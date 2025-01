Brüsszel lesöpri az orosz gázvásárlás fenntartását az asztalról

Az Európai Bizottság cáfolta a Financial Times csütörtöki értesüléseit, miszerint az uniós tisztviselők az orosz gázvásárlások újraindításáról tárgyalnának a háború lezárásának részeként. A brit lap forrásai szerint egyes tagállamok képviselői azt fontolgatják, hogy a gázimport újbóli megnyitása csökkenthetné az energiaköltségeket, és ösztönözhetné Moszkvát a béketárgyalások megkezdésére.

A brüsszeli testület napi sajtótájékoztatóján a szóvivő egyértelműen tagadta az összefüggést.

Nem kapcsoljuk össze a béketárgyalásokat a gáztranzittal

– hangsúlyozta.

„Amikor eljön az idő, a tárgyalásokat Ukrajnával folytatjuk. Nem erősítjük meg azokat az állításokat, amelyek a mai cikkben szerepelnek a Financial Times-ban.”

A Bizottság megerősítette továbbá, hogy továbbra is tartja magát ahhoz a célkitűzéshez, hogy fokozatosan megszüntesse az orosz földgáz behozatalát.

A Financial Times korábbi beszámolója szerint több uniós tisztviselő is úgy véli, hogy az orosz gáz újbóli beáramlása csökkentené az európai energiaárakat, és ez akár ösztönözhetné a békekötést is. A lap forrásai szerint a német és magyar diplomaták mellett más uniós tagállamok is nyitottak lehetnek erre az ötletre, mivel az alacsonyabb energiaárak segítenék az európai ipart és a fogyasztókat.

A lap arról is írt, hogy az ötlet komoly ellenállásba ütközött Brüsszelben és a kelet-európai országok körében. Egy meg nem nevezett tisztviselő a Financial Times-nak úgy fogalmazott:

Ez őrültség. Mennyire lehetnénk ostobák, hogy egyáltalán elgondolkodjunk ezen?

A jelentés szerint Ukrajna legközelebbi szövetségesei az EU-ban szintén határozottan ellenzik az elképzelést, mivel az orosz energiaimport leállítása az elmúlt három év egyik fő célkitűzése volt.

Az ügy hátterében az is áll, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol Európára, hogy növelje az amerikai cseppfolyósított földgáz vásárlását, amely drágább, mint a vezetékes orosz gáz. Washington emellett azzal is fenyegetőzött, hogy vámokat vethet ki az európai termékekre, ha az EU nem növeli az amerikai LNG-importot. Az európai energiaügyi biztos várhatóan márciusban mutatja be azt a tervet, amely a 2027-es határidőig teljesen megszüntetné az orosz fosszilis tüzelőanyagok importját.

