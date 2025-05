Évi 800 milliárd eurót érne az egységes Európa, mégsem jutnak dűlőre

Hiába van politikai egyetértés a célokról, a tagállamok továbbra is megosztottak abban, hogyan valósítsák meg az Európai Bizottság befektetési és megtakarítási unióról szóló tervét. Pedig a stratégia kulcsszerepet játszhatna abban, hogy az európai megtakarításokat a gazdaság zöld, digitális és védelmi átalakításába csatornázzák. A pénzügyi integráció elakadása, a tőkepiacok széttagoltsága és a magánbefektetések iránti bizalmatlanság viszont továbbra is komoly akadály. A reform tétje nem kisebb, mint hogy az EU képes lesz-e önerőből finanszírozni saját jövőjét – de kedden egy lépést sem tettek előre a tagállamok.

A keddi Ecofin-ülés kiemelt napirendi pontja volt az Európai Bizottság által márciusban bemutatott megtakarítási és befektetési unió (savings and investments union, SIU), ami a sokszor bebukott tőkepiaci unió újracsomagolása. A miniszterek üdvözölték a stratégia célkitűzéseit, különösen a magántőke mozgósításának szándékát, és hangsúlyozták az egységes tőkepiac megvalósításának fontosságát. Ugyanakkor a tényleges megvalósítás még várat magára:

az uniós intézmények és tagállamok előtt számos gyakorlati, politikai és szabályozási akadály áll, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a stratégia ne csak egy jól hangzó dokumentum maradjon, hanem valódi pénzügyi reformfolyamattá váljon.

A SIU célja, hogy hatékonyabban kapcsolja össze a lakossági megtakarításokat a produktív beruházásokkal. Az Európai Bizottság szerint az Európai Unióban több ezer milliárd eurónyi lakossági megtakarítás parkol alacsony hozamú bankbetétekben, miközben a gazdaság számos területen – a zöld átállástól a technológiai innováción át a védelmi iparig – forráshiánnyal küzd.

A Draghi-jelentés szerint évente legalább 750–800 milliárd eurónyi többletberuházásra lenne szükség 2030-ig ahhoz, hogy az EU versenyképes maradjon a globális gazdasági térben.

E források egy részét nyilvános költségvetési források fedezhetik, de hosszú távon a magánbefektetések mozgósítása elengedhetetlen.

Különösen fontos lenne a magántőke elérhetővé tétele a kis- és középvállalkozások, valamint az induló, innovatív cégek számára, amelyek gyakran nem férnek hozzá hagyományos bankhitelekhez. A magántőke-befektetés (private equity, PE) éskockázati tőkealap (venture capital, VC) alapok – amelyek a világ más részein, különösen az Egyesült Államokban komoly szerepet játszanak a gazdasági növekedésben – Európában továbbra is alulreprezentáltak. Pedig ezek az eszközök képesek lennének áthidalni a finanszírozási szakadékot, elősegítve a vállalkozások bővülését, technológiai fejlesztését és nemzetközi terjeszkedését.

A SIU emellett geopolitikai szempontból is kulcsfontosságú. Az ukrajnai háború, az amerikai protekcionizmus, valamint a globális ellátási láncok átrendeződése megmutatta: Európának saját forrásokra, saját pénzügyi eszközökre és stabil, belső tőkepiacra van szüksége. A megtakarítási és befektetési unió nem csupán gazdasági növekedési eszköz, hanem stratégiai autonómia kérdése is. Egy jól működő SIU hozzájárulna az euró globális szerepének erősítéséhez is, amely már ma is a második legfontosabb tartalékvaluta a világban.

Mindezek ellenére a SIU megvalósítását komoly akadályok hátráltatják.

Sok a gond, kevés a haladás

Az első és talán legfontosabb a tőkepiacok széttagoltsága, amivel két évtizede nem tud mit kezdeni Brüsszel. Bár az EU jogilag egységes belső piacként működik, a pénzügyi szabályozások terén még mindig jelentős különbségek vannak a tagállamok között. A befektetési alapok, nyugdíjtermékek, adózási szabályok, jogi struktúrák és befektetővédelmi előírások nem egységesek, ami akadályozza a tőke szabad áramlását. Ez különösen fontos kérdés a határokon átnyúló befektetések esetében.

További probléma a lakossági befektetői kultúra hiánya.

Az európai háztartások többsége még mindig konzervatívan gondolkodik: a megtakarításaikat bankbetétekben, ingatlanban vagy állampapírokban tartják. A magánbefektetések részvénypiacokon, kockázati tőkealapokon keresztül történő tartás alacsony, részben a pénzügyi ismeretek hiányosságai, részben a múltbeli válságokból eredő bizalmatlanság miatt.

A Bizottság szerint a lakossági tőkebevonás előfeltétele egy sokkal átfogóbb pénzügyi oktatási és tudatosságnövelési program, valamint olyan szabályozási keretrendszer, amely egyértelművé és biztonságossá teszi ezeket a termékeket a kisbefektetők számára.

Ezeken túl politikai kihívások is hátráltatják az előrelépést, ami főként az adóparadicsomként emlegetett tagállamoknak, mint Luxemburg, Ciprus vagy éppen Írország köszönhető. A SIU megvalósítása érdekében ugyanis szükséges lenne egy sor olyan döntés meghozatalára, amely a nemzeti hatáskörök csökkentésével járna, különösen az adózás és a pénzügyi felügyelet terén, főként utolsótól a végletekig elzárkóznak ezek az országok.

Főként az európai szintű pénzügyi eszközök – például az ESM vagy az EIB – közvetlen lakossági befektetési csatornákba történő bevonása lenne újszerű lépés, amely körül még sok a technikai és jogi kérdőjelek vannak: az Európai Központi Bank legyen a felügyeleti szerv, vagy egy új uniós ügynökséget hozzanak létre? Emellett mennyire lehetne a tagállamoknak beleszólásuk az ellenőrzésekbe, milyen összeférhetetlenséget kizáró feltételeket alkalmazna a Bizottság?

Ennek ellenére vannak jelei a bizalom növekedésének.

Az európai részvényindexek az év első hónapjaiban túlteljesítették az amerikai és globális benchmarkokat. A német részvények 1960 óta nem látott előnnyel vezetik az amerikai piacokat, részben a bejelentett infrastrukturális és védelmi beruházások miatt. Az európai safe assetek – az uniós szintű kötvények – iránti globális kereslet is nőtt, különösen Ázsiából.

Ahogy arról már márciusban részletesen írtunk, az euró szerepe mint globális tartalékvaluta erősödik, a diverzifikáció iránti igények pedig tovább fokozzák ezt a trendet.

A mostani Ecofin-ülés érdemi döntés nélküli lezárása is rávilágít arra, hogy a politikai szándék bár megvan a megtakarítási és befektetési unió megvalósítására, de a gyakorlati lépések kidolgozása még hátravan. Ha az EU valóban globális gazdasági és pénzügyi szereplő kíván lenni, nem halogathatja tovább az integrált tőkepiac kialakítását.

Az Európai Tanács május 22-i ülésén nem véletlen, hogy a belső piaci integráció fejlesztése kapcsán ismét a SIU-ról tárgyalnak majd a tagállamok vezetői. A Bizottság azzal érvelt a számukra, hogy a befektetési és megtakarítási unió nemcsak egy pénzügyi program – hanem egy történelmi lehetőség arra, hogy az európai polgárok ne csak megtakarítók, hanem aktív részesei legyenek Európa jövőjének. Valójában viszont az EU-nak és a tagállamoknak is pénz kel, és a SIU évi 600-800 milliárd eurónyi finanszírozásáról most senki nem mondhat le,

így a brüsszeli remények szerint 2026-ra már felállíthatják az új rendszert.

