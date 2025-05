Az EU és a tagállamok is parkolópályára tennék Magyarországot, ahol tehetik, megkerülnék

Szabó Dániel 2025. május 23. 09:20

Egyre több ügyben látszik, hogy az Európai Unió szinte összes tagállama inkább teljesen megkerülné Magyarországot: Ukrajna EU-csatlakozása mellett a szankciós döntéseknél is sorra készülnek a parkolópályára tevő tervek. Az elmúlt héten pedig a kormány új, a civilek és a sajtó ellen szuverenitási okokkal indokolt átláthatósági törvénye miatt is nő a feszültség az uniós országok, valamint Brüsszel és a magyar fél között. Sokan alkalmaznák már a hetes cikk szerinti eljárást is, amelyről május 27-én tárgyalnak is majd a tagállamok az Európai Tanácsban, de mellette az EU-források teljes felfüggesztése és jogi kiskapuk sorát is bevetnék.