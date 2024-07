Pellengérre állítják az Európai Bizottságot: véthetnek az alapszabályok ellen

Emily O'Reilly európai ombudsman aggodalmát fejezte ki az összeférhetetlenségi szabályok esetleges Európai Bizottság általi megsértése miatt. Azt vizsgálják, hogy sérti az általános előírásokat, ha az uniós végrehajtó testülettől távozó dolgozók később ügyvédi irodáknál helyezkednek el – számolt be a Politico

A lapnak adott interjújában O'Reilly azt javasolta, hogy a Bizottságnak határozottabban kellene fellépnie a kérdésben, vagy megtiltva a tisztviselőknek, hogy olyan új munkakörökben helyezkedjenek el, amelyek összeférhetetlenséget jelentenek, vagy kötelezve új munkaadóikat arra, hogy nyilvánosságra hozzák, min dolgozhatnak és min nem.

O'Reilly bírálta az ügyvédi irodákat, amelyek a Bizottság volt tisztviselőinek belső ügyekre való rálátását reklámozzák, hogy ügyfeleket szerezzenek. Rámutatott Henrik Morch, az EU végrehajtó testületének korábbi, a közlekedési ágazatért felelős trösztellenes igazgatójának esetére, aki a Paul Weiss ügyvédi irodához került. Az iroda sajtóközleménye, amelyben bejelentette a csatlakozását, úgy jellemezte Morchot, mint „óriási értéket az ügyfeleik számára”, ami O'Reilly szerint árthat a közbizalomnak, és alááshatja az EU kereskedelmi és versenyjogi végrehajtási munkáját.

Margrethe Vestager versenypolitikai biztos megvédte az Európai Bizottság forgóajtó-politikáját, és kijelentette, hogy az uniós szabályok nagyon szigorúak arra vonatkozóan, hogy a korábbi tisztviselők mit tehetnek és mit nem, miután munkahelyet váltanak. A végrehajtó testület munkatársainak távozásukat követően két évig engedélyt kell kérniük új tevékenységek megkezdésére,

a vezető tisztviselőknek pedig egy évig tilos lobbizniuk korábbi intézményükben azokban az ügyekben, amelyeket az utolsó három évük alatt felügyeltek.

O'Reilly azonban azzal érvelt, hogy ezeket a korlátozásokat nem könnyű ellenőrizni, és hogy a tisztviselők akkor is adhatnak tanácsot a problémás ügyfeleknek, ha nem dolgoznak velük közvetlenül. Úgy látja, hogy egy független hatóság jobban alkalmas lenne a szabályok betartatására.

O'Reilly aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a versenyjogi végrehajtók kiszolgáltatottak lehetnek az ügyvédi irodák és a tanácsadó cégek által történő levadászásnak, mivel a vállalatok világszerte nagy érdeklődést mutatnak munkájuk iránt. Több példát is említett arra, hogy korábbi bizottsági tisztviselők a magánszektorban vállaltak szerepet, köztük Nicholas Banasevicet, aki a Gibson Dunn ügyvédi irodától távozott, és most a Microsoft versenyért és szabályozásért felelős vállalati alelnöke, valamint Carles Esteva Mossót, az állami támogatásokért és fúziókért felelős korábbi főigazgató-helyettest, akit 2021-ben a Latham & Watkins ügyvédi iroda vett fel.

Címlapkép forrása: EU