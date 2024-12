Varga Mihály felfedte az EU-elnökség új lépését, vallott a fiskális tervekről

A magyar EU-elnökség számos sikert ért el, köztük a kedden aláírt adóügyi megállapodásokkal. A túlzottdeficit-eljárás lezárásához szükséges középtávú magyar fiskális tervről pedig tovább egyeztetnek – mondta el Varga Mihály pénzügyminiszter kedden Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján az év és a magyar elnökség utolsó Ecofin-csúcstalálkozója előtt. A magyar elnökség eredményeit összefoglalva kiemelte a versenyképesség növelését célzó Budapest Nyilatkozatot, az EU 2025-ös költségvetésének elfogadását, valamint a "VAT in the Digital Age" csomag lezárását.

Varga Mihály a sajtótájékoztatón a magyar elnökség záróaktusának kapcsán kiemelte a novemberben elfogadott Budapest Nyilatkozatot, amely az európai versenyképesség megerősítését célozza.

„Ez az irányadó nyilatkozat nemcsak megerősíti az elköteleződésünket a reziliencia iránt, hanem kijelöli Európa jövőjének útját az ipari megújulás, dekarbonizáció és innováció révén” – mondta a leköszönő pénzügyminiszter, aki jövőre a Magyar Nemzeti Bank elnöki posztját veheti át.

A másik kiemelt eredmény szerinte az EU 2025-ös költségvetésének elfogadása volt, amely szintén a versenyképesség hosszú távú erősítését célozza.

Emellett a „VAT in the Digital Age” (VIDA) csomag lezárását is sikernek nevezte, amely többéves tárgyalási folyamat eredményeként jött létre.

A pénzügyminiszter részletesen kitért a nemzeti középtávú fiskális strukturális tervek helyzetére. Mint arról beszámoltunk, az Európai Bizottság egyelőre nem engedte át a magyar kormány kiigazítási tervét, több esetben újabb adatokat kért.

Varga azt állította, hogy szó sincs arról, hogy a Bizottság nem fogadja el a középtávú fiskális tervet. Ismertette, hogy a magyar tervet november 4-én tették közzé, amelyet az Európai Bizottság elemzés alá vett. „A Bizottságnak hat hete van a magyar terv értékelésére. Amint ez elkészül, folytatjuk az egyeztetéseket” – mondta Varga.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország fiskális politikája továbbra is összhangban van a maastrichti kritériumokkal.

Ugyanakkor úgy látja, a védelmi kiadások növelése kapcsán megjegyezte, hogy az uniós tagállamok költségvetési helyzete komoly korlátokat szabhat az ilyen jellegű kiadásoknak.

„Támogatjuk a védelmi és biztonsági kiadások növelését az Európai Unióban, de a költségvetési korlátok miatt megfontolt döntésekre van szükség” – emelte ki.

A sajtótájékoztatón szóba került a franciaországi kormányválság és gazdasági helyzete is, amely komoly hatással van az európai konjunktúrára is. Varga aggodalmát fejezte ki a francia kamatlábak alakulása miatt, amelyek már magasabbak, mint Görögországé.

A legjobb megoldás az lenne, ha sikerülne stabilizálni a francia gazdaságot, mivel annak hatása az egész Európai Unióra kiterjedhet

– mondta.

Varga Mihály zárásként rámutatott, hogy az Európai Unió előtt álló legnagyobb kihívás továbbra is a versenyképesség növelése. „Ha versenyképesebbek vagyunk, képesek leszünk megoldani az előttünk álló problémákat” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Magyarország elkötelezett az európai együttműködés megerősítése mellett.

Az Ecofin tanácskozás után Valdis Dombrovskis gazdasági biztos a magyar elnökség sikereként emelte ki a kettős adóztatás enyhítésére irányuló FASTER irányelv elfogadását is, amely gyorsabb és biztonságosabb forrásadó-visszatérítési eljárásokat vezet be a határokon átnyúló befektetők számára.

Az új szabályozás lehetővé teszi az adórezidencia digitális igazolását, amely gyorsított eljárásokat biztosít a befektetőknek, miközben egyszerűsíti az adminisztrációt és erősíti az uniós tőkepiacokat.

A biztos ismertette, a találkozón a résztvevők megvitatták az energiaadózás reformját is. Bár a magyar elnökség kompromisszumos javaslatot terjesztett elő, a tagállamok között még mindig jelentős nézeteltérések vannak, különösen a légi- és tengeri szállítás adóztatásának kérdésében.

Dombrovskis biztos hangsúlyozta, hogy az energiaátmenethez minden szektornak méltányosan kell hozzájárulnia, és a Bizottság továbbra is támogatni fogja a tagállamokat az ambiciózus megállapodás elérésében.

Ukrajna gazdasági helyzete is kiemelt téma volt az ülésen. Az Európai Bizottság jelentős előrelépést ért el az Ukrajna támogatására szánt makroszintű pénzügyi segítségnyújtás terén: idén eddig 48,7 milliárd eurót folyósítottak, és az év végére a kifizetések összértéke elérheti a 300 milliárd eurót.

A sajtótájékoztató végén Varga Mihály megköszönte a magyar elnökség alatt elért eredményekhez szükséges közös munkát, és sikeres folytatást kívánt az elnökséget átvevő országoknak. Dombrovskis biztos elismeréssel szólt Varga Mihály munkájáról, különösen a magyar elnökség alatti intenzív tárgyalások során elért eredményekért.

Címlapkép forrása: EU