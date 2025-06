Drasztikus adópolitikával támasztja fel Merz a német gazdaságot

Portfolio 2025. június 04. 08:43

A német kormány egy több mint 18,5 ezer milliárd forintnak megfelelő költséget tervezett be az elkövetkező négy évre, amiből masszívan megtámogatnák a helyi ipar fejlesztéseit. Az adókedvezményekből elsősorban az eszköz- és járműparkok felfejlesztése valósulhat meg, de a vállalati adót is csökkenésnek indítanák és további támogatásokat is terveznek a kutatás-fejlesztés területére, amelyekre szükség is lesz, ha nem akarnak még jobban lemaradni a globális versenytársaiktól.