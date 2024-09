Brüsszel újabb EU-források felfüggesztésével fenyeget, több lépést tett a kormány

A magyar kormány és az Európai Bizottság közötti vita az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény körül továbbra is kiélezett, jelentős gazdasági és politikai következményekkel fenyegetve Magyarország és az Európai Unió közötti kapcsolatokat. A törvénnyel kapcsolatban Brüsszel komoly aggályokat fogalmazott meg, mivel szerint az nem felel meg az uniós szabályozásnak, különös tekintettel a közbeszerzésekre, az összeférhetetlenségi helyzetekre és az EU-források felhasználására. Mindez pedig több milliárd eurónyi kohéziós forrás elvesztésével fenyeget. Az elmúlt hónapokban azonban a kormány és Bizottság folyamatosan egyeztetett, a magyar fél több módosításról is döntött, de a vita még messze van a megnyugtató lezárástól.

Idén március óta tart a vita az Európai Bizottság és a magyar kormány között a tavaly novemberi állami építési beruházások rendjéről szóló törvény miatt. Brüsszel szerint a jogszabály több ponton is sértheti az uniós alapkövetelményeket, amelyek a transzparens és versenyalapú közbeszerzések lebonyolítását írják elő.

Ahogy arról a Portfolio beszámolt, az egyik legnagyobb problémát a törvény azon rendelkezései jelentik, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyos állami beruházások kormányhatározattal mentességet kapjanak a közbeszerzési eljárások alól. Brüsszel szerint ezek a mentességek nem elég indokoltak, és átláthatatlanságot eredményeznek, miközben sérthetik az uniós alapok hatékony felhasználását biztosító jogszabályokat. Az Európai Bizottság márciusi levele előtt – állítólag – már több alkalommal figyelmeztette a magyar kormányt, hogy a normaszöveg akkori formája súlyos következményekkel járhat,

beleértve bizonyos operatív programok kifizetéseinek részleges vagy teljes befagyasztását, ami több milliárd eurónyi forrásvesztést jelentene a magyar költségvetésnek.

A Bizottság tavasszal azt is kifogásolta, hogy a törvény az ingatlan tulajdonosi jogokat is érinti, amikor előírja, hogy bizonyos beruházásokhoz szükséges ingatlanokat át kell adni a projektért felelős minisztériumnak, sok esetben ingyenesen. Ez a tulajdonjog átruházási mechanizmus –különös tekintettel a helyi önkormányzatok jogátadási kötelezettségei miatt – a projektek lebonyolításának átláthatóságánál sértheti az EU-s szabályokat.

Folyamatosak a tárgyalások Brüsszellel

Mint a Portfolio most az Európai Bizottságtól megtudta, április 24-én a magyar kormány részéről az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) reagált az uniós végrehajtó testület aggályaira.

A tárca lapunk megkeresésére szintén megerősítette, hogy a hatáirdőig reagáltak a Bizottság levelére.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium az észrevételekre tételes válaszokat küldött a Bizottság által megszabott határidőn belül, melyben megerősítettük, hogy a beruházások szabályozásának törvényi szintre emelése új és egységes szabályozási keretrendszert biztosít

– közölték, jelezve, hogy a lépések erősítik a jogi garanciát a beruházás minden szereplője számára, hozzájárulva a jogállamiság érvényesüléséhez. Szerintük „ezekből következően egy törvényi garanciákkal megerősített beruházási folyamat alapjait tették le.” Azt remélik, hogy ezek alapján Brüsszel elfogadható válaszokat kapott a felmerült kérdésekre.

Az Európai Bizottság azonban közölte a Portfolio-val, hogy

a vizsgálatuk még nem zárult le, mivel a törvénnyel kapcsolatos összes végrehajtási rendelet módosítása és közzététele csak augusztus elején történt meg, és további módosítások is várhatók a jogszabály alkalmazása során.

Azt írták, a Bizottság további egyeztetéseket folytat a magyar hatóságokkal, és a végleges értékelésük csak ezt követően készülhet el. A kabinet júniusban, júliusban és augusztusban is több ponton hozzányúlt a szabályozáshoz, így még több dolgot értékelhet az EU-s testület.

A Magyarország számára elérhető uniós források jövője így még bizonytalan, a legrosszabb forgatókönyv szerint akár több milliárd eurónyi infrastrukturális beruházást érinthet a források megvonása, ami súlyos következményekkel járhat az ország gazdaságára nézve. Április cikkünk írásakor forrásaink azt mondták, akár 2-6,5 milliárd eurónyi állami infrastrukturális beruházást is érinthet a vonatkozó operatív programokon keresztül a vita.

Most több brüsszeli tisztviselő is azt mondta, hogy az már valószínűtlen, hogy a teljes keretet felfüggesztenék, mivel a kormány együttműködő.

Az uniós és a magyar fél közötti egyeztetések várhatóan tovább folytatódnak ezen a területen, ami szinte kivételt jelent a kormány és Brüsszel vitáiban. Mint arról pár hete írtunk, a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz 10,4 milliárd euróját blokkoló szupermérföldkövek teljesítéséről, valamint a kohéziós alapok még befagyasztott 6,35 milliárd euróját zároló kondicionalitási eljárásnál hónapok óta egy tapodtat sem mozdultak a tárgyalások, ami év végén már forrásvesztéssel fenyeget, ahogy azt Gulyás Gergely is elismerte a szerdai kormányinfón.

Az ÉKM-mel folytatott vitánál viszont – ahogy azt a Bizottság is megjegyezte – több módosítást is tettek határozatokban és rendeletekben, ami konstruktív párbeszédről árulkodik. Uniós és kormányzati forrásaink is arról beszéltek, hogy az év végéig akár teljesen lezárhatják a vitát, bár vannak még konfliktusos pontok, ahol Brüsszelből változtatásokat várnak, azonban ezeket nem specifizálták.

