Macron politikai oroszrulettje: Franciaország káoszba zuhan, Brüsszel aggódva figyel

Oroszország politikai beavatkozását sejtő összeesküvés-elméletek, Emmanuel Macron várható bukását előrevetítő helyzetértékelések, az olasz válságdemokrácia franciaországi meghonosodásának vizionálása – nagyon érdekes, mennyire sokféle értelmezése van Brüsszelben a mostani párizsi politikai drámának. Az uniós tisztviselők egy része szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke most gyorsan átverheti a francia diplomácia által eddig akadályozott uniós ügyeket, például a Mercosur-kereskedelmi megállapodást. Egy meggyengült Franciaország azonban hosszabb távon az egész uniós döntéshozatalt boríthatja, főleg az olyan fontos ügyekben, mint a tőkepiaci unió bevezetése, vagy a gazdaságbiztonsági protekcionista lépések átvitele. Helyzetjelentés Michel Barnier kormányának megbuktatása utáni helyzetről a brüsszeli buborék első sokkja után.

Egészen 2024 második félévéig volt igaz az uniós döntéshozatalra még úgy is, hogy Németországban az Olaf Scholz kancellár vezette kormány egyik koalíciós vitából zuhant a másikba. Eközben ugyanis az ország uniós diplomatái igáslóként dolgoztak, hogy az EU legnagyobb gazdasága megvédje saját érdekeit az államközösségen belül. Annak ellenére, hogy már szinte biztos a kormány bukása Berlinben is.

Ugyanez volt igaz a nyári előrehozott választások után hárompólusú egyensúlyi helyzetbe került Franciaország esetében is: hiába húzódtak el a három nagy politikai tömb, a mérsékelt centristák, a radikális jobb- és baloldal egyeztetései, míg végül Emmanuel Macron egy húszárvágással kinevezte Michel Barniert a kormányalakításra, az ország diplomatái továbbra is a legaktívabb kompromisszumkeresők voltak Brüsszelben. A francia lobbi átverte az egész EU-n a kínai e-autókra kivetendő büntetővámok ügyét, még úgyis, hogy Németország a kezdetektől ellenezte azt.

Azonban szerda este fél 9 után a francia diplomaták is megtörtek, mikor a nemzetgyűlésben a Nemzeti Tömörülés (RN) és az Új Népi Front (NFP) laza érdekszövetsége megbuktatta Michel Barnier kormányát.

„Macron teljes politikai káoszt hagyott maga után, csak Rijádból nézi a válságot” – értékelte egy francia diplomata a helyzetet a Portfolio-nak csütörtök hajnalban. Ritka ez, hogy az ország tisztviselője nyíltan szidja a köztársaság elnökét, a francia intézményiség alapját. Az elmúlt félévben viszont már nemcsak a közvélemény, politikai elemzők, újságok véleményrovatai hevesen kritizálták Emmanuel Macron államfőt, hanem a nyári előrehozott választások miatt egyre többször bírálták brüsszeli kocsmákban, folyosói beszélgetésekben, de már nyilvánosan is a francia elnököt.

Most pedig mindenki arra figyel, hogy mi lesz a következő lépése az 1962 óta, vagyis 62 éve nem látott kormánykáoszban, amikor legutoljára bizalmatlansági indítvánnyal bukott meg egy kabinet.

1962-ben Georges Pompidou kormánya bukott meg egy bizalmatlansági indítvánnyal, amiért Charles de Gaulle akkori elnök eldöntötte, hogy népszavazást írt ki az elnök közvetlen választásának bevezetéséről, amit sok parlamenti képviselő, beleértve az elnök saját támogatóit is, vitatott.



A bizalmatlansági indítvány 1962. október 5-én kapott többségi támogatást a Nemzetgyűlésben. Ez azonban nem gyengítette de Gaulle helyzetét, mivel a népszavazás eredményeképp az elnök közvetlen választását elfogadták, és Georges Pompidou hamarosan visszatért egy új kormánnyal miniszterelnökként, miután a választások megerősítették a gaulleista többséget.

Hogyan jutottunk idáig?

Ahogy arról már írtunk, a francia gazdaság az uniós nagygazdaságok között, az EU-s nehéz gazdasági helyzetben viszonylag jól teljesített: szemben az örök rivális németekkel, ha acélosnak nem is, egészségesnek mondható 1,1-1,2 reál-GDP-növekedésre számíthatnak idén. A magas, idénre 7 százalék köré várt GDP-arányos költségvetési hiány és a 110 százalék körüli államadósságszint miatt az Európai Bizottság elindította a túlzottdeficit-eljárást Franciaországgal szemben.

Emiatt hatalmas nyomás volt Michel Barnier-én és kormányán: meg kellett mutatni, hogy Franciaország tud éltanulóként viselkedni, véget tud vetni a fiskális alkoholizmus korának, bemutathat egy olyan költségvetést, amely megnyugtatja a piacokat és Brüsszelt. Az október végén bemutatott középtávú strukturális tervet az Európai Bizottság kritika nélkül el is fogadta, ami egyértelműen a Barnier-kabinet sikerének tűnt.

Az uniós végrehajtó testület részletes értékelése szerint elérhető az államháztartási kiadások éves növekedésének 1,1%-os korlátozása és a GDP-arányos hiány jelentős csökkentése, amely a jelenlegi 6,2%-ról 1,7%-ra mérséklődhet 2031-re. Az adósságráta várhatóan 117%-ról 113,5%-ra csökken a következő hét évben, hosszabb távon pedig 100,9%-ra 2041-re.

A terv számos reformot és befektetést tartalmaz, például a munkanélküli-ellátórendszer átalakítását, a zöldenergia-termelés gyorsítását és az üzleti környezet egyszerűsítését. Emellett különadók bevezetését is tervezik magas jövedelmű magánszemélyekre és nagyvállalatokra, valamint egyes adókedvezmények csökkentését is.

A Bizottság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a sikeres végrehajtás érdekében szigorúan be kell tartani a meghatározott kiadási plafonokat és határidőket. A reformok célja a gazdasági növekedés ösztönzése, a fenntarthatóság javítása és a fő társadalmi-gazdasági kihívások kezelése.

Ez pedig lényegében halálos ítélete lett a Barnier-kormánynak

– mondta egy francia tisztviselő Brüsszelben. A kormány ugyanis olyan politikailag kényes ügyeknél tett vállalásokat, mint a nyugdíjemelési rendszer átalakítása, a mezőgazdasági támogatások átalakítása, miközben megadóztatták volna az energiatermelőket növelve a kockázatát annak, hogy az uniós szinten kifejezetten alacsonynak számító villamosenergia-árak emelkedésnek induljanak.

„Franciaország részben Macron politikai oroszrulettjének, részben a rigorózus brüsszeli szabályok áldozata lett” – folytatta értékelését az uniós diplomata lapunknak, mivel

az uniós vállalások teljesítésének alapja a végül a kormány bukását hozó költségvetés elfogadása volt.

Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés az utolsó pillanatba ki is használta ezt a támadási felületet: a nyugdíjak inflációhoz kötését és az energiaadók visszavonását követelték a költségvetés megszavazásáért cserébe. Barnier pedig nem engedhetett, a megszorításokat ellenző szélsőbaltól a mérsékelt szociáldemokratákig tartó Új Népi Front pedig nem fordulhatott szembe saját politikai crédójával, így végül belementek a Barnier-kabinet megbuktatásába, mégha úgyis, hogy csak a saját bizalmatlansági indítványukat voltak hajlandók megszavazni.

Moszkva a háttérben?

A legtöbb politológus szerint elsőre népszerű lehetett Marine Le Pen húzása, hogy kiállt a nyugdíjak emelése mellett, a francia választók viszont nem szoktak hozzá a politikai káoszhoz, így hamar visszafelé sülhet el a lépés. A Nemzeti Tömörülés legismertebb politikusa ellen ráadásul büntetőeljárás is folyik uniós támogatások, fantomfoglalkoztatás és pénzügyi visszaélések vádja miatt: ügyében márciusban lehet ítélet, ami akár 5 évre is eltilthatja a közfunkcióktól, így a francia és európai képviselőségtől is. Politikai halálos ítélete lényegében csak kihirdetésre vár.

Pártja ráadásul korábban szoros kapcsolatot tartott fenn Vlagyimir Putyin orosz elnök köreivel. Nem meglepő, hogy a lapunknak nyilatkozók szerint már terjed az az összeesküvés-elmélet, hogy a francia politikai válság elszabadítását valójában moszkvai megrendelésre hajthatta végre Jordan Bardella és Marine le Pen.

A földhöz ragadtabbak inkább arról beszéltek a Portfoliónak, hogy a Nemzeti Front előremenekült: Emmanuel Macron soha nem volt ilyen népszerűtlen a franciák körében, egyes felmérések szerint a választók 60 százaléka gondolja úgy, hogy a Barnier-kormány bukása esetén neki is le kellene mondania.

Mindez lehetőséget adna a keményvonalas jobboldalnak, hogy behúzzák az elnöki széket maguknak.

A francia politikai realitás azonban inkább azt mutatja – ez történt a nyári előrehozott választásokon is –, hogy a radikális baloldaltól a zöldeken át a mérsékeltekig tartó oldal a kétfordulós elnökválasztási rendszerben képesek lennének egy érdekszövetséggel az Élysée falain kívül tartani Le Penéket. A nagy kérdés most az, hogy az Új Népi Front balosabb szárnyáról érkező jelölt, vagy a macronista tábor maradna talpon.

Ha előbbi, akkor a brüsszeli többségi álláspont szerint még nagyobb kockázatot jelenthet, mint a Nemzeti Tömörülés hatalomátvétele.

Macron népszerűségét nemcsak a franciák körében kezdte ki a nyári váratlan húzása az előrehozott választások kiírásával, hanem az uniós tisztviselők is beképzelt és öntelt lépésnek tartják. Helyzetét sokan Charles De Gaulle-éhoz hasonlították nekünk: a gyarmati francia hadsereggel a szövetségesek oldalán Párizst felszabadító második világháborús hős a legnépszerűbb politikusból karrierje végére az egyik leggyűlöltebb közéleti figura lett. „Macronnal nem lesz ilyen kegyelmes a történelem, nem győzte le a nácikat” – mondta róla egy francia lobbista lapunknak.

Mi jöhet Brüsszelben?

A következő lépések kulcsfontosságúak, mindenki az Élyseé-palotára figyel most: miután Barnier benyújtotta hivatalos lemondását Emmanuel Macron elnöknek, az államfő este 8 órára ígérte a francia néphez intézett beszédét. A köztársasági elnöknek gyorsan kell cselekednie az új miniszterelnök kinevezésében, hogy elcsitítsa az egyre hangosabb, a lemondását követelő táborból érkező hangokat. Macron vagy újra kinevezheti Barnier-t, akár ideiglenes miniszterelnökként, vagy új vezetőt nevezhet meg, hogy stabilitást sugározzon az ország bel- és külpolitikájában.

Brüsszel várakozása az, hogy a mérsékeltebb, a centristákhoz közelibb baloldali Szocialista Pártból választhat egy jelöltet maga mellé. Bár hárompólusúként emlegetjük a francia nemezetgyűlést, valójában egy tucatnyi párt van, a várakozások szerint Macron pedig a legnagyobb baloldali frakció leszalámizásával próbálkozhat majd.

Ugyanakkor a sikerére kevés esélyt látnak: a Szocialista Párt eddig lojális volt az Új Népi Front többi tagjához.

A helyzet sürgősségét fokozza a hétvégi Notre-Dame megnyitó, amelyre Donald Trump és más világvezetők is érkeznek – Macron számára elengedhetetlen, hogy Franciaország rendezett képet mutasson.

Sokan így azt tartják a legvalószínűbbnek, hogy ahogy Olaszországban megszokott volt az elmúlt másfél évtizedben, a kormányok 6-12 havonta megbuknak majd a franciáknál is, és az állandó válság lesz az új politikai normalitás.

A Politico szerint az Európai Bizottság várhatóan kihasználhatja Franciaország belpolitikai káoszát, hogy előmozdítsa a Mercosur-megállapodás aláírását, amelyet Franciaország eddig határozottan ellenezett. Ha Ursula von der Leyen bizottsági elnök valóban aláírja az egyezményt Montevideóban, az tovább növelheti az EU-ellenes érzelmeket Franciaországban, különösen a jelenlegi válság közepette. A francia mezőgazdasági szereplők hallani sem akarnak a latin-amerikai országok terményeinek behozatalát könnyítő egyeztetéseken és most az utolsó dolog, ami hiányzik, hogy a gazdák tüntetésekbe kezdjenek Párizsban vagy Brüsszelben – értékelték a helyzetet uniós forrásaink.

Az európai egység és stabilitás jövője ezért még nagyobb nyomás alá kerülhet a következő napokban, és sokan attól tartanak, hogy a francia diplomácia meggyengülésével olyan fontos uniós ügyek kerülhetnek parkoló pályára, mint a tőkepiaci unió bevezetése, amelynek Párizs az egyik legfontosabb harcosa. Mások szerint a franciák lemorzsolódása miatt a protekcionista kereskedelempolitikai döntéseknél fogyhat el az EU lendülete.

Címlapkép: Michel Barnier, Franciaország miniszterelnöke, miután felszólalt a bizalmatlansági vita során a franciaországi Párizsban, a nemzetgyűlésben 2024. december 4-én, szerdán. A fotó forrása: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images.