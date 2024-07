Egy hajszálon múlik Ursula von der Leyen sorsa, titkos alkuk és hatalmi harcok sorára készülhet

Szabó Dániel 2024. július 13. 14:30

Ursula von der Leyen esélyei az Európai Bizottság elnöki tisztségének második ciklusára attól függnek, hogy képes lesz-e megszerezni az újonnan megválasztott Európai Parlament támogatását. Bár az uniós kormányfőket a háta mögött tudhatja, a képviselők abszolút többségét is meg kell nyernie. Ehhez el kell igazodnia az EP összetett hatalmi dinamikájában, amelyet megborított a Patrióták Európáért megjelenése, amely több frakciót is leszalámizott. A titkos szavazás további bizonytalansági tényezőt jelent, ugyanakkor lehetőséget ad von der Leyen számára, hogy alkukat kössön és támogatást nyerjen anélkül, hogy bárki is tudna róla. Végső soron az alternatívák hiánya és a politikai káosztól való félelem von der Leyen malmára hajthatja a vizet.