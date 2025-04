Trump vámháborút indított, az EU hiába reagált, Magyarország sem kezdeményezett

Az Európai Bizottságot több bírálat is érte, hogy nem tudta tárgyalásos úton rendezni a vámháborút – még annak kitörése előtt – az Egyesült Államokkal. Brüsszel az elmúlt hónapokban több tárgyalást is folytatott az amerikai féllel, látványos gesztusokat is tett, azonban Donald Trump elnök és kormánya tántoríthatatlannak tűnt. A magyar kormány több hete kritizálja az uniós vezetést, hogy nem ajánlott vámkedvezményeket az Egyesült Államoknak. A lépést a magyar kabinet is kezdeményezhette volna a lépést, de végül az Európai Bizottság maga nyúlt ehhez az eszközhöz. Kérdés azonban, hogy mennyire is a megállapodás Washington valódi célja.

Donald Trump amerikai elnök múlt héten bejelentette, hogy április 9-től az Egyesült Államok 20 százalékos büntetővámot vet ki az Európai Unióból érkező összes importra, miközben a járművekre már egy nappal korábban, március végén életbe lépett egy külön, 25 százalékos vámteher. Az amerikai lépéseket azzal indokolták, hogy az Európai Unió évek óta aránytalanul magas vámtarifákat alkalmazott az amerikai autók importjára – míg az EU 10 százalékos vámot vetett ki az amerikai járművekre, addig az Egyesült Államok csak 2,5 százalékos terhet alkalmazott az európai autók esetében.

A lépés nem volt előzmények nélküli: Trump már a kampányban is ígéretet tett a vámok bevezetésére, majd 2025 elején a nemzetközi kereskedelem egyik legsúlyosabb válsága bontakozott ki az Egyesült Államok és az Európai Unió között, amikor eskütétele után el is kezdte beváltani fenyegetéseit. Donald Trump visszatérése az elnöki posztra már önmagában is felborzolta a kedélyeket Brüsszelben, de amikor január végén nyíltan belengette az új vámokat, egyértelművé vált: az EU-nak készülnie kell a legrosszabb forgatókönyvre.

Azonban Brüsszel – sokak ellenkezésére – végig egy tárgyalásos megoldást keresett az egyoldalú gesztusok és erőfitogtatás helyett.

Trump január 31-i bejelentése, miszerint az USA 25%-os vámot vet ki Kanadára és Mexikóra, valamint 10%-osat Kínára, sokkolta a partnereket, de az EU még ezek után sem zárta be a diplomáciai ajtókat. Maroš Šefčovič, az unió kereskedelmi biztosa már január végén megkezdte a kapcsolatfelvételt az amerikai kereskedelmi minisztériummal, és sürgette a „gyors, magas szintű párbeszédet”.

A tárgyalások első fordulója február elején kezdődött meg zárt ajtók mögött Brüsszel és Washington között, egyelőre szakértői szinten. Az amerikai oldal következetesen „viszonossági egyenlőtlenségekre” hivatkozott, és különösen az autóipart, az agrártermékeket és a feldolgozott élelmiszereket hozta fel példaként, ahol az EU állítólag hátrányosan kezeli az amerikai exportot. Az európai fél ezzel szemben azt hangsúlyozta: az EU vámrendszere transzparens és WTO-kompatibilis, és az Egyesült Államok sem mutatott ki strukturális kárt az európai export miatt.

Február közepén Brüsszel konkrét ajánlatot készített elő: egy ipari termékekre vonatkozó vámmentességi alku lehetőségét, de az amerikai fél nemcsak a klasszikus kereskedelmi díjakat tekinti vámnak, hanem az olyan tételeket is, mint az áfa, vagy az engedélyeztetési díjak.

Ahogy Mexikónál és Kanadánál is követhetetlen volt a tárgyalások alakulása: a két országra Trump többször kivetett vámokat, majd felfüggesztette azokat a különböző tárgyalási fordulóknál, követhetetlen volt az is, hogy az Európai Unióval kapcsolatban hogyan változik a washingtoni álláspont. Egészen március végéig, amikor főként az autóipari és fémipari termékekre is 25 százalékos vámot vetett ki az Egyesült Államok, ami leginkább az Európai Unió exportját érintette.

Válaszul márciusban az EU egy sor amerikai termékre tervezte büntetővámok alkalmazását – olyan ikonikus árukra, mint a whiskey vagy a Harley Davidson motorkerékpárok –,

de később az ellenintézkedéseket április közepére halasztották, bízva abban, hogy tárgyalásos úton is lehet enyhíteni a feszültséget

A március második felében tartott brüsszeli és washingtoni kétoldalú megbeszéléseken az EU próbált finomítani a javaslaton: egy szűkített alku keretében csak az acélra, alumíniumra és ipari gépekre terjesztették volna ki a vámmentességet. Emellett felmerült az is, hogy az EU kész meghosszabbítani egyes, már lejárt amerikai vámkedvezményeket – például a Boeing-alkatrészekre. Trump azonban a háttérben egyre inkább saját politikai üzenetére koncentrált: április 2-re időzítette a “felszabadulás napját”, amelyen egyoldalúan kívánta meghirdetni új doktrínáját.

Mindezek után felmerül: érdemes volt-e tárgyalni? A válasz nem egyszerű. Rövid távon nem sikerült elkerülni a vámokat, de a diplomáciai csatornák nem szakadtak meg – és ez most kulcsfontosságú. Trump stratégiája kiszámíthatatlan, de az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja: gyakran csak utólag, a válság eszkalációja után hajlandó alkura.

Lehetett volna jobban tárgyalni?

Többen – köztük az olasz és a magyar kormányok – bírálták az EU-t, hogy a vámháború megelőzéséért nem tett meg mindent.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bírálta az Európai Bizottság, mivel szerinte nem tárgyaltak a vámok visszavonásáról. Szerinte minderre két és fél hónap állt volna rendelkezésre.

Nem ő volt az egyetlen a magyar kormányból, aki bírálta Brüsszelt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter két héttel ezelőtti kormányinfón azt mondta: Európa komoly hibát követett el, amikor „teljesen érthetetlen módon” évekig 10 százalékos vámmal sújtotta az amerikai autókat, miközben az USA mindössze 2,5 százalékos tarifát alkalmazott. Szerinte az lett volna a leglogikusabb, ha az Európai Unió már Trump hivatalba lépésekor csökkenti a vámokat vagy legalább összehangolja azokat az amerikai szintekkel, hiszen az elnök már a kampányban megígérte a szigorítást.

A magyar kormány ebben a helyzetben maga is léphetett volna az uniós vámok ügyében: a kereskedelempolitika ugyan alapvetően a Bizottság hatásköre, de a döntéshozatalt tagállami javaslatok is alakíthatják.

Normál helyzetben minden év őszén frissítik a vámokat tartalmazó Kombinált Nómenklatúrát, amelyet a Bizottság dolgoz ki, de a tagállamok szakértői is részt vesznek az úgynevezett Vámbizottság munkájában, valamint az Európai Unió Tanácsának szakminiszteri fórumain is egyeztetnek a kérdésről. Itt bármelyik ország javaslatot tehet egyes termékek vámtételeinek módosítására, vagy új szempontokat vethet fel. Emellett a politikai szinten is van lehetőség fellépni: ha egy tagállam kéri, az Európai Tanács felszólíthatja a Bizottságot egy adott vám felülvizsgálatára.

Történtek is ilyen esetek: 2018-ban, Trump első elnöksége alatt német és olasz kezdeményezésre vezettek be védővámokat az acélipari termékekre, 2022-ben pedig Lengyelország és a balti országok szorgalmazták Ukrajna vámmentességét, amelyet a Bizottság végül gyorsított eljárásban elfogadott.

Magyarország azonban – az Európai Tanács a Portfolio kérdésére adott hivatalos tájékoztatása szerint – sem tavaly, sem azóta

nem kezdeményezett változtatást az amerikai autóipari termékekre hatályos vámtételeknél, illetve a Kombinált Nómenklatúra módosítására, és rendkívüli vámcsökkentésre sem tett javaslatot.

Bizonyos szempontból elszalasztott lehetőségről van szó: Magyarország ugyanis 2024 második felében az Európai Unió soros elnöke volt, ami lehetőséget biztosított arra, hogy a napirend összeállításán és a tagállamok közötti koordináción keresztül előmozdítsa az egyeztetéseket. Orbán Viktor valóban megpróbálta kihasználni ezt a pozíciót, amikor egy informális budapesti csúcstalálkozón videókapcsolatot szervezett Donald Trump és az uniós vezetők között, de az akció inkább szimbolikus volt, érdemi tartalma nem lett.

Az amerikai autóipari termékek esetében is kezdeményezhette volna a magyar kormány a tárgyalásokat, akár az uniós csúcstalálkozókon, akár a munkacsoportokban vagy a szakminiszterek találkozóin.

Az ügynek újabb csavart ad, hogy

Hétfőn az Európai Bizottság a válaszcsapások helyett vámmentességet ajánlott az amerikai ipari termékek egy részére, jelezve, hogy ez az utolsó ajánlat a válaszcsapás előtt.

Az elmúlt hetekben a Washingtonnal folytatott tárgyalások eredménytelensége miatt ennek valószínűsége viszont most már csekély. Ráadásul az amerikai termékek piacra jutását elsősorban nem a vámok, hanem az európai előírások – például biztonsági vagy szavatossági szabályok – korlátozzák, amelyek eltörlését az európai ipari szereplők határozottan ellenzik. Ahogy az is valószínűtlennek látszik, hogy a Trump-adminisztráció elfogadná az EU azon követelését, hogy az amerikai fél kölcsönösen, „nullát a nulláért” elv mentén az uniós importnál is mentességet adna.

Kérdés egyébként, hogy mennyire lenne hatásos ez az intézkedés: az Egyesült Államok egy sor olyan ország esetében is vámokat vetett ki, amelyek egyébként nem alkalmaznak vámokat az amerikai importra. Hogy mennyire hatásos az a tárgyalási technika, hogy elengedik a vámokat, hamarosan kiderülhet:

Izrael és Vietnám is bejelentette, hogy kész törölni minden importterhet, ha Donald Trump mentességet ad az országukból érkező exportra.

