Brüsszel kőbe véste a határidőt a magyar kormánynak, válaszokat várnak Oroszország miatt

A hét eleje óta bírálják a kormányt, hogy egy júliusi kormányrendelettel az ukrán és szerb állampolgárok mellett nyolc további államot, köztük Oroszország és Fehéroroszország állampolgárait is jogosulttá tette a Nemzeti kártya nevű tartózkodási engedélytípusra.

Russia is a security threat. We need more, not less vigilance. Giving potential Russian spies and saboteurs easy EU access would undermine the security of us all. Today in a letter I ask the Hungarian government to explain. If their easy access scheme is a risk, we will act. pic.twitter.com/Vy74JqNfAI