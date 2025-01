Meglepő fordulat: az EU és az USA közös frontot nyit Oroszország ellen

A telefonbeszélgetésre fokozott európai aggodalmak közepette került sor. Az EU-ban ugyanis kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az új amerikai kormányzat "Amerika az első" megközelítése milyen hatással lesz a transzatlanti kapcsolatokra a védelem, a biztonság, a gazdaság és a kereskedelem területén.

Kallas az X közösségi médiaplatformon számolt be a megbeszélésről.

Olyan globális kérdéseket vitattunk meg, amelyekben az EU-nak és az Egyesült Államoknak azonosak az érdekei, köztük Oroszország ukrajnai háborúját, Irán rosszindulatú befolyását és a Kína által jelentett kihívásokat

– írta a volt észt miniszterelnök. "Az EU és az USA együtt mindig erősebb. Alig várom, hogy hamarosan találkozzunk".

