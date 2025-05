Vészjelzés Brüsszelből: 15 hónap alatt kell elkölteni több százmilliárd eurót

Az amerikai vámháború miatt romló európai növekedési kilátásokra, a helyreállítási források gyorsabb lehívásának szükségességére, valamint az orosz gazdaság valós helyzetének eltorzítására is figyelmeztetett Valdis Dombrovskis uniós biztos a keddi Ecofin-ülést követően. A tanácskozáson elfogadták az egységes áfaügyintézési rendszer új szabályozását is, amit Dombrovskis „mindenképp üdvözlendő hírként” értékelt. A biztos kijelentette: az EU-s adatok alapján az orosz gazdaság sokkal nagyobb válságban van, mint eddig hitték.

Az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán elfogadták az egységes áfaügyintézési rendszer (VAT one-stop shop) új szabályozását – jelentette ki Valdis Dombrovskis uniós biztos a keddi Ecofin-ülés után. Mint mondta, a találkozó rendkívül sűrű napirenddel zajlott, számos fontos döntés született.

A gazdasági helyzet és kilátások rendszeres értékelése is napirendre került, amelyről Dombrovskis egyelőre csak röviden nyilatkozott, jelezve, hogy az Európai Bizottság a részletes előrejelzéseit majd a jövő hétfőn esedékes tavaszi gazdasági prognózisban fogja bemutatni. Ugyanakkor előzetesen elmondta:

Az EU gazdasága 2024 végén a vártnál valamivel erősebb alapokon zárt, és lendületét az év elején is megőrizte.

Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok vámháborúja miatt, amely szerinte „bizonytalanságot hozott, és negatívan hatnak az uniós növekedési és beruházási kilátásokra”. Hangsúlyozta, hogy „a kockázatok lefelé mutatnak”, és hozzátette:

Ez rámutat arra, mennyire fontos, hogy az EU és a tagállamok sürgősen lépéseket tegyenek versenyképességük javítására és hosszú távú jólétük biztosítására.

A helyreállítási és rezilienciaépítési eszköz (RRF) végrehajtásáról szóló beszámoló során Dombrovskis közölte: eddig összesen 311,4 milliárd euró került kifizetésre. A Bizottság jelenleg 17 újabb kifizetési kérelmet értékel, amelyek összértéke 62,2 milliárd euró, és összesen 613 mérföldkövet és célt tartalmaznak.

Emlékeztette a tagállamokat, hogy a jogi határidő szerint „minden mérföldkövet és célt 2026 augusztus végéig kell teljesíteni”. Ez azt jelenti, hogy

nagyjából 15 hónapunk maradt a még hátralévő kifizetési kérelmek és az azokat alátámasztó dokumentáció benyújtására.

Két kulcsfontosságú pontot hangsúlyozott az ülés során:

„Fel kell gyorsítani a végrehajtási erőfeszítéseket, és tartani kell a meghatározott határidőket.” „A tagállamoknak sürgősen felül kell vizsgálniuk terveiket, és ki kell venniük azokat az intézkedéseket, amelyek a határidőig már nem teljesíthetők.”

Üdvözölte továbbá a holland, szlovák, spanyol és portugál helyreállítási tervek célzott módosításainak elfogadását.

Az ukrajnai háborúval összefüggésben Dombrovskis beszámolt arról is, hogy az ülésen a teljes körű orosz invázióval kapcsolatos legújabb fejleményeket is megvitatták. A tárgyalás egyik kiemelt pontja az orosz gazdaság helyzete volt, amelyről a Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) tartott prezentációt. Dombrovskis ismertette, hogy az elemzés szerint

az orosz statisztikai adatok megbízhatatlanok, és a gazdaság nem teljesít olyan jól, mint ahogyan azt a hivatalos számok sugallják.

Kiemelte, hogy „a Bizottság alapvetően egyetért ezzel az értékeléssel és az orosz gazdaság egyre növekvő sérülékenységével”. Hozzátette: „Ez aláhúzza annak fontosságát, hogy a nemzetközi közösség folytassa erőfeszítéseit a Kreml háborús gépezetének megbénítására.”

A biztos egyúttal emlékeztetett arra is, hogy a Bizottság az előző hét csütörtökön további 1 milliárd eurót folyósított a G7-ek „Extraordinary Revenue Acceleration” kezdeményezése keretében. Kiemelte: „Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a hitelek az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyon hozamából lesznek visszafizetve – vagyis Oroszország fog fizetni az Ukrajnában okozott pusztításért.”

Dombrovskis beszélt a SAFE nevű új védelmi beruházási eszközről is, amely legfeljebb 150 milliárd euró értékű befektetést tehet lehetővé. Mint fogalmazott: „Röviden: továbbra is nagyon széles körű egyetértés van abban, hogy Európának több felelősséget kell vállalnia saját védelme és biztonsága iránt.” A SAFE szerinte nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szükséges beruházások megvalósulhassanak.

Úgy fogalmazott:

A SAFE lehetővé teszi, hogy többet költsünk, gyorsabban, jobban, közösen és európai módon – akár nemzetközi partnerek nélkül is, ha a feltételek adottak.

Végül röviden kitért a kedd reggeli, regionális partnerekkel folytatott éves gazdasági és pénzügyi párbeszédre is. A biztos kijelentette: „Soha nem volt még ilyen fontos, hogy az EU kölcsönösen előnyös partnerségeket építsen a világ más részein.” Hozzátette: a mai találkozó fontos lehetőséget kínált arra, hogy partnereikkel közösen gondolkodjanak Európa és a régió versenyképességének javításán a megváltozott geopolitikai helyzet fényében.

