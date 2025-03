Kiderült, miről tárgyalt Orbán és Macron Párizsban

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerdán Párizsban tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel, amely után sem sajtótájékoztatót nem tartottak a felek, sem közleményt nem adtak ki az egyeztetésről.

A párizsi munkavacsora előzménye, hogy a hétvégén Londonban megalkották az erősebb európai országok, valamint a velük együttműködő felek – Kanadával és Törökországgal kiegészülve – a hajlandók koalícióját Ukrajna támogatására. Emellett a britekkel közösen döntöttek a védelmi erőfeszítések fokozásáról. A botrányosra sikerült Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökök által tartott találkozó után összehívott tanácskozáson Orbán Viktor nem vett részt, sőt egy levelet írt a március 6-i rendkívüli csúcs elé, kérve António Costát, az Európai Tanács elnökét, hogy ne vegyen konszenzus szavazást igénylő, Ukrajna támogatásával kapcsolatos pontot napirendre.

Ahogy a Gulyáságyú média kiszúrta, a Macron–Orbán-találkozó után csütörtökön Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter szólalt meg, aki az Európai Tanács ülése kapcsán úgy fogalmazott, hogy „a [francia] köztársasági elnök meggyőzhette Orbán Viktort arról, hogy az Ukrajnával folytatott politikánkkal olykor nagyon kritikus Magyarország számára is elengedhetetlen, hogy ez a védelmi szuverenitás, biztonságunk újrakisajátítása megvalósuljon.”

Végül a rendkívüli EU-csúcs után maga Orbán ismertette az X-en, hogy a tárgyalás témája az európai védelmi képességek megerősítése volt. Beszámolója alapján a két vezető egyetértett abban, hogy meg kell erősíteni az európai nemzetek védelmi képességeit.

My meetings in France confirmed that while we may disagree on the modalities of peace, we do agree that we must strengthen the defence capabilities of European nations, & these efforts should empower member states rather than Brussels bureaucrats. pic.twitter.com/FDdZTuOnb8