Brutális változás a műszaki vizsgáknál – nagy szigorításokra készülnek

Az Európai Bizottság radikálisan átalakíthatja a járművek műszaki vizsgáztatására, nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozó uniós szabályokat. A tervek szerint minden tíz évnél idősebb autóra és furgonra évente kötelező műszaki vizsga várna, a motorkerékpárokra pedig megszűnne a kivétel. Bevezetnék az ultrafinom részecskék és a nitrogén-oxid-kibocsátás mérését, valamint országos adatbázisban rögzítenék a kilométeróra-állásokat a csalások ellen. Emellett a papíralapú forgalmi és vizsgabizonyítványokat digitális változatok váltanák fel, és egyszerűsödne az adminisztráció a más tagállamban ideiglenesen tartózkodók számára.

Az Európai Bizottság átfogó javaslatcsomagot terjesztett elő a járművek műszaki vizsgáztatásáról, nyilvántartásáról és közúti ellenőrzéséről szóló uniós szabályozás módosítására. A cél kettős: jelentősen csökkenteni a közúti balesetek számát, és hatékonyabban fellépni a közlekedésből eredő környezetszennyezés ellen.

A Bizottság azzal érvel a szigorítások mellett, hogy így 2026 és 2050 között a tervezett változtatások akár 7 ezer életet menthetnek meg és 65 ezer súlyos sérülést előzhetnek meg.

A javaslat szerint minden tíz évnél idősebb személygépkocsira és furgonra évente kötelező műszaki vizsga vár. Ezzel párhuzamosan a motorkerékpárokra vonatkozó jelenlegi kivételeket megszüntetnék:

a 125 cm³ feletti motorok számára is kötelező lenne a rendszeres műszaki vizsgálat.

Az Európai Bizottság indoklása szerint a régi járművek gyakrabban hibásodnak meg, nagyobb valószínűséggel vesznek részt balesetben, és aránytalanul sok káros anyagot bocsátanak ki.

A műszaki vizsgák technológiai színvonala is emelkedni fog: az új járműtípusokra – különösen az elektromos autókra – szabott ellenőrzések bevezetését írná elő az EU. Tesztelni kell majd például a biztonsági rendszerekhez tartozó szoftverek épségét is. A kibocsátásmérésben is jelentős előrelépés várható:

kötelezővé válhat az ultrafinom részecskék (PN) és a nitrogén-oxidok (NOx) szintjének mérése, különösen a dízelmotoros járművek esetén.

Brüsszel célja az is, hogy hatékonyan lépjen fel a kilométeróra-manipulációval szemben, amely különösen a használt autók határokon átnyúló kereskedelmében jelent problémát. A javaslat értelmében

minden szervizelés és javítás alkalmával rögzíteni kellene a kilométeróra állását, az adatokat pedig egy nemzeti adatbázisban tárolnák.

Ezek az információk kötelezően átadhatók lennének más tagállamok hatóságainak, például jármű újraregisztrációja esetén.

Az új szabályozás a digitalizáció irányába is elmozdul: egységesített, elektronikus formátumú műszaki vizsga- és forgalmi engedélyek kerülnek bevezetésre, a tagállami járműnyilvántartásokat pedig összekapcsolnák. A rendszer képes lenne arra is, hogy a más tagállamban ideiglenesen tartózkodók elvégezhessék a műszaki vizsgát anélkül, hogy hazatérnének, az eredményt pedig ideiglenes érvényű tanúsítvány formájában fogadnák el.

A változásokat Aposztolosz Cicikosztasz, a fenntartható közlekedésért és turizmusért felelős biztos is üdvözölte. Mint fogalmazott: „Az EU elkötelezett abban, hogy 2030-ig felére csökkentse a halálos közúti balesetek számát. A mostani javaslatcsomag fontos lépés abba az irányba, hogy utaink biztonságosabbá, levegőnk tisztábbá váljon, és az állampolgárok élete könnyebbé váljon.”

A jogszabálycsomagot most az Európai Parlament és a Tanács vizsgálja meg a rendes jogalkotási eljárás keretében. A végleges elfogadást követően az Európai Bizottság részletes végrehajtási szabályokat is kidolgoz majd, többek között a digitális dokumentumokra, az adatmegosztásra és az új tesztelési eljárások technikai részleteire vonatkozóan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Tamás