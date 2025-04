Von der Leyen ultimátuma Trumpnak: esélyt ad az EU a tárgyalásoknak, de nem örökké

Az Európai Unió 90 napra felfüggeszti az első ellenlépéseket Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseivel szemben

– jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X közösségi platformon közzétett nyilatkozatában.

"Tudomásul vettük Trump elnök bejelentését. Esélyt akarunk adni a tárgyalásoknak. Miközben véglegesítjük az uniós ellenlépések elfogadását, amelyek erős támogatást kaptak a tagállamainktól, egyelőr 90 napra felfüggesztjük azokat" – fogalmazott a bizottsági elnök.

