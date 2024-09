Harcias, tisztességtelenebb Európai Unió épül az új fenyegetések miatt

Az EU jelentős kihívásokkal néz szembe versenyképességének fenntartásával a tiszta technológiáknál, főként Kína és az Egyesült Államok nemzetközi szabályokra fittyet hányó lépései miatt. Mario Draghi, korábbi EKB-elnök új versenyképességi jelentésében új intézkedéseket javasol, hogy az EU egyenlőbb versenyfeltételeket teremtsen magának, így csökkentheti a kritikus nyersanyagimporttól való függőségét, fokozhatja innovációs és gyártási képességeit, ami hosszabb távon ellenállóbbá teszi az unió gazdaságát és belső piacát. Új elemként egy protekcionistább, harcosabb EU megalkotását szorgalmazza.

„Mások már nem a szabályok szerint játszanak, és aktívan folytatnak olyan [tisztességtelen] tevékenységet, amelyekkel javíthatják versenypozíciójukat.

A mi reakciónk korlátozott, mert szervezetünket, döntéshozatalunkat és finanszírozásunkat a tegnapi – a Covid előtti, az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktus előtti –, a nagyhatalmi rivalizálás visszatérése előtti világra tervezték. Olyan Európai Unióra van szükségünk, amely megfelel a mai és a holnapi világnak. Amit én javaslok... az radikális változás

– mondta Mario Draghi még áprilisban az európai szociális jogokról szóló konferencián az Egyesült Államokra és Kínára utalva. A volt EKB-elnök akkor már dolgozott az Európai Bizottság számára a most kiadott versenyképességi stratégián, amelyben sokszor megjelenik akkori kijelentésének gondolatisága: ha a világ két legnagyobb gazdasági hatalma nem tartja be a kereskedelmi és versenyszabályokat, akkor az EU-nak is így kell tennie és keményen fel kell lépnie ellenük.

Friss javaslatcsomagjának egyik legfontosabb eleme, hogy az Európai Uniónak megoldást kell találnia a versenyképességének fenntartására a tiszta technológiák terén úgyis, hogy az USA az inflációcsökkentő törvénnyel, míg Kína az állami támogatások alig szabályozott és korlátlan folyósításával versenyelőnybe került.

Ezekre már részben válaszolt is Brüsszel: brutális pótvámokat vetettek ki a kínai e-autók importjára, valamint szubvenciós vizsgálatot indítottak az ázsiai ország napelem- és szélturbinagyártói ellen. Vélhetően utóbbi szektoroknál is hasonló, emelt behozatali terhekről dönt majd az Európai Bizottság,

de Draghi szerint ez nem elég, az EU-nak államszövetségi szinten be kell szállnia a támogatási versenybe, hogy kiegyenlítse az erősen más országok felé lejtő pályát, miközben megakadályozza, hogy a belső piacon egymással versenyezzenek a tagállamok.

A tisztességtelenné váló nemzetközi környezetre állatorvosi lóként a megújuló energiatermelők gyártását hozza példaként, amelyeknél az uniós problémák egy része földrajzi adottság, valamint szabályozói kérdés, de erősen kihat rá a tisztességtelen támogatási verseny.

Drágább, lassabb, bonyolultabb

A javaslatcsomag először az unió természetéből adódó problémákat veszi számba, valamint azt is kifejti, hogy miért nem játszhat az államszövetség a korábbi kereskedelmi és versenyszabályok szerint.

Mint írják, az EU magasabb működési és tőkeköltségekkel tud csak termelni más régiókhoz, különösen Kínához képest. Az EU-ban és az Egyesült Államokban a napelemek, szélerőművek és akkumulátorgyártó létesítmények egységnyi termelési kapacitásonként 70-130%-kal drágábbak, mint az ázsiai országban. Ez a költségkülönbség az alapanyagok, a villamos energia és a munkaerő magasabb árával függ össze. Az EU részesedése a szélturbinákhoz szükséges nyersanyagok globális termeléséből mindössze 2%, míg Kína részesedése 43%. Ez az importfüggőség növeli a költségeket és csökkenti az EU versenyképességét, piaci dominanciájával pedig Peking vissza is él:

tisztességtelen árversenyt generál, ahol a cégek veszteségeit kiegyenlíti, gyakorlatilag dömpingárukkal önti tele az Európai Uniót.

Ráadásul az EU iparát különösen sújtják a magas energiaárak az utóbbi időszakban az orosz–ukrán háború folyományaként. Így az energiaigényes alkatrészek – például a napelemekhez szükséges ostyák és poliszilícium – gyártása költséges az államszövetségen belül. Ennek következményeként több uniós széllapátgyárat más, alacsonyabb munkaerőköltségű régiókba –főként Kínába – telepítettek át. Ugyanígy van ez azoknál a gyártási folyamatoknál, amelyek emberierőforrás-igényesebbek: az EU-ban a magasabb bérek és munkaügyi normák miatt szintén Ázsiába vándorolt a termelés.

Ráadásul az EU-ban hosszabb átfutási időkkel kell számolni a környezetvédelmi és egyéb engedélyeztetési szabályok miatt, ami magasabb költségeket eredményez a beruházóknak. Például Kínában a legrövidebb az építési és felfutási idő a napelemgyártás terén, ami a magántőkét is elszívja a kontinensről.

Unalomig ismételt probléma, hogy az unió nagymértékben függ a tiszta technológiák előállításához szükséges kritikus nyersanyagok importjától. Az EU például majdnem 100%-ban importfüggő a finomított lítium tekintetében, amely az akkumulátorok kulcsfontosságú összetevője. Ez a függőség szűk keresztmetszeteket okoz az Európai Unió ellátási láncaiban, és rontja versenyképességét,

ráadásul monopolhelyzete miatt az árazáson keresztül Kína tovább ronthatja a megtérülést az uniós gyártók esetében így helyet csinálva a belső piacon saját vállalatainak.

Számos nagy gazdaság célzott programokat indított a helyi tiszta technológiák gyártásának fejlesztésére. Kína például egyértelmű tervgazdasági célkitűzésekkel, állami támogatásokkal, olcsó hitelekkel ösztönzi a megújuló energia előállítását. Az USA inflációcsökkentő törvénye (IRA) szintén jelentős beruházásokat vonzott a tiszta technológiákba.

Az Európai Bizottság jelentése szerint Kína tiszta technológiákra fordított támogatásai a GDP-hez viszonyítva kétszer olyan magasak, mint az EU-ban, ami egyenlőtlen versenyfeltételeket teremtett, hiszen a kínai gyártók alacsonyabb költséggel tudtak termelni és exportálni. Hiába tiltják a WTO szabályai az ilyenfokú szubvenciót, az azok által elért méretgazdaságosság miatt Kína már mindenképpen előnyben van, amire csak sebtapasz, ha protekcionista módon pótvámokat vetnek ki.

Az amerikai módszert egyrészt a problémák, másrészt a követendő példák között is listázza a Draghi-jelentés. Az IRA célja, hogy csökkentse az amerikai ellátási láncba történő beruházások kockázatát, és mérsékelje az importtól való függőséget, ami az unió számára is iránymutatás lehet. A bejelentés óta a tiszta technológiák gyártására irányuló amerikai beruházások jelentősen növekedtek, az éves összberuházás 204%-kal ugrott meg az előző két évhez képest. Az EU szakpolitikai keretét a tiszta technológiák gyártására csak nemrégiben jelentették be, válaszul az amerikai IRA-ra, de az EU támogatása kevésbé célzott és kevésbé nagyvonalú, mint az amerikai ösztönzők, és az uniós forrásokhoz való hozzáférés bonyolultabb és kevésbé kiszámítható.

Mint arra Draghi a jelentésben többször rávilágít, az EU-ban a gyártási projektekre vonatkozó nemzeti engedélyezési eljárások bonyolultak, hosszadalmasak és kiszámíthatatlanok. Az engedélyezési folyamat akár négy évig is eltarthat, ami növeli a projektgazdák és befektetők kockázatait és költségeit. Hollandiában, ahol a folyamat digitalizált, a legrövidebb engedélyezési idő körülbelül hat hónap.

Más tagállamokban ez akár négy évig is eltarthat, ami jelentős akadályokat teremt.

Az EU közigazgatási kapacitása sem elegendő a tiszta technológiákba történő beruházások szempontjából kritikus engedélyezési eljárások hatékony végrehajtásához. Az önkormányzatok 69%-a hiányt jelez a környezetvédelmi és éghajlati értékelésekkel kapcsolatos készségek terén.

A tiszta technológiákat gyártó iparág munkaerő- és készséghiánnyal is küzd. Európában a tiszta technológiák területén lévő munkahelyek egyharmada a feldolgozóiparban található. 2015 és 2020 között a tiszta technológiák szektorában a munkahelyteremtés 12%-kal nőtt, és 2019 és 2023 között megduplázódott az üres álláshelyek száma. Számos munkakör viszonylag új az átalakuló ágazatokban, és a hanyatló iparágakból átképzett munkaerőnél nagy tartalékok vannak, a dolgozók pedig a magasabb bérekből és presztízsű beosztásokból is profitálhatnak.

A gyártási tevékenységeket kiegészítő feladatok – különösen a telepítés és karbantartás – szintén további munkaerőt igényelnek majd, de a műszaki szakmák képesítéseit még nem harmonizálták az EU-ban. A jelentés arra is rávilágít, hogy az Európai Bizottság a nemzeti energia- és éghajlat-változási tervek alapján arra a következtetésre jutott, hogy a tagállamok többsége nem fogalmazott meg konkrét célokat, ami miatt megint csak hátrányba került a tervgazdasági modellt követő Kínával szemben.

Van megoldás, de radikális változás kell

E kihívások kezelésére a jelentés egy sor olyan intézkedést javasol, amelyek célja az EU versenyképességének növelése a tiszta technológiák gyártásánál és telepítésénél.

Brüsszeli szempontból szentségtörésnek számít, de Draghi szerint központi támogatásokkal kell felönteni az uniós tisztaenergiás szektort: vagyis költeni kell, amennyit nem szégyellnek.

Elsőként azonban kiáll a már megkezdett gyakorlat mellett, a jelentésben azt állítva, hogy a Net-Zero Industry Act (NZIA) teljes körű és gyorsított végrehajtásának biztosítása segíteni fog megfordítani az EU versenyképességének jelenlegi csökkenő tendenciáját a tiszta technológiák terén – véli Draghi.

A terv magában foglalja a teljes értékláncra vonatkozó, megbízható és naprakész adatok biztosítását, az NZIA végrehajtásához szükséges tagállami adminisztratív kapacitás megerősítését, hatásvizsgálat és jogalkotási javaslat benyújtását az árverési volumenek nem árkritériumoknak alávetett részének felülvizsgálatára és 2026-ig történő növelésére. A tagállamok a Net-Zero Industry Act egyes rendelkezéseinek gyorsított ütemezését is biztosíthatják azáltal, hogy kijelölik az engedélyezéssel foglalkozó nemzeti kapcsolattartó pontjaikat, a stratégia végrehajtását beépítik a nemzeti energia- és éghajlat-változási tervekbe, a vállalatok számára lehetővé teszik, hogy beruházásaikat stratégiai projektként indítsák el, felgyorsítják az engedélyezést, és értékelik az ipari klaszterek (Net-Zero Valleys) lehetőségeit.

A javaslatcsomagban sürgetik az Európai Bizottságot, hogy a lehető legrövidebb időn belül fogadja el az innovatív és fenntartható technológiákra vonatkozó szabályozási kritériumokat. Ennek alapján a tagállamoknak a közbeszerzésekben és a „Contract for Difference” (CfD) árverésekben kifejezett minimális kvótát kellene bevezetniük a kiválasztott, helyben előállított termékekre és alkatrészekre – amennyiben ez szükséges az EU tiszta technológiai gyártási céljainak eléréséhez. A kvótákat akkor kell bevezetni, ha az EU (az NZIA ellenére) nem tud (újra) autonómiát szerezni a stratégiai iparágakban.

Az ilyen kvótáknak korlátozott volumenűeknek kell lenniük, amelyeket idővel fokozatosan ki kell igazítani az uniós termelés esetleges felfutásának fényében, és olyan kritériumokkal kell kombinálni, amelyek a helyi termelést a leginnovatívabb és fenntarthatóbb megoldásokra irányítják. Ezzel párhuzamosan fontos, hogy a tagállamok időben megtervezzék a közelgő CfD-árveréseket és közbeszerzési eljárásokat.

A kiválasztott, helyben előállított innovatív, fenntartható technológiák átvételének egyéb formái, például az EU és az EBB finanszírozási rendszereiben és más nemzeti támogatási rendszerekben szereplő követelmények és jutalmak előmozdítása tovább növelheti a versenyképességet. A nagykereskedők és forgalmazók vállalhatnák, hogy portfóliójukba felvesznek egy sor olyan, EU-ban gyártott technológiát, amelyek megfelelnek a fenntarthatósági és rugalmassági kritériumoknak.

Gyakorlatilag így az EU protekcionista, saját vállalatait védő lépésekkel reagálhatna a kínai és amerikai szubvencióra.

A tiszta technológiai megoldások magán- és közfinanszírozásának mozgósítása kulcsfontosságú Draghi szerint: úgy látják, rövid távon az EU-nak maximalizálnia kell az Innovációs Alap keretében rendelkezésre álló forrásokat azáltal, hogy a finanszírozás egy részét konkrét tiszta technológiák és az értéklánc egyes szegmenseinek gyártására különíti el.

Azokat a projekteket, amelyek a teljes uniós értéklánc mentén mélyebb integrációra törekszenek (beleértve a kritikus nyersanyagok beszerzését is), az értékelések során jutalmazni kell.

Ez a lépés magyar szempontból kellemetlen is lehetne: a kínai akkumulátorgyárak ugyan a belső piacon termelnének, tehát az uniós értéklánc részének számítanának, de a nyersanyagárakon úgy spórolhatnának, hogy azokat Kínából hozzák. Ha azonban az alapanyagbeszerzést uniós termelőktől várnák el, nem kerülnének előnybe az EU-s vállalatokkal szemben.

Javasolják, hogy az Európai Uniónak a tiszta technológiák gyártástámogatására CfD-ket és szén-dioxid-különbözeti szerződéseket is fel kellene ajánlania. Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből származó bevételek felhasználása a gyártási kapacitásba való beruházásra úgy érhető el, hogy a tagállamokat arra ösztönzik, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó bevételeik egy részét a tiszta technológiák gyártására fordítsák, és ehhez technikai támogatást nyújtanak.

Az EU-nak a határokon átnyúló projektek állami támogatására az új versenyképességi Közös európai érdekű fontos projektek (Important Projects of Common European Interest, IPCEI) eszközt is mozgósítania kell. Ez olyan közös európai projekteket támogat, amelyek stratégiai fontosságúak az EU gazdaságának versenyképessége és fenntarthatósága szempontjából, lehetővé téve az innovációt és a transznacionális együttműködést kulcsfontosságú iparágakban. Az IPCEI úgy működik, hogy több tagállam együttműködésével jelentős közérdeket szolgáló projekteket finanszíroz, amelyeket nemzeti és uniós forrásokból támogatnak, hogy előmozdítsák az innovációt és a gazdasági növekedést stratégiai területeken.

Közös kasszából, egymás helyett a riválisokkal versenyezve

Azt is javasolják, hogy a következő többéves pénzügyi keretnek (MFF) ésszerűsítenie kell a tiszta technológiák gyártására szánt finanszírozást, megfelelő méretűnek kell lennie, és a vállalatok számára egyetlen belépési pontot kell kínálnia –

vagyis nem a tagállamoknak, hanem az Európai Bizottságnak kellene döntenie a támogatásokról.

A tiszta technológiákra vonatkozó nemzeti állami támogatásokat fokozatosan uniós szintre kell áthelyezni, a tiszta technológiákra vonatkozó uniós szintű költségvetést ésszerűsíteni és megerősíteni kell, míg a nettó nulla százalékos átálláshoz szükséges stratégiai beruházásokhoz nyújtott átmeneti válság- és átmeneti keretrendszer (TCTF) állami támogatását 2025 utánra is ki lehetne terjeszteni. Ezen túlmenően a TCTF a képzettséghez és átképzéshez kapcsolódó szociális feltételeket is tartalmazhatna.

Azért javasolja ennél az uniós finanszírozást, mert a megújulók és tisztatechnológiák elterjedése sokkal gyorsabb a gazdagabb országokban, amelyek könnyebben csoportosítottak állami támogatásokat ezekre a célokra.

Így az unió belsőpiacon egy tisztességtelen verseny indult, ezt pedig csak a központilag koordinált EU-s irányítás kezelhetné, hogy a Magyarországhoz hasonló feltörekvő gazdaságok ne kerüljenek hátrányba.

Az EU-nak emellett csökkentenie kell a kockázatot, és mobilizálnia kell a tiszta technológiákba történő magánbefektetéseket. Számos eszköz már létezik, de ezeket növelni kellene, a tiszta technológiákat célzottabban kellene támogatni erre a célra létrehozott befektetési eszközök segítségével, az első telepítésekre/az első ilyen jellegű technológiákra kellene kiterjedniük, és a köz- és magánszféra közötti partnerségeket kellene kihasználni.

Példaként azt javasolják, hogy az intézményi befektetőket ösztönözni kell arra, hogy a tiszta technológiák gyártásába fektessenek be azáltal, hogy az EBB vagy a nemzeti támogató bankok (NPB-k) tiszta technológiákra vonatkozó tőkealapokat hoznak létre; az InvestEU-t a zöld átmenet és a tiszta technológiák számára feltöltik; az európai technológiai bajnokok kezdeményezés keretében megfelelő támogatást biztosítanak a tiszta technológiáknak. Az EBB-nek vagy/és az NPB-knek állami garancia- és viszontgarancia-rendszereket kell nyújtania a kereskedelmi bankok számára, hogy fedezzék a tiszta technológiával kapcsolatos gyártási projektek beruházási kockázatainak legnagyobb részét.

Úgy véli, hogy az EBB közelmúltbeli kezdeményezését (egy 5 milliárd eurós alapot), amely az európai szélenergia-fejlesztési cselekvési terv részeként támogatja a szélenergia-termelő berendezések gyártását az EU-ban, meg kell ismételni és adott esetben más tiszta technológiákra is ki kell terjeszteni.

A beszerzési források diverzifikálása és a harmadik országokkal való ipari partnerségek kialakítása is kulcsfontosságú a jelentés szerint. A "rugalmassági kritériumok" megfelelő végrehajtása mellett a közbeszerzések és az NZIA szerinti árverések során az EU-nak technológiánként (reális) importdiverzifikációs célokat kell bevezetnie. Ezek a célok néhány olyan termékkategóriára összpontosíthatnak, ahol jelentős a függőség a harmadik országoktól, és az EU kínálata erősen koncentrált.

Az EU az uniós üzleti konzorciumokkal együtt feltérképezhetné az ilyen partnerségekben rejlő lehetőségeket az ellátási lánc importja vagy exportja, valamint a hasonlóan gondolkodó harmadik országokban történő helyi uniós gyártás tekintetében; az Európai Beruházási Bank (EBB) támogatására támaszkodhatna az átvételi megállapodásokhoz világszerte; olyan országok hálózatát hozhatná létre, amelyek komparatív előnyeiknek megfelelően (pl. erőforrás-ellátottság, finomítási vagy gyártási infrastruktúra jelenléte) az ellátási lánc különböző részeiért felelősséget vállalnak, a megbízhatósági kritériumok közös listája alapján (pl. környezeti lábnyom, munkajogok, kiber- és adatbiztonság).

A közvetlen külföldi befektetések optimalizálása és az uniós know-how védelme kulcsfontosságú Draghiék szerint.

Az EU megkönnyíthetné közös vállalkozások vagy együttműködési megállapodások létrehozását az uniós és nem uniós vállalatok közötti tudásátadás és -megosztás érdekében. Például az EU-s vagy tagállami pénzügyi támogatásban részesülő külföldi vállalatokat helyi munkaerő-felvételi és gyakornoki záradékoknak kellene kötelezniük, hasonlóan az Egyesült Államok IRA-jának gyakorlatához. Ugyanakkor a tiszta technológiákba történő kimenő uniós befektetések megérdemelnének egy szűrési mechanizmust annak biztosítására, hogy a belső piacon működő vállalatok megtartsák az alapvető szellemi tulajdonjogokat és know-how-t.

Azt is írják, hogy a képzett munkaerő összegyűjtése elengedhetetlen a tiszta technológiák gyártásának fellendítéséhez. A szakismeretekről szóló fejezetben bemutatott javaslatok a tiszta technológiák iparának, valamint az engedélyezési eljárásokban részt vevő tagállami hatóságoknak is hasznára válnak. A tiszta technológiák gyártásának fellendítése érdekében az EU-nak fel kell térképeznie a készségigényeket, és biztosítania kell, hogy az NZIA Akadémiák képzési programjait a vállalatok igénybe vegyék. A tagállamoknak az NZIA gyorsító klaszterek és stratégiai projektek kijelölésekor ösztönözniük kell a projektgazdákat, hogy működjenek együtt az akadémiákkal és járuljanak hozzá azok munkájához, így fokozva az innovációt.

Összességében tehát Draghi jelentése egy sokkal zárkózottabb EU-t javasol, amely jelenleg a világ legnagyobb és legnyitottabb egységes piaca. Az egyre erősebb globális rivalizálás miatt keményebben bánna a külső szereplőkkel, előnyt biztosítana az uniós termelőknek, valamint sokkal inkább államszövetségi szintű támogatási politikát alkalmazna, amely sokkal több forrást mozgósítana. Mindez egy 180 fokos fordulat lenne a jelenlegi, a nemzetközi kereskedelmi szabályokat szent tehénként tisztelő Európai Unióban.

Címlapkép forrása: Caiaimage/Trevor Adeline