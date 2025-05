Brüsszel megreformálná az EU szent tehenét, hatalmas változásokat ígérnek

Az Európai Bizottság leleplezte a Közös Agrárpolitika átalakítására vonatkozó reformcsomagját, amely Brüsszel szerint jelentősen csökkentené a gazdák adminisztratív terheit, egyszerűsítené a szabályozást, és nagyobb rugalmasságot adna a tagállamoknak. A csomag többek között könnyített támogatási rendszert vezetne be a kisebb gazdálkodók számára, enyhítené a környezeti elírásokat, és bevezetné az évi egyetlen ellenőrzés elvét. Támogatnák a digitális átállást is, valamint válságkezelési alapot hoznának létre a természeti katasztrófákra való gyors reagáláshoz.

Bemutatták a 2018-2034-es közös uniós költségvetéshez kapcsolódóan az EU szent tehenének tartott Közös Agrárpolitikára – vagyis az uniós agrártámogatásokra – vonatkozó reformjavaslatokat. Az Európai Bizottság szerint az új KAP csökkenti a gazdák adminisztratív terheit, javítja az ágazat versenyképességét, rugalmassabb lehet, de közben nem enged a fenntarthatósági célok teljesítéséből.

Raffaele Fitto költségvetési, Valdis Dombrovskis gazdaságért és a termelékenységért, valamint a végrehajtásért és az egyszerűsítésért felelős továbbá Christophe Hansen agrárbiztosok állítják:

Az új reformcsomag egy politikai állás foglalás a gazdák melletti kiállásról.

„A mostani javaslat egy világos és kézzelfogható előrelépés” – mondta el Fitto aki szerint a tervezet szorosan illeszkedik Ursula von der Leyen politikai iránymutatásaihoz. A biztos szerint a csomag egy egyszerű, de erőteljes elképzelésre épül:

a jólét előmozdítására az EU versenyképességének növelésével – nem egyre több, hanem kevesebb »bonyolultság« árán.

Fitto a csütörtöki bemutatón azzal vezette fel a javaslatokat, hogy azok egyensúlyt teremtehetnek a gazdasági, környezeti és társadalmi szempontok között, miközben stabilitást kínálnak a mezőgazdasági termelők számára.

A gazdák szerepe nem csupán gazdasági, hanem mélyen társadalmi és kulturális is, ezért a szabályozásnak segítenie kell őket abban, hogy vállalkozóként, szolgáltatóként és innovátorként is sikeresek legyenek – tette hozzá az Európai Bizottság költségvetésért felelős alelnöke. Azt is hozzátette: „nem kérhetjük tőlük, hogy etessék Európát, miközben béklyóba kötjük őket tiltó szalagokkal”.

Az Európai Bizottság a tervezet elkészítése előtt több konzultácót is szervezett a tanácsadó szervezetekkel, valamint a gazdák érdekképviseleteivel, és Fitto ezért külön köszönetet mondott Christophe Hansen biztosnak, amiért „végigjárta Európát, hogy meghallgassa a mezőgazdaság hangját”.

Valdis Dombrovskis alelnök a csomag konkrétumairól kezdett beszélni, elsőként kiemelve, hogy egy egyszerűsítési menetrendet tettek a KAP-tervezet mellé. Mindez szerinte nemcsak az adminisztratív terhek csökkentéséről szól, hanem a versenyképesség növeléséhez is elengedhetetlen.

Az egyszerűsítés – vagyis a bürokrácia csökkentése – a versenyképes Európa építésének központi eleme

– fogalmazott a lett politikus.

Emlékeztetett arra, hogy az EU vállalkozásainak több mint 60 százaléka a szabályozást akadálynak tekinti a beruházások előtt, míg a kis- és középvállalkozások 55 százaléka éppen a bürokráciát tartja legnagyobb problémájának.

Szerinte ez azért is fontos visszajelzés és indikátor, mert a kkv-k teszik ki az EU gazdaságának 99 százalékát, beleértve a mezőgazdasági vállalkozásokat is.

Az szabályozások egyszerűsítéséért felelős biztos elmondta, hogy az uniós végrehajtótestület célja az adminisztratív költségek 25 százalékos csökkentése az összes vállalkozás, és 35 százalékos mérséklése a kisebb vállalkozások esetében.

A becsléseik szerint ettől évi 37,5 milliárd euró megtakarítást várhatnak kontinens-szerte.

Dombrovskis arról is beszélt, hogy februárban már két egyszerűsítő csomagot mutattak be – például a fenntarthatósági jelentéstételi szabályok terén –, ezek konzervatív becslés szerint is évente 6,3 milliárd eurót hagynak az EU vállalkozásainál.

Dombrovskis szerint a mostani agrárcsomag várhatóan évi 1,6 milliárd euró megtakarítást eredményezhet a gazdák, és további 200 millió eurót a tagállamok közigazgatási kiadásainál.

Úgy segítjük a mezőgazdasági szektort, hogy a gazdákra fókuszáljon, ne az űrlapokra

– mondta a biztos.

Christophe Hansen mezőgazdaságért felelős biztos felidézte, hogy a KAP több mint hatvanéves már, és hatékonyan biztosítja Európa élelmiszer-önellátását, de ezt a szerepét a túlszabályozás veszélyezteti. Majd arról beszélt, hogy a szabályozáscsökkentés célja az is, hogy ne riasszák el a fiatalokat az agráriumtól.

Egy hollandiai fiatal gazda példáját hozta fel, aki – elmondása szerint – tavaly csak egy hét szabadságot tudott kivenni, amit adminisztrációval töltött. Hansen folytatva a bürokráciakritikáját azt mondta,

egy átlagos uniós gazda évente hét teljes munkanapot fordít csak papírmunkára.

A biztos szerint a kisebb gazdálkodóknak egyszerűsített támogatási rendszerre van szükségük.

A most bemutatott javaslat szerint azok a gazdák, akik évente legfeljebb 2500 euró támogatást kapnak, mentesülnek a részletes kérelem és feltételességi dokumentációk benyújtása alól.

Az ökológiai gazdákat öt feltételességi szabály alól mentesítik, mivel az uniós ökogazdálkodási szabályok „önmagukban is megfelelő védelmet biztosítanak a környezet és az éghajlat számára”.

A biztos külön kitért a feltételességi (GAEC) előírások átalakítására is, mert mint mondta, „nem lehet egyetlen szabályt alkalmazni egy rendkívül sokszínű ágazatra”, ezért a tagállamok ezentúl nagyobb szabadságot kapnak a végrehajtásban.

Ennek részeként ha egy tagállam szabályozása teljesíti az uniós célokat, akkor azt elfogadják egyenértékűként. Külön figyelmet kapott a 2. számú GAEC-előírás (vizes élőhelyek, tőzeglápok), amelynek betartását ezentúl kompenzációval is ösztönözhetik.

A gyepterületek definíciója is módosul: csak a legalább hét éve fennálló gyepterületeket minősítik állandónak, hogy elkerülhető legyen a fölösleges felszántás.

Hansen szerint ez a változás a talaj egészségét is védi, miközben a legrégebbi, legértékesebb gyepek védelmére koncentrál, de figyelembe veszi, hogy az erózió egyre nagyobb károkat okoz Európa-szerte.

Az ellenőrzések terén a javaslat egy új elvet vezet be, hogy elég legyen egyetlen éves ellenőrzés, amit a tagállamoknak kell összehangolniuk. A digitális adminisztráció terén pedig az Európai Bizottság célja „egyetlen digitális agrárprofil” létrehozása: a gazdáknak elég lenne egyszer benyújtani adataikat, amelyek több célra is felhasználhatók lennének.

Hansen kiemelte, hogy a javaslat része egy válságkezelési alap is: a tagállamok a KAP éves költségvetésük 3 százalékát fordíthatják a természeti katasztrófák, járványok, kártevők által érintett gazdák kártalanítására.

Így zárásként úgy jellemezte az új KAP-szabályozási tervezetet, hogy

a kulcsszó a pragmatizmus.

Az Európai Bizottság szerinte úgy egyszerűsít jelentősen a KAP-on, hogy közben megőrzi annak alapjait és céljait.

