értesülése is: a csendes kilépés stratégiáját választják sokan. A csendes kilépők a visszafogott megközelítést választják, és a magas rangú politikai szereplők helyett alacsonyabb rangú tisztviselőket küldenek a Tanács magyarországi megbeszéléseire.

Ennek már vannak előjelei: maga az Európai Bizottság sorra mondja le az utakat, hétfőn Johannes Hahn költségvetési biztos mondta le az útját, ahogy a budapesti versenyképességi találkozótól is távol maradtak, ide pedig alacsonyabb rangú tisztviselők érkeztek sok másik országból is. A végrehajtó testület hagyományos látogatására sem kerül sor a nyáron, ahogy Orbán Viktor programbeszédét is csak ősszel ejtheti meg az Európai Parlamentben. Bár ezeket már lehetett tudni a magyar elnökség előtt is, Eric Mamer, a Bizottság szóvivője szerdán azt válaszolta egy újságírói kérdésre:

jelenleg nincsenek részleteim arról, hogy milyen döntés születik a látogatásról, és milyen szempontok alapján fogjuk végül meghatározni az álláspontunkat. Egy későbbi időpontban fogjuk megvitatni a kérdést. Mint tudják, a bizottság jelenleg egy viszonylag intenzív intézményi szakaszban van, hogy felkészüljön az Európai Parlament jövő héten Strasbourgban tartandó első plenáris ülésére, ezért térjünk át más kérdésekre.

Az is biztosnak látszik, hogy nem mindenki követi a bojkottálás útját: például Wopke Hoekstra

Miközben a magyar elnökség folytatódik, az európai politikai helyzet továbbra is feszülten figyeli majd a kormány lépéseit. Azonban egyelőre mindenki arra számít, hogy a tagállami politikusok szólalnak majd fel a jövőben is, ha kell élesen elhatárolódva a magyar kabinet esetleges kockázatosabb lépései miatt, míg az EU megpróbálja elszigetelni magát.

