Brüsszel minden eszközzel fellép a magyar kormánnyal szemben, ha beváltja fenyegetését

Az Európai Bizottság élesen bírálta a magyar kormány legújabb bevándorlási fenyegetését, miszerint illegális bevándorlókat szállítanának Brüsszelbe a szerb határról. Anitta Hipper, a Bizottság szóvivője elfogadhatatlannak és az uniós jogot súlyosan sértőnek nevezte a tervet, amely veszélyeztetné a schengeni térség biztonságát is. Hangsúlyozta, hogy a Bizottság minden rendelkezésre álló eszközt bevet, hogy biztosítsa a jogszabályok betartását, és kapcsolatban áll nemcsak a magyar, hanem a szomszédos országok vezetésével is.

Az Európai Bizottság szokásos keddi sajtótájékoztatóján Magyarország újabb bevándorlási intézkedései is napirendre kerültek miután a kormány hétvégén is arról beszélt, hogy kész arra, hogy menekülteket buszoztasson a szerb határról Brüsszelbe, ha az uniós végrehajtó testület nem lép a Magyarországra kirótt 200 millió eurós egyszeri és 1 millió eurós napi bírság ügyében.

Mint ismert, az Európai Unió Bírósága azért ítélte el a magyar kormányt, mert egy korábbi bírósági döntést nem hajtott végre, amely arra kötelezi Magyarországot, hogy a menekültügyi eljárások elindítására a határon átlépve biztosítson lehetőséget. A kabinet erre válaszul követeli, hogy az EU fizessen 900 milliárd forintnyi hozzájárulást, mivel Magyarország ennyit költött a határkerítések felépítésére és az EU külső határainak védelmére. Valamint a menedékkérők elbuszoztatását is belengették, a hétvégén pedig már bemutatták azokat a járműveket is, amelyeket erre használnának.

Kedden Anitta Hipper, az Európai Bizottság szóvivője újságírói kérdésekre válaszul élesen bírálta a magyar kormány legutóbbi bejelentését, miszerint a magyar hatóságok az illegális bevándorlókat a magyar-szerb határról Brüsszelbe kívánják szállítani.

Hipper egyértelművé tette, hogy ez a terv

„elfogadhatatlan” és „súlyosan sérti az uniós jogot”,

valamint az EU-tagállamok közötti kölcsönös bizalom és együttműködés elvét. Hozzátette: a magyar kormány által belengetett buszoztatás veszélyeztetné a teljes schengeni térség biztonságát. Jelezte, az Európai Bizottság kapcsolatban áll a magyar hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsa: Magyarország tartózkodjon az intézkedés végrehajtásától.

Készen állunk minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetni, hogy az uniós jog betartása biztosítva legyen

– jelentette ki Hipper.

Azt is jelezte, hogy nemcsak a magyar, de a szomszédos országok vezetésével is felvették a kapcsolatot, a bel- és igazságügyi ügynökségekkel is.

Készek vagyunk arra is, hogy a Szerződésben foglalt minden hatáskörünket felhasználjuk az uniós jog tiszteletben tartása érdekében

– jelentette ki a szóvivő.

Amikor a sajtó képviselői rákérdeztek, hogy ez az intézkedés indokolná-e a Schengeni Határellenőrzési Kódex 29. cikkelyének alkalmazását, Hipper hangsúlyozta, hogy jelenleg vizsgálják a helyzetet. Újságírói kérdésre, hogy a magyar kormány korábban tavaly, amikor több mint 1400 elítélt embercsempészt engedett szabadon a magyar börtönök zsúfoltsága miatt sértette-e a schengeni szabályokat, az Európai Bizottság szóvivői csak annyit közöltek,

hosszasan tárgyaltuk a kérdést Magyarországgal. Kapcsolatban állunk a magyar kormánnyal, és ismételten elmondom, ha Magyarországról van szó, sorozatos jogsértésekről beszélhetünk.

Címlapkép forrása: EU