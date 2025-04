Brüsszel titkos aduásza: egyetlen tollvonással kiüthetik az amerikai hightech-ipart

Miközben Donald Trump április 2-án újabb vámokat jelent be – saját „felszabadítási napja” alkalmából –, az Európai Unió is mérlegeli, milyen eszközökkel válaszolhat. Tobias Gehrke, az ECFR (European Council on Foreign Relations) kutatója szerint az EU-nak több ütőkártyája van, mint gondolnánk. A szakértő a L'Expressnek részletesen feltérképezte azokat a válaszlépéseket, amelyeket Brüsszel alkalmazhat az amerikai nyomásgyakorlásra, és úgy véli: „Európa nem méri fel a saját erejét – pedig van miből gazdálkodnia.” Az EU akár a teljes amerikai chipgyártást is kiütheti egyetlen lépéssel.